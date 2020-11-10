Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський
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Нещодавно стало відомо, що Міноборони розглядає питання щодо закупівлі для Збройних сил 152-мм самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", виробництва Чехія, для заміни наявних на озброєнні причіпних гармат-гаубиць Д-20 та самохідних гаубиць 2С3 "Акація".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає це дивним, особливо в контексті заяв про необхідність підвищення мобільності.
"Справа в тому, що однією із головних відмінностей САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація" від 155-мм самохідних гаубиць "CAESAR" та аналогів є не тільки калібр, а й довжина ствола - 28 калібрів (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація"), проти - 52 калібри (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" та аналоги), що дозволяє останнім наносити вогньове ураження на майже вдвічі більшій відстані, навіть стандартними боєприпасами", - пояснює Забродський.
За його словами, "цілком зрозуміло, що забезпечення вогневого ураження противника на відстанях, що унеможливлюють вогневий артилерійський контакт у відповідь, за відсутності аналогічних засобів у російських окупаційних військ, може створити суттєві тактичні і оперативні переваги для ЗС України під час проведення операції ОС та суттєво змінити ситуацію на Східному напрямку агресії РФ проти України".
Однак багато питань викликає прагнення оборонного відомства закупити старі зразки артилерійського озброєння у закордонних виробників, особливо "на тлі інформації, що розроблення 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" здійснювалась державним коштом із загальними асигнуванням в понад 140 млн грн на цей напрямок".
Тактико-технічні характеристики САУ "Богдана" заявлені виробником значно перевищують ТТХ "Дани" і "знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків, значно перевищуючи російські аналоги", - зазначає нардеп.
"Із відкритих джерел також відомо, що тривалий період часу державні випробування дослідного зразка САУ "Богдана" були заблоковані невстановленими наразі особами, з невідомих причин. І тільки нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про відновлення випробувань, яка однак потребує, ще офіційного підтвердження.
Важко обґрунтувати ідею закупівлі 152-мм самохідної гаубиці vz.77 "ДАНА-М2", артилерійської системи, яку сама ж Чехія наразі розглядає як застарілу артилерійської систему намагаючись реалізувати САУ "ДАНА" третім країнам, водночас власні збройні сили Чехія планує забезпечити 155 мм стандартизованою з країнами НАТО, самохідною гаубицею "CAESAR" (CAmion Equipe d’un Systeme d’ARtillerie), виробництва компанії Nexter, Франція.
Наразі неможливо зазначити які тактичні і оперативні переваги, з точки зору бойових характеристик, вбачаються Міністерством оборони при застосуванні самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", у порівнянні із самохідними гаубицями 2С3 "Акація".
Однак можна впевнено говорити про чергову незграбну і не дуже прикриту спробу під виглядом модернізації/оновлення артилерійського парку наших Збройних Сил провернути сумнівну оборудку за нез’ясованою наразі кінцевою метою", - наголосив Забродський.
Будь ласка, зачекайте...
Зато ВСЕГДА был сомнительным !
В войсках о нем открыто отрицательно отзывались и открыто отказывались тм пользоваться !
Цель ЗЕсепарни вполне себе выяснена, ракетные программы сразу остановили и начали "модернизацию" армии старым открвенно бесполезным хламом тратя на это и без того скромные ресурсы Украины. ЗЕсепарня всё делает для ослабления обороноспособности Украины.
« Конструкція[ред. | ред. код]
Самохідна артилерійська установка побудована на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги бойової машини.[12]
Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,[12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядів[21]. »
Как "перестать стрелять"? Перекрьіть поставки БК!
Как остановить разработки? Перекрьіть финансирование,украсть деньги,и концьі закатать в асфальт.
Чем успешно и знимаються слуги,а потом ставят перед фактом,и "все президентьі" соглашаються.
Как кота заставить есть горчицу? Намазать под хвостом.
Может бьіть.
Есть сомнения.
Підписано черговий контракт на постачання до США радіолокаційної техніки українського виробництва. США отримають РЛС розробки українського Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
«Ми маємо успішний досвід постачання радарів до США. Наскільки нам відомо, ці радари активно експлуатуються і замовники цілком задоволені якістю поставленою продукції. Більш того, наша співпраця з американськими партнерами розширюється: буквально декілька днів тому було підписано черговий контракт на постачання до США нашої радіолокаційної техніки», - повідомив головний конструктор оглядових радарів НВК «Іскра» Дмитро Семенов.
Вперше США купили українську радіолокаційну станцію 36Д6-М від НВК «Іскра» у 2008 році за 6,4 млн доларів.
Також, згідно з відкритими базами даних експортно/імпортних операцій, РЛС типу 36Д6 у різних модифікаціях поставлялися до США у 2010 (3,1 млн дол), 2017 (7,9 млн дол) та 2018 роках.
РЛС типу 36Д6 призначені для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачі координатної та трасової інформації.
У 2019 році до Сполучених Штатів, в інтересах Повітряних Сил США, була поставлена РЛС 80К6К-1 на шасі КрАЗ-64431 за 8,3 млн доларів.
Крім НВК «Іскра» радіолокаційну техніку та її комплектуючі до США постачало ДП НДІ «Квант-Радіолокація» (корабельний РЛК «Мінерал-МЕ» у 2018 році за 8,4 млн дол), а також приватні компанії ТОВ «НВП «Аеротехніка-МЛТ» (в т.ч. модернізована РЛС П-180МА у 2009 році) та ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка».
Нагадаємо, у травні 2020 року «Іскра» провела випробування перспективної РЛС 80К6КС1.https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-otrymav-kontrakt-na-postachannya-chergovoyi-rls-do-ssha/
Кошулинські, скрипіни, дроздови, хмари, фаріони, яворівські...де ви ?
А какие именно рашистские аналоги "превышает" "Богдана"? "Коалицию" не превышает. Да и так ли нужны нам сейчас пушки?
УВЕРЕН, ЧТО К ЭТОМУ ПРИЧАСТНА ФСБ И КАЦАПСКАЯ СВОЛОЧЬ. !!!
"Чеська САУ Dana для ЗСУ: всі плюси та мінуси нової артилерійської системи"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/cheska_sau_dana_dlja_zsu_vsi_pljusi_ta_minusi_novoji_artilerijskoji_sistemi-2005.html
А так красивую цацу покаут зеЛОХторату,а чем из нее стрелять? ЗЕрмак знает,слугами наверно.
но артА (да еще такого калибра) - это артА, она тоже нужна
хоть репортажи из Карабаха посмотрел бы, что ли!
1. есть задачи для БПЛА, а есть вот для такой арты
2. я уж не говорю про низкую эффективность Байрактаров против танков (там бомба - аналог мины 120 мм), тут Харопы нужны с 30 кг взврывчатки (которых азеры в таких ситуациях и использовали)
3. стоимость Харопа - 300 тысяч мертвых президентов
а сколько стоит советский снаряд со складов хранения для Даны, ась? или Украина уже стала Саудовской Аравией? или хотя бы Азербайджаном?
короче, синьор нежелающий думать головой - с тобой все понятно...
А вопросы гаубицы, это, судя по всему, создание видимости. Что-то, мол, решается в армии.
что, разве Забродский в этой статье не занимается безответственным балабольством, рассчитывая на невежество читателей? занимается