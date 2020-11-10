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Міноборони (5279) зброя (5750) Забродський (65) ЗСУ (5704)

Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77

Нещодавно стало відомо, що Міноборони розглядає питання щодо закупівлі для Збройних сил 152-мм самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", виробництва Чехія, для заміни наявних на озброєнні причіпних гармат-гаубиць Д-20 та самохідних гаубиць 2С3 "Акація".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нардеп "Європейської Солідарності" Михайло Забродський вважає це дивним, особливо в контексті заяв про необхідність підвищення мобільності.

"Справа в тому, що однією із головних відмінностей САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація" від 155-мм самохідних гаубиць "CAESAR" та аналогів є не тільки калібр, а й довжина ствола - 28 калібрів (САУ "Дана"/САУ 2С3 "Акація"), проти - 52 калібри (САУ "CAESAR", САУ "Богдана" та аналоги), що дозволяє останнім наносити вогньове ураження на майже вдвічі більшій відстані, навіть стандартними боєприпасами", - пояснює Забродський.

За його словами, "цілком зрозуміло, що забезпечення вогневого ураження противника на відстанях, що унеможливлюють вогневий артилерійський контакт у відповідь, за відсутності аналогічних засобів у російських окупаційних військ, може створити суттєві тактичні і оперативні переваги для ЗС України під час проведення операції ОС та суттєво змінити ситуацію на Східному напрямку агресії РФ проти України".

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Однак багато питань викликає прагнення оборонного відомства закупити старі зразки артилерійського озброєння у закордонних виробників, особливо "на тлі інформації, що розроблення 155-мм самохідної гаубиці "Богдана" здійснювалась державним коштом із загальними асигнуванням в понад 140 млн грн на цей напрямок".

Тактико-технічні характеристики САУ "Богдана" заявлені виробником значно перевищують ТТХ "Дани" і "знаходяться на рівні кращих зарубіжних зразків, значно перевищуючи російські аналоги", - зазначає нардеп.

"Із відкритих джерел також відомо, що тривалий період часу державні випробування дослідного зразка САУ "Богдана" були заблоковані невстановленими наразі особами, з невідомих причин. І тільки нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація про відновлення випробувань, яка однак потребує, ще офіційного підтвердження.

Важко обґрунтувати ідею закупівлі 152-мм самохідної гаубиці vz.77 "ДАНА-М2", артилерійської системи, яку сама ж Чехія наразі розглядає як застарілу артилерійської систему намагаючись реалізувати САУ "ДАНА" третім країнам, водночас власні збройні сили Чехія планує забезпечити 155 мм стандартизованою з країнами НАТО, самохідною гаубицею "CAESAR" (CAmion Equipe d’un Systeme d’ARtillerie), виробництва компанії Nexter, Франція.

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Наразі неможливо зазначити які тактичні і оперативні переваги, з точки зору бойових характеристик, вбачаються Міністерством оборони при застосуванні самохідної гармати-гаубиці vz.77 "Дана", у порівнянні із самохідними гаубицями 2С3 "Акація".

Однак можна впевнено говорити про чергову незграбну і не дуже прикриту спробу під виглядом модернізації/оновлення артилерійського парку наших Збройних Сил провернути сумнівну оборудку за нез’ясованою наразі кінцевою метою", - наголосив Забродський.

Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 Дана. Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський 01

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Топ коментарі
+34
И кто же у нас сегодня наживается на крови? Уж не автор ли знаменитого произведения "Янехол 42"?
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10.11.2020 20:47
+17
КрАЗ - Кременчугский Автозавод...
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10.11.2020 21:05
+14
Зеленые скоты воруют везде и всегда...им на обороноспособность страны плевать...этим скотам свой карман ближе..
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10.11.2020 20:56
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И кто же у нас сегодня наживается на крови? Уж не автор ли знаменитого произведения "Янехол 42"?
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10.11.2020 20:47 Відповісти
Дана непогана САУ, має великий моторесурс, швидко пересувається по місцевості на великі відстані. Грузія використовувала САУ Дана і нанесла путіна жахливі втрати під час війни 2008 року. Нагадаю що ми втратили САУ Мста-С саме через технічні несправності шасі, вони просто не змогли виїхати зі Старобешево в тил і були захоплені або знищені ворогом! Якби в нас тоді були САУ Дана, всі б були збережені і евакуйовані в тил і продовжили б війну. САУ Богдана це сирий варіант самохідної гаубиці і в неї ствол вже не такий і довгий як у САУ Цезар, Забродський просто не знає ТТХ української зброї! САУ Цезар має довжину ствола 52 калібри, а САУ Богдана має довжину ствола 47 калібрів, як у САУ МСТА-С
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11.11.2020 01:39 Відповісти
вы фото увидели на каком шасси стоит правильно КРАЗ..... Криворожский автомобильный завод где ..опять же правильно побывал сам бубочка так чему не помощь свои землякам то...а какая разница.....то
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10.11.2020 20:50 Відповісти
КрАЗ - Кременчугский Автозавод...
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10.11.2020 21:05 Відповісти
да какая разница... Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 8385
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10.11.2020 21:23 Відповісти
Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 3446
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10.11.2020 21:08 Відповісти
Вот на фото Дана, а Цензора фотка Богданы...
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10.11.2020 21:09 Відповісти
Молот НИКОГДА НЕ БЫЛ ПЕРСПЕКТИВНЫМ !!!
Зато ВСЕГДА был сомнительным !
В войсках о нем открыто отрицательно отзывались и открыто отказывались тм пользоваться !
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10.11.2020 21:29 Відповісти
провернуть сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью

Цель ЗЕсепарни вполне себе выяснена, ракетные программы сразу остановили и начали "модернизацию" армии старым открвенно бесполезным хламом тратя на это и без того скромные ресурсы Украины. ЗЕсепарня всё делает для ослабления обороноспособности Украины.
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10.11.2020 20:52 Відповісти
Зеленые скоты воруют везде и всегда...им на обороноспособность страны плевать...этим скотам свой карман ближе..
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10.11.2020 20:56 Відповісти
Зевреї не "воруют". Це гешефт. Він не має кордонів, совісті і патріотизму(карочє, бізнєс і нічого особистого).
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10.11.2020 22:12 Відповісти
Чехи просто и банально избавляются от устаревшего хлама. Купить то можно. Но за какие деньги? По цене лома. Или пусть сами плавят например. В Африку такое уже не толкнёшь как раньше. Там брали всё но в долг. Совок приучил тогда. В целом поступают по хазяйски.
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10.11.2020 20:57 Відповісти
Тваринко, а нащо ти БРЕШЕШ ?
« Конструкція[ред. | ред. код]
Самохідна артилерійська установка побудована на шасі КрАЗ-63221 зі спареною броньованою кабіною для розміщення обслуги бойової машини.[12]
Крім того вона має автоматизовану систему наведення на контролерах Siemens SIPLUS та SIMATIC HM,[12] та систему автоматичної подачі *********** на 6 снарядів[21]. »
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11.11.2020 10:21 Відповісти
Вот именно. Богдану нужно доводить несколько лет и закупать лет 10 и боеприпасы к ней. А старых арсеналов ещё полно достреливать. Если у Акаций стволы уже изношены, а тем более у Д-20, то чем то их подменять нужно на эти 10 лет. А Дану и азербайджанцы прикупили и гр жили ар из нее очень активно.
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10.11.2020 21:35 Відповісти
Вопрос цены. Если по невысокой с проведением ремонта/модернизации, то вполне себе вариант.
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10.11.2020 21:36 Відповісти
Переход на 155 калибр это на 10-15 лет задача. А войну никто не отменял. В мирное время была бы не нужна. А сейчас возможны варианты.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
Богдану нужно доводить. С производством снарядов что то думать. На 100 пушек хотя бы по 1000 снарядов по 1500 дол. уже 150 млн. баксов. А нужно больше и разной дорогой номенклатуры.
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10.11.2020 22:10 Відповісти
ЗЕрмаку не надо. Все закрьіли.
Как "перестать стрелять"? Перекрьіть поставки БК!
Как остановить разработки? Перекрьіть финансирование,украсть деньги,и концьі закатать в асфальт.
Чем успешно и знимаються слуги,а потом ставят перед фактом,и "все президентьі" соглашаються.
Как кота заставить есть горчицу? Намазать под хвостом.
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10.11.2020 23:10 Відповісти
Понятно что закрыли. Если выбрали русскомирцев то получите русский мир.
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10.11.2020 23:19 Відповісти
Беня завод строит.вот у него и будут закупать
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10.11.2020 23:53 Відповісти
А почему не 40-50,когда зеленьій чмьірь с командойгарантировано сдохнет?
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10.11.2020 23:03 Відповісти
Чего 40-50? Лет? Через 50 лет уже будет космическая беспилотная артиллерия рулить.
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10.11.2020 23:21 Відповісти
А слуги ПЛАНИРУЮТ принять "БЬогдану".
Может бьіть.
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10.11.2020 23:44 Відповісти
Так 152мм.уже в наличии почти нет.так что разницы никакой.155 боеприпас перспективный.
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10.11.2020 23:52 Відповісти
Почему нет? У меня другая информация, что их ещё дофига. На года.
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10.11.2020 23:54 Відповісти
да тут же у Бутусова читал об этом.у него инфы наверное поболее
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11.11.2020 00:01 Відповісти
искал, не нашел.но нашел его статью о Данах https://censor.net/ru/resonance/3102700/nujna_li_nam_dana_kakie_sau_nujny_vsu
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11.11.2020 00:08 Відповісти
Для Гиацинтов да, дефицит. А для Д-20 еще с 50-х годов на складах закладки были.
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11.11.2020 10:57 Відповісти
А вьі увереньі в наличии нормальньіх,а на тех,которіе будут рваться когда и где захотят?
Есть сомнения.
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10.11.2020 23:00 Відповісти
Если влезает по диаметру,не значит "можна!"
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10.11.2020 22:57 Відповісти
НВК «Іскра» отримав контракт на постачання чергової РЛС до США

Підписано черговий контракт на постачання до США радіолокаційної техніки українського виробництва. США отримають РЛС розробки українського Казенного підприємства «Науково-виробничий комплекс «Іскра».
«Ми маємо успішний досвід постачання радарів до США. Наскільки нам відомо, ці радари активно експлуатуються і замовники цілком задоволені якістю поставленою продукції. Більш того, наша співпраця з американськими партнерами розширюється: буквально декілька днів тому було підписано черговий контракт на постачання до США нашої радіолокаційної техніки», - повідомив головний конструктор оглядових радарів НВК «Іскра» Дмитро Семенов.
Вперше США купили українську радіолокаційну станцію 36Д6-М від НВК «Іскра» у 2008 році за 6,4 млн доларів.
Також, згідно з відкритими базами даних експортно/імпортних операцій, РЛС типу 36Д6 у різних модифікаціях поставлялися до США у 2010 (3,1 млн дол), 2017 (7,9 млн дол) та 2018 роках.
РЛС типу 36Д6 призначені для виявлення та розпізнавання цілей на малих та середніх висотах в умовах впливу активних та пасивних завад з видачі координатної та трасової інформації.
У 2019 році до Сполучених Штатів, в інтересах Повітряних Сил США, була поставлена РЛС 80К6К-1 на шасі КрАЗ-64431 за 8,3 млн доларів.
Крім НВК «Іскра» радіолокаційну техніку та її комплектуючі до США постачало ДП НДІ «Квант-Радіолокація» (корабельний РЛК «Мінерал-МЕ» у 2018 році за 8,4 млн дол), а також приватні компанії ТОВ «НВП «Аеротехніка-МЛТ» (в т.ч. модернізована РЛС П-180МА у 2009 році) та ПАТ «Холдингова компанія «Укрспецтехніка».
Нагадаємо, у травні 2020 року «Іскра» провела випробування перспективної РЛС 80К6КС1.https://uprom.info/news/vpk/nvk-iskra-otrymav-kontrakt-na-postachannya-chergovoyi-rls-do-ssha/
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10.11.2020 20:58 Відповісти
Зелена корупція та саботаж, на користь ворога...
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10.11.2020 20:59 Відповісти
ЗеБАРЬІГИ или ЗЕРЬІГИ?
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10.11.2020 23:11 Відповісти
"Из открытых источников также известно, что длительный период времени государственные испытания опытного образца САУ "Богдана" были заблокированы неустановленными пока лицами по неизвестным причинам. И только недавно в СМИ появилась информация о восстановлении испытаний, которая однако требует еще официального подтверждения. Источник: https://censor.net/ru/n3230249»

Кошулинські, скрипіни, дроздови, хмари, фаріони, яворівські...де ви ?
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10.11.2020 21:00 Відповісти
Вот наша разработка: САУ 2С22 "БОГДАНА". Агентура врага (кацапстана/параши) в Украине всячески блокирует выделение средств на испытания/принятие на вооружение и серийное производство наших САУ.

Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 4571
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10.11.2020 21:13 Відповісти
С 2015 года разрабатывается. Изготовлено экземпляров .... 1 (ОДИН!!!!). Что то Порошенка не горел желанием производить это.
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10.11.2020 21:45 Відповісти
Действительно, не горел... Целых 3.5 года разрабатывали... Не то что Янелох, насытил артиллерию новейшим... - ничем Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 1048
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10.11.2020 22:28 Відповісти
богдана краще...
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10.11.2020 21:13 Відповісти
"Тактико-технические характеристики САУ "Богдана", заявленные производителем, значительно превышают ТТХ "Даны" и "находятся на уровне лучших зарубежных образцов, значительно превышая российские аналоги", отмечает нардеп"

А какие именно рашистские аналоги "превышает" "Богдана"? "Коалицию" не превышает. Да и так ли нужны нам сейчас пушки?
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10.11.2020 21:15 Відповісти
вам не треба, а військам стануть в нагоді
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10.11.2020 21:52 Відповісти
Пока евреи и кацапы-колаборанты при власти---Украина будет страдать и отставать от всего мира в развитии.
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10.11.2020 21:16 Відповісти
Молодежь быстро учится, да еще с такими наставниками.
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10.11.2020 21:22 Відповісти
На фото не Дана, Дана идёт на базе Татры. Да и не выпускается она уже давно, выпускается модернизированная, по моему Зузана. Так она как раз 155 мм с длиной ствола 52 калибра
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10.11.2020 21:23 Відповісти
Кліка Зеленського з своїми російськими кураторами все роблять щоб ослабити Українську армію
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10.11.2020 21:23 Відповісти
Тут надо разобраться--КТО ЗАБЛОКИРОВАЛ РАЗВИТИЕ НАШИХ САМОХОДНЫХ ГАУБИЦ И НАКАЗАТЬ ЕГО.
УВЕРЕН, ЧТО К ЭТОМУ ПРИЧАСТНА ФСБ И КАЦАПСКАЯ СВОЛОЧЬ. !!!
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10.11.2020 21:25 Відповісти
Ну вот, опять кацапы виноваты. Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 7336
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10.11.2020 21:40 Відповісти
Ну не себя же винить за казнокрадство и разгильдяйство. Для этого есть внешний враг.
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10.11.2020 21:47 Відповісти
Зеленая заЖопная сволочь.
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10.11.2020 23:13 Відповісти
Поверхностная, политически-паникерская статья. На мой взгляд вот более трезвая оценка ситуации..
"Чеська САУ Dana для ЗСУ: всі плюси та мінуси нової артилерійської системи"
https://defence-ua.com/weapon_and_tech/cheska_sau_dana_dlja_zsu_vsi_pljusi_ta_minusi_novoji_artilerijskoji_sistemi-2005.html
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10.11.2020 21:38 Відповісти
Тому вважати чеську Dana ******** далекобійною системою неможливо, проте в умовах України її дальність вогню знаходиться на межі необхідної. Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 1930
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11.11.2020 16:47 Відповісти
Сомнительную сделку с невыясненной пока конечной целью, цель всегда одна, бабосики и подрыв обороноспособности Страны.
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10.11.2020 21:41 Відповісти
Эээто оружие не актуально уже, его могу закупать в данный момент ВСУ только враги или дебилы( а дебилы это не осознанные враги) беспилотные или дрон камикадзе стоит в десять раз дешевле эффект на лицо
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10.11.2020 23:11 Відповісти
Так их применять надо! А на параде не покажеш!
А так красивую цацу покаут зеЛОХторату,а чем из нее стрелять? ЗЕрмак знает,слугами наверно.
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10.11.2020 23:16 Відповісти
Пока Демченко и Ермак там будут всё будет сливаться и срываться, смотрите как они будут ракетные катера делать
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10.11.2020 23:22 Відповісти
БПЛА - это крайне нужна вещь
но артА (да еще такого калибра) - это артА, она тоже нужна
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11.11.2020 08:21 Відповісти
Согласен, он точность и результативность у камикадз и байраков на три головы выше, так что если покупать то только то что даст сто процентный результат а не навалить у нас есть пока что синьор Дилетантов)
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11.11.2020 17:10 Відповісти
ты не владеешь темой про реальное ведение б/д
хоть репортажи из Карабаха посмотрел бы, что ли!

1. есть задачи для БПЛА, а есть вот для такой арты
2. я уж не говорю про низкую эффективность Байрактаров против танков (там бомба - аналог мины 120 мм), тут Харопы нужны с 30 кг взврывчатки (которых азеры в таких ситуациях и использовали)
3. стоимость Харопа - 300 тысяч мертвых президентов
а сколько стоит советский снаряд со складов хранения для Даны, ась? или Украина уже стала Саудовской Аравией? или хотя бы Азербайджаном?

короче, синьор нежелающий думать головой - с тобой все понятно...
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11.11.2020 20:24 Відповісти
Міноборони планує закупити для ЗСУ застарілі гаубиці vz.77 "Дана". Це чергова спроба під виглядом модернізації провернути сумнівну угоду, - Забродський - Цензор.НЕТ 8460
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10.11.2020 23:27 Відповісти
Споры сейчас должны быть только по вопросам производства и закупки ударных беспилотников.
А вопросы гаубицы, это, судя по всему, создание видимости. Что-то, мол, решается в армии.
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11.11.2020 05:17 Відповісти
под юбкой Зели в Украине орудует целая армия кацапских Штирлицев и СБУшный Бакланов-засланец им в помощь
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11.11.2020 06:25 Відповісти
Так Заброцкий "специалист" по экономике стал ?! . А сейчас про гаубицы пасквили пишет . Совсем в ПЕСике испортился . Хлеб хозяйский отрабатывает .
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11.11.2020 07:30 Відповісти
потому, что по соотношению цена / качество / украинские запасы б/к - все приемлемо получается
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11.11.2020 08:20 Відповісти
ну, и зачем мой комментарий удалать, а, администрация?
что, разве Забродский в этой статье не занимается безответственным балабольством, рассчитывая на невежество читателей? занимается
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11.11.2020 08:31 Відповісти
 
 