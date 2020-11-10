УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4569 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
13 410 67
Вірменія (658) Туреччина (2252) Ердоган (754) Нагірний Карабах (460)

Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловився за створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - цитує турецький телеканал TRT слова Ердогана.

За даними телеканалу, в розмові з Путіним Ердоган заявив також, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.

"Туреччина разом із Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туреччина разом із Росією братиме участь у контролі за перемир'ям у Карабасі, - Ердоган
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+24
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7540 Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
10.11.2020 21:07
+19
Якщо туди всунулось кацапське рило там будуть ще моря крові...
показати весь коментар
10.11.2020 21:15
+13
Коротше, якщо хтось радів що "все закінчено", то ніхрена ще не закінчено.
показати весь коментар
10.11.2020 21:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7540 Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
10.11.2020 21:07 Відповісти
Класс---третий раз пересматриваю!
показати весь коментар
10.11.2020 21:09 Відповісти
казламордія знаний строітєль корідоров.
показати весь коментар
10.11.2020 21:09 Відповісти
Коротше, якщо хтось радів що "все закінчено", то ніхрена ще не закінчено.
показати весь коментар
10.11.2020 21:10 Відповісти
Якщо туди всунулось кацапське рило там будуть ще моря крові...
показати весь коментар
10.11.2020 21:15 Відповісти
Це аксіома.
показати весь коментар
10.11.2020 21:15 Відповісти
Больше коридоров, хороших и разных. Пусть ***** ночами не спит, охраняет.
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 8064
показати весь коментар
10.11.2020 21:10 Відповісти
эрдоган путлеру дарует титул хахам-баши...
показати весь коментар
10.11.2020 21:16 Відповісти
Не дошло, что путлер наоборот выграл? Чего добился эрдоган?
показати весь коментар
10.11.2020 21:27 Відповісти
лично моё мнение - алиев с эрдоганом прервали половой акт и радуются...
показати весь коментар
10.11.2020 21:29 Відповісти
Россияне уже на границе, чему тут радоваться?
показати весь коментар
10.11.2020 21:49 Відповісти
так отож...пройоп по нашему...
показати весь коментар
10.11.2020 21:56 Відповісти
Опять всех ***** переиграл? На то оно и *****...
показати весь коментар
10.11.2020 21:59 Відповісти
Хахам - значит умный. Этот титул еще заслужить надо.
показати весь коментар
10.11.2020 21:32 Відповісти
Хахам - б'ю, баш - голова: б'ю по голові. Тобто у перекладі "хлопчик для биття"
показати весь коментар
10.11.2020 22:19 Відповісти
Хахам - умный (ивр.), баши - главный.
Хахам-баши - титул главного раввина в Османской империи и в современной Турции
показати весь коментар
10.11.2020 22:32 Відповісти
Добре, я приймаю вашу відповідь.
показати весь коментар
10.11.2020 22:40 Відповісти
😁
показати весь коментар
10.11.2020 21:34 Відповісти
Треба щоб турки організували росіянам такий же коридор, як росіяни під Іловайськом нам зробили.
показати весь коментар
10.11.2020 21:20 Відповісти
Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 5976
показати весь коментар
10.11.2020 21:36 Відповісти
Границу с арменией подправить, пододвинув вверх от этой замечательной магистрали на километров 50 .карлику это должно понравиться так как иначе придется двигать военным путем, тем более плаванье козломордых через Босфор можно легко прекратить./По конвенции Монтре, Турция перекрывает проливы тому государству. с которым воюет, а это сейчас нефиг делать/ А армению уже никто и ни о чем не спрашивает.
показати весь коментар
10.11.2020 21:20 Відповісти
Хотят ли рюсские войны? спросили мы у тишины....
И нам ответила она : где рюсский там всегда война...
показати весь коментар
10.11.2020 21:20 Відповісти
Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 4659
показати весь коментар
10.11.2020 21:24 Відповісти
В работе миссии по контролю... Тоесть всё правильно, границу переймут россияне, а вы будете наблюдать.
показати весь коментар
10.11.2020 21:25 Відповісти
Эрдоган ввел войска в Азербайджан,очередная паБЕДА плешивого окурка.... Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 5300
показати весь коментар
10.11.2020 21:27 Відповісти
Пипец тебя плющит )))
показати весь коментар
10.11.2020 21:29 Відповісти
От і вся вайна . ***** как всегда вовремя вмешался . Теперь будет ещё одна база на территории Кавказа под контролем ***** . ((
показати весь коментар
10.11.2020 21:27 Відповісти
Мавзолейные хмыри успешно воюют с бабами в Минске...,Белорусь наш... Эрдоган: нужно создать коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань - Цензор.НЕТ 7861
показати весь коментар
10.11.2020 21:29 Відповісти
Эрдоган и Алиев стратеги...в горах скоро зима и туманы...беспилотники Байрактар ничего не увидят...а весной выглянет ясное солнце...
показати весь коментар
10.11.2020 21:32 Відповісти
Сейчас в этом регионе заправляет Эрдоган.
Он уже желает законно прорубить по территории Армении коридор вдоль границы в Нахичевань и думаю Пашинян ему в этом не откажет, так как Пашинян под ******, а ***** сольет своего партнера по ОДКБ и удовлетворит Эрдогана полностью.
показати весь коментар
10.11.2020 21:33 Відповісти
Как он может отказать в том, под чем уже подписался?
Тем более никто его уже и не спрашивает )
показати весь коментар
10.11.2020 21:36 Відповісти
"Турция вместе с Россией примет участие в работе миссии по наблюдению за прекращением огня в освобожденных районах Карабаха"

Очень похоже, что Эрдоган просто поставил путю в известность об этом, совершенно не интересуясь мнением последнего ...)))
показати весь коментар
10.11.2020 21:34 Відповісти
Азербайджанская нефть и газ пойдут в правильном направлении..Турецкой поток сдох,Северный поток сдох...что в итоге? Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9713Плешивый всех переиграл.... Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9713
показати весь коментар
10.11.2020 21:37 Відповісти
Теперь с Америкой поиграет .... . Как єнотик со змеёй . ))
показати весь коментар
10.11.2020 21:47 Відповісти
Пару тысяч погибших , - то ху..ня , - бабы ещё нарожают .
показати весь коментар
10.11.2020 21:39 Відповісти
айзери і ердоган так нікчемно лягли під путєна...))))
показати весь коментар
10.11.2020 21:53 Відповісти
и ****..ть в этом коридоре кацапов! Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 9973
показати весь коментар
10.11.2020 21:56 Відповісти
Через центр Еревана...
показати весь коментар
10.11.2020 21:57 Відповісти
если вы хотите сделать конфликт долгим и неразрешимым, запустите в него "кацапских миротворцев"
показати весь коментар
10.11.2020 22:01 Відповісти
Радуйтесь, что война прекратилась, или вы бы хотели быть пушечным мясом?
показати весь коментар
10.11.2020 22:05 Відповісти
Судя по всему Абыватель нА базаре у маскве будет абвешен не на 300 а на 400ста Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 1414
ну и плюс ка всему каредор у нахичевань Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань - Цензор.НЕТ 1414
показати весь коментар
10.11.2020 22:05 Відповісти
Все верно, один из главных вопросов - коридор в Нахичевань, раньше армяне блокировали перемещения людей и грузов из Азербайджана в Нахичевань и обратно. Регион плохо развивался, так как логистика через Иран или Грузию не очень дешевое удовольствие. Если Хло выполнит договоренности, то экономика всего Азербайджана вырастит. Это и торговля напрямую с Турцией через коридор и поддержка Нахичевани.
Данный коридор стоит дороже Ханкенды, населенный 50 тыс армянами, которые будут воду мутить, если их ввести сейчас в состав Азербайджана. А для Армении Ханкенды - это экономический аппендикс, которая выжмет из Армении и Раши большие финансы.
показати весь коментар
10.11.2020 22:06 Відповісти
Главное мир, ну зачем людям воевать в наше время?
показати весь коментар
10.11.2020 22:09 Відповісти
А вы загляните в глаза к Хлу.
Этот конфликт был создан давно кгбэшными ушлепками, чтобы удержать отделение Кавказа от совка. Он идентичен Приднестровью, Ю.Осетии, Абхазии, Донбассу, Крыму, а не успели бы балтийцы войти в НАТО, то и у них были свои Карабахи.
показати весь коментар
10.11.2020 22:14 Відповісти
И что теперь? Сейчас приветсвуется не изменение границ. Причем тут *****? Его в то время не было.
показати весь коментар
10.11.2020 22:20 Відповісти
Хло верный ученик и идёт той же дорогой. Поэтому армяне не хотели договаривается и делали провокационные обстрелы. Всем понятно по чьим указаниям это было, а Хло можно долго выпрашивать мира, а в итоге получить войну.
показати весь коментар
10.11.2020 22:28 Відповісти
Воевать надо всегда, в любое время. Любой конфликт может быть решен военным путем, в ту или иную сторону. Далеко не каждый конфликт, который может быть решен военным путем, может быть решен политическим путем. А если ты что-то хочешь сказать про гуманизм и миролюбие, можешь сразу засунуть свои слова куда-нибудь ... в задний проход. Не люблю лицемерие.
показати весь коментар
11.11.2020 02:53 Відповісти
важливо створити расєйським миротворцям коридор до анкари...)))
показати весь коментар
10.11.2020 22:10 Відповісти
Тут некоторые третию мировую жаждают, а вы готовые лично воевать? Не на диване с попкорном, а на самом деле?
показати весь коментар
10.11.2020 22:14 Відповісти
Сегодня для Азербаджана стратегически гораздо важнее пробить коридор в Нахичевань, чем зачищать Степанакерт, который вместе с кацапским ограниченным и легко-вооруженным контингентом будет находится в полном окружении Азербайджана. К зачистке Степанакерта вернутся через 5 лет, его судьба предрешена.
В итоге Азербайджан сегодня решает практически все свои территориальные проблемы.
показати весь коментар
10.11.2020 22:15 Відповісти
Ну ну, убить при этом российских миротворцев. А светит ответка типа в Грузии.
показати весь коментар
10.11.2020 22:21 Відповісти
Зачем? Пункт 11 (вроде) договоренностей прочитай про «коридор» в Нахичевань.
показати весь коментар
10.11.2020 22:30 Відповісти
дык цапских "миротворцев" в Грузии кокнули поначалу их "коллеги", по личному приказу. так что им наверное как-то результат одинаковый, с моральной \ религиозной точки зрения даже лучше когда их муслимы прирежут, чем "друзья-товарищи" из соседнего подразделения.
показати весь коментар
10.11.2020 22:51 Відповісти
В Грузии за спиной не было никого. А у Азербайджана за спиной стоит 400тыс. армия Турции, оснащенная самым современным оружием. И Эрдоган ввяжется в конфликт, особо не задумываясь, потому что реально противопоставить в региональном конфликте Россия может только 100-120тыс. человек, и это максимум. Без частичной или полной военной мобилизации Путин не станет ввязываться в полномаштабную войну, а даже частичная мобилизация сейчас обвалит кацапскую экономику полностью, опять будут варить подошвы от кирзовых сапог. И вызовет массовую эмиграцию из России наиболее активного и деятельного населения. Ну а бряцать ядерным оружием рашка может конечно, но применять его точно не станет, даже исходя из чисто политических и экономических причин.
показати весь коментар
11.11.2020 03:01 Відповісти
Правильно, звони аятолле, спроси про коридор по его территории, он возражать не станет.
показати весь коментар
11.11.2020 03:17 Відповісти
 
 