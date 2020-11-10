Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловився за створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - цитує турецький телеканал TRT слова Ердогана.

За даними телеканалу, в розмові з Путіним Ердоган заявив також, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.

"Туреччина разом із Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT.

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