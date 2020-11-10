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Ердоган: потрібно створити коридор між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у розмові з президентом Росії Володимиром Путіним висловився за створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Необхідним є створення коридору між Азербайджаном і ексклавом Нахічевань, а також повернення переміщених азербайджанців у їхні домівки", - цитує турецький телеканал TRT слова Ердогана.
За даними телеканалу, в розмові з Путіним Ердоган заявив також, що Анкара візьме участь у роботі місії з контролю за перемир'ям у Карабасі.
"Туреччина разом із Росією візьме участь у роботі місії зі спостереження за припиненням вогню у звільнених районах Карабаху", - цитує Ердогана турецький телеканал TRT.
Топ коментарі
+24 Lvbnhj
показати весь коментар10.11.2020 21:07
+19 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар10.11.2020 21:15
+13 Имярек
показати весь коментар10.11.2020 21:10
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Хахам-баши - титул главного раввина в Османской империи и в современной Турции
И нам ответила она : где рюсский там всегда война...
Он уже желает законно прорубить по территории Армении коридор вдоль границы в Нахичевань и думаю Пашинян ему в этом не откажет, так как Пашинян под ******, а ***** сольет своего партнера по ОДКБ и удовлетворит Эрдогана полностью.
Тем более никто его уже и не спрашивает )
Очень похоже, что Эрдоган просто поставил путю в известность об этом, совершенно не интересуясь мнением последнего ...)))
ну и плюс ка всему каредор у нахичевань
Данный коридор стоит дороже Ханкенды, населенный 50 тыс армянами, которые будут воду мутить, если их ввести сейчас в состав Азербайджана. А для Армении Ханкенды - это экономический аппендикс, которая выжмет из Армении и Раши большие финансы.
Этот конфликт был создан давно кгбэшными ушлепками, чтобы удержать отделение Кавказа от совка. Он идентичен Приднестровью, Ю.Осетии, Абхазии, Донбассу, Крыму, а не успели бы балтийцы войти в НАТО, то и у них были свои Карабахи.
В итоге Азербайджан сегодня решает практически все свои территориальные проблемы.