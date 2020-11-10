ЦВК зобов'язав Чернівецьку міську ТВК до півночі 11 листопада встановити результати виборів

Центральна виборча комісія на засіданні у вівторок ухвалила рішення, яким зобов'язала Чернівецьку міську територіальну виборчу комісію до кінця доби 11 листопада встановити підсумки голосування з виборів у Чернівцях та області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ЦВК.

До Центрвиборчкому надійшла заява від місцевої партії "Єдина альтернатива" про те, що через повторний підрахунок голосів на окремих виборчих дільницях Чернівецький міськвиборчком не встановив вчасно підсумки голосування на виборах депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради, а також результати виборів Чернівецької міської ради і мера.

Ця ж партія поскаржилася на порушення законодавства згаданою ТВК під час ухвалення рішення про повторний підрахунок голосів виборців на 40 виборчих дільницях.

ЦВК встановила, що ця ТВК на підставі заяви уповноваженої особи Чернівецької обласної організації "Партії чернівчан" про проведення повторного підрахунку голосів на 40 виборчих дільницях ухвалила рішення про такий підрахунок після завершення прийняття виборчих документів відповідних дільничних виборчкомів, порушивши строки і порядок, тобто всупереч вимогам виборчого законодавства.

Крім того, ЦВК зазначила, що на момент розгляду цього питання до них не надходила інформація, що Чернівецька ТВК встановила результати і результати місцевих виборів.

Таким чином, Центрвиборчком скасував рішення Чернівецької міської ТВК про проведення повторного підрахунку голосів на 40 виборчих дільницях.

"ЦВК зобов'язала цю комісію не пізніше 24 години 11 листопада встановити підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької обласної ради та депутатів Чернівецької районної ради, а також результати виборів депутатів Чернівецької міської ради та результати голосування з виборів Чернівецького міського голови, про що скласти відповідні протоколи", - поінформувала пресслужба.

Крім того, ТВК зобов'язана транспортувати перші екземпляри протоколів про підсумки голосування з виборів депутатів Чернівецької облради та Чернівецької райради разом з іншими документами в Чернівецьку районну та обласну територіальні виборчі комісії.

Не пізніше 10:00 12 листопада Чернівецька міська ТВК має направити в ЦВК інформацію про виконання цієї постанови.