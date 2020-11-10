В КСУ звинуватили владу в маніпуляціях і бажанні зробити суд "ручним і слухняним"

Блокування ухвалення Конституційним Судом України "незручних" рішень - підтвердження того, що владі потрібен ручний і слухняний орган конституційної юрисдикції.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в КСУ називають "маніпулятивними" виступи в ефірі одного з телеканалів нардепів від фракції "Слуги народу" Анастасії Радіної та Олени Шуляк, в яких ті розкритикували рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування. Так, слова Радіної про те, що КСУ фактично дозволив не подавати декларації і про те, що в них можна безкарно подавати неправдиву інформацію, не відповідає дійсності, зазначають у Суді.

Шуляк же заявляла, що у суддів КСУ зарплата перевищує 400 тисяч гривень, вони мають великий автопарк і "колосальний" штат помічників.

"Інформуємо народних депутатів України та громадськість про те, що відповідно до статті 30 Закону України "Про Конституційний Суд України" суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби. Інше не передбачено, як і не передбачено автопарк. За суддею Конституційного Суду України закріплено один службовий автомобіль", - наголошується в заяві.

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В КСУ також уточнили, що середня зарплата судді - 254 тисячі гривень на місяць.

"Маніпуляції" в телеефірі продовжував і голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, який звинуватив КСУ в тому, що орган конституційної юрисдикції країни взяв на себе функції парламенту. Пресслужба КСУ зазначила, що у своїй роботі суд керується тільки Конституцією України і заявили, що глава НАЗК "не залишає спроб при першій-ліпшій можливості дискредитувати Конституційний Суд України, свідомо вводячи громадськість в оману".

"Наведене свідчить лише про продовження нагнітання ситуації навколо Конституційного Суду України з боку зацікавлених осіб і прагненні блокувати його роботу. Водночас, попри всі спроби дискредитувати Конституційний Суд України та знищити його авторитет, є об'єктивна оцінка суспільством роботи Конституційного Суду України", - зазначили в КСУ, привівши дані соціологічного опитування Центру Разумкова, опублікованого 10 листопада.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.