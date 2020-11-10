В КСУ звинуватили владу в маніпуляціях і бажанні зробити суд "ручним і слухняним"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Блокування ухвалення Конституційним Судом України "незручних" рішень - підтвердження того, що владі потрібен ручний і слухняний орган конституційної юрисдикції.
Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою КСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, в КСУ називають "маніпулятивними" виступи в ефірі одного з телеканалів нардепів від фракції "Слуги народу" Анастасії Радіної та Олени Шуляк, в яких ті розкритикували рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування. Так, слова Радіної про те, що КСУ фактично дозволив не подавати декларації і про те, що в них можна безкарно подавати неправдиву інформацію, не відповідає дійсності, зазначають у Суді.
Шуляк же заявляла, що у суддів КСУ зарплата перевищує 400 тисяч гривень, вони мають великий автопарк і "колосальний" штат помічників.
"Інформуємо народних депутатів України та громадськість про те, що відповідно до статті 30 Закону України "Про Конституційний Суд України" суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби. Інше не передбачено, як і не передбачено автопарк. За суддею Конституційного Суду України закріплено один службовий автомобіль", - наголошується в заяві.
В КСУ також уточнили, що середня зарплата судді - 254 тисячі гривень на місяць.
"Маніпуляції" в телеефірі продовжував і голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, який звинуватив КСУ в тому, що орган конституційної юрисдикції країни взяв на себе функції парламенту. Пресслужба КСУ зазначила, що у своїй роботі суд керується тільки Конституцією України і заявили, що глава НАЗК "не залишає спроб при першій-ліпшій можливості дискредитувати Конституційний Суд України, свідомо вводячи громадськість в оману".
"Наведене свідчить лише про продовження нагнітання ситуації навколо Конституційного Суду України з боку зацікавлених осіб і прагненні блокувати його роботу. Водночас, попри всі спроби дискредитувати Конституційний Суд України та знищити його авторитет, є об'єктивна оцінка суспільством роботи Конституційного Суду України", - зазначили в КСУ, привівши дані соціологічного опитування Центру Разумкова, опублікованого 10 листопада.
Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".
Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.
29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.
Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.
30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.
У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.
3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.
Будь ласка, зачекайте...
"неудобных"любьіх решений" - Єдина відповідна реакція влади у тих умовах, що склалися.
ПУСТЬ ОТКРОЮТ СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
ДО 1 марта 2021 года раша требует иметь всем владельцам недвижимости в Крыму кацапское гражданства . Иначе все уходит в собственность раши
И КАК Тупицкий с судьями, и 95 квартал, и другие чиновники БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОС ? Предавать Украину?
Когда вдруг не договорятся и по конституции отвечать прийдется, потому как любая фронда будет на конституцию опираться прорываясь к власти.
А может вы ("ксу"), дурачки? А, услужливый дурак - ОПАСНЕЕ ВРАГА!!!
хоч де