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В КСУ звинуватили владу в маніпуляціях і бажанні зробити суд "ручним і слухняним"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В КСУ звинуватили владу в маніпуляціях і бажанні зробити суд

Блокування ухвалення Конституційним Судом України "незручних" рішень - підтвердження того, що владі потрібен ручний і слухняний орган конституційної юрисдикції.

Про це йдеться в заяві, оприлюдненій пресслужбою КСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, в КСУ називають "маніпулятивними" виступи в ефірі одного з телеканалів нардепів від фракції "Слуги народу" Анастасії Радіної та Олени Шуляк, в яких ті розкритикували рішення Конституційного Суду про скасування відповідальності за недостовірне декларування. Так, слова Радіної про те, що КСУ фактично дозволив не подавати декларації і про те, що в них можна безкарно подавати неправдиву інформацію, не відповідає дійсності, зазначають у Суді.

Шуляк же заявляла, що у суддів КСУ зарплата перевищує 400 тисяч гривень, вони мають великий автопарк і "колосальний" штат помічників.

"Інформуємо народних депутатів України та громадськість про те, що відповідно до статті 30 Закону України "Про Конституційний Суд України" суддя Конституційного Суду має двох наукових консультантів і помічника, посади яких належать до посад патронатної служби. Інше не передбачено, як і не передбачено автопарк. За суддею Конституційного Суду України закріплено один службовий автомобіль", - наголошується в заяві.

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В КСУ також уточнили, що середня зарплата судді - 254 тисячі гривень на місяць.

"Маніпуляції" в телеефірі продовжував і голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков, який звинуватив КСУ в тому, що орган конституційної юрисдикції країни взяв на себе функції парламенту. Пресслужба КСУ зазначила, що у своїй роботі суд керується тільки Конституцією України і заявили, що глава НАЗК "не залишає спроб при першій-ліпшій можливості дискредитувати Конституційний Суд України, свідомо вводячи громадськість в оману".

"Наведене свідчить лише про продовження нагнітання ситуації навколо Конституційного Суду України з боку зацікавлених осіб і прагненні блокувати його роботу. Водночас, попри всі спроби дискредитувати Конституційний Суд України та знищити його авторитет, є об'єктивна оцінка суспільством роботи Конституційного Суду України", - зазначили в КСУ, привівши дані соціологічного опитування Центру Разумкова, опублікованого 10 листопада.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнано статтю, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

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30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова.

 
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Топ коментарі
+14
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц, плюс все надбавки и выйдет 400000 грн.
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10.11.2020 21:43
+12
Банда зрадників ще й пащеку роззявляє.На нари довічно за зраду. В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 1630
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10.11.2020 21:41
+12
кс, не надо никого ни в чём обвинять, свою промосковскую лживую деструкционную сущность вы уже показали.... т.е. - нечего на зеркало пенять если рожа кривая. тупицкий (фамилия у тебя подходящая ) ну на куя ты полез в этот чувствительный для нашей страны вопрос именно сейчас? вам всем что рыги забашляли? ну вот и не нойте теперь! йух вам теперь а не зарплаты по 400 тыс гр. в месяц.... миллионеры корейки блин, сидят на жопах ровно ничего не делают а бабло капает и еще и так заносят....кого из вас не возьми все миллионеры с дворцами и маетками и это в бедной стране! за наш счет суки жируете.
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10.11.2020 21:47
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Банда зрадників ще й пащеку роззявляє.На нари довічно за зраду. В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 1630
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10.11.2020 21:41 Відповісти
Зрадники и те и те. Только одних выбрали, а другие в законе
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10.11.2020 21:49 Відповісти
c конфискацией всего нажитого "непосильным трудом"...
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10.11.2020 21:58 Відповісти
Судьи в законе.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
решение принятое КС указывает на то ,что он работает против Украины и ее народа, и это есть частью рашистской гибридной деятельности в Украине.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
В КСУ также уточнили, что средняя зарплата судьи - 254 тысячи гривен в месяц, плюс все надбавки и выйдет 400000 грн.
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10.11.2020 21:43 Відповісти
В США и ЕС судьи КС получают не больше 8 минимальных зарплат.
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10.11.2020 21:54 Відповісти
кс, не надо никого ни в чём обвинять, свою промосковскую лживую деструкционную сущность вы уже показали.... т.е. - нечего на зеркало пенять если рожа кривая. тупицкий (фамилия у тебя подходящая ) ну на куя ты полез в этот чувствительный для нашей страны вопрос именно сейчас? вам всем что рыги забашляли? ну вот и не нойте теперь! йух вам теперь а не зарплаты по 400 тыс гр. в месяц.... миллионеры корейки блин, сидят на жопах ровно ничего не делают а бабло капает и еще и так заносят....кого из вас не возьми все миллионеры с дворцами и маетками и это в бедной стране! за наш счет суки жируете.
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10.11.2020 21:47 Відповісти
Украинский вариант битвы жабы и гадюки.
В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 3670
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10.11.2020 21:47 Відповісти
Нам нужен не просто не ручной суд, а не ох.евшие зажравшиеся рыла непонятно что о себе возомнившие.
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10.11.2020 21:49 Відповісти
Наш Гарант Констітуції все це зробить для нас!
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10.11.2020 21:55 Відповісти
А де ж заява, на кшталт - "Просимо вважати нас офіційною опозицією чинного зережиму!" В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - Цензор.НЕТ 4500
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10.11.2020 21:54 Відповісти
Зачем нам эти паразиты?
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10.11.2020 21:57 Відповісти
"Блокирование принятия Конституционным Судом Украины "неудобных" любьіх решений" - Єдина відповідна реакція влади у тих умовах, що склалися.
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10.11.2020 22:00 Відповісти
Мудаки судьи обнаглевшие. Мудак ЗЕ потакающий им.
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10.11.2020 22:01 Відповісти
на хрена нам этот суд вообще..?
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10.11.2020 22:01 Відповісти
254 тыс.грн. в месяц ! Видно, Коломойский им платит больше раза в два.
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10.11.2020 22:05 Відповісти
Каждый новый през обычно выступал с инициативой, сделать европейские зарплаты судейскому корпусу, чтобы они не воровали, и что, средняя зарплата в КСУ 250 тыс, и шо они не воруют, ничего подобного, наоборот, еще больше воруют и параллельно уничтожают страну в пользу оккупанта, а наша родажная власть ослепла и оглохла, значит народ обязан самостоятельно уничтожать предателей Украины.
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10.11.2020 22:11 Відповісти
Сначала нужен суд без ворья и кацапских прихвостней. А потом благодаря этому можно приниматься и за предателей во главе зеленского.
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10.11.2020 22:13 Відповісти
Конституция - "закон прямої дiї", при ней гарант - должен ее защищать и охранять, с другого боку КС, который должен неразумному "нарiду" "роз'яснювати i вирiшувати". по факту гарант Конституцию то ли не читал, то ли не понял, а КС больше озабочен своими "маєтками, чем своими обязанностями.
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10.11.2020 22:21 Відповісти
ВООБЩЕ ЭТИ СУДЬИ КС УЖЕ ДОСТАЛИ СВОЕЙ НАГЛОСТЬЮ
ПУСТЬ ОТКРОЮТ СВОИ ДЕКЛАРАЦИИ
Заместитель главы КС Сергей Головатый за сентябрь получил 349 000 гривен, судья Виктор Городовенко - 317 271 гривну, судья Ирина Завгородняя - 313 309 гривен, судья Александр Касминин - 317 271 гривну вознаграждения, судья Виктор Колиснык - 330 814 гривен, судья Виктор Кривенко - 325 000 гривен вознаграждения, судья Василий Лемак - 285 544 гривны вознаграждения, судья Александр Литвинов - 317 271 гривну вознаграждения, судья Владимир Мойсык - 325 203 гривны вознаграждения, судья Олег Первомайский - 277 612 гривен вознаграждения, судья Сергей Сас - 301 407 гривен вознаграждения, судья Игорь Слиденко - 293 476 гривен вознаграждения, судья Петр Филюк - 325 203 гривны вознаграждения, судья Галина Юровская - также 325 203 гривны вознаграждения.
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10.11.2020 22:24 Відповісти
Как сообщали Українськi Новини, глава КС Тупицкий за два месяца получил почти 100 тыс. гривен отпускных в то время как зарплату депутатов, прокуроров, судей, набсоветов и руководства госкомпаний сократили на период карантина.
Также средняя зарплата судей Верховного Суда за июль - более полумиллиона гривен.
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10.11.2020 22:25 Відповісти
Возвращаюсь к теме ИМУЩЕСТВА СУДЕЙ В КРЫМУ
ДО 1 марта 2021 года раша требует иметь всем владельцам недвижимости в Крыму кацапское гражданства . Иначе все уходит в собственность раши
И КАК Тупицкий с судьями, и 95 квартал, и другие чиновники БУДУТ РЕШАТЬ ВОПРОС ? Предавать Украину?
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10.11.2020 22:29 Відповісти
А я думаю , чего жто слуги народа так ратуют за двойное гражданство ? А они своё имущество в Крыму спасают 😀😀😀
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10.11.2020 22:31 Відповісти
Конституцию не читал но одобряю. Землля с лесами, озерами, надрами, продается, берите гаранту не жалко. Но зарплата в зоо тыс это уже слишком это не по нашему. Вот для этого и нужен этот суд когда народ не может себя от барыг защитить. Конституция это ограничение можновладцив, чтоб они своими неконституциоными законами людей в конченное быдло нё перетворили. Их не боязнь перед населением здерживает их смена власти пугает
Когда вдруг не договорятся и по конституции отвечать прийдется, потому как любая фронда будет на конституцию опираться прорываясь к власти.
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10.11.2020 22:36 Відповісти
В КСУ обвинили власти в манипуляциях и желании сделать суд "ручным и послушным" - тоже смешные =) А что, разве "ксу", не ручная и не послушная кацапстану???
А может вы ("ксу"), дурачки? А, услужливый дурак - ОПАСНЕЕ ВРАГА!!!
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10.11.2020 23:53 Відповісти
безбожники не можуть бути суддями
хоч де
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11.11.2020 00:47 Відповісти
Не треба плутати Конституційний суд як орган системи правосуддя і його корумпованих мерзенних суддів, які повинні мотати захмарні терміни за: третій термін Кучмі, за повноваження Януковичу, за гвалтування української мови в угоду язика окупантів для тупих недотьоп, . Чомусь цих стрижаків відгодовують як племінних бичків їм потрібно платити не 700 000 в місяць а 30 000 не 250 000 а 4000 грн пенсію оце буде правильно, а також всі органи бородьби з корупцією повинні бути в тілі Конституції або як структури тих органів які є в Конституції. Ця зелена наволоч бореться не за незалежний суд а її ціль напхати туди своїх підмочених морд для виконаня не суду а їх хотєлок з узаконнення розкрадання України.
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11.11.2020 08:28 Відповісти
тупицкий и ко, как общество оцениваеи работу вашей шарагиной конторы бросающей гавно на вентилятор в интересах бывших рыгов , мертвечуа, олигархов и себя любимых, вы можете оценить из ходя из постов блогеров в ответ на эту статью..... бедные вы бедные, зарплата у них не 400 а 256 тыс.... (а премии и надбавки посчитать **** забыла) и машинок у вас нет и маетков и пентхаузов и часов по десяткам тысяч евро.... блин зла не хватает хотя бы уж молчали ..... вы же сами себе устроили коммунизм для себя любимых в отдельно взятой бедной стране под названием Украины. сами приняли такие законы для себя любимых что делай что хочешь и тебя за жопу взять никак нельзя.... вы для кого трудитесь бедненькие? для себя? так на йух вы нам такие нахлебники красивые нужны? а понтов то сколько - красный халат одел и возмущается он.... *** всех в окопы в АТО в луганду на та зване перемирие!!!!
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13.11.2020 19:39 Відповісти
 
 