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НАТО (5130) порт (618) США (14468) Чорне море (1353)

Для України дуже важливо відвідування кораблями НАТО, особливо США, українських портів, - капітан І рангу Лакійчук

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Для України дуже важливо відвідування кораблями НАТО, особливо США, українських портів, - капітан І рангу Лакійчук

Другий вебінар Львівського безпекового форуму 2020 був присвячений стратегії безпеки чорноморського регіону. Крім співпраці з іншими країнами Чорного моря в протистояння російській експансії для України важлива присутність НАТО і США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це на Львівському форумі з безпеки сказав капітан І рангу Павло Лакійчук, єксперт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", відповідаючи на запитання, чим адміністрація новообраного президента США Джорджа Байдена може посприяти Україні.

"Дуже важливо відвідування кораблями НАТО, особливо США, українських портів. З точки зору морського права військовий корабель - це територія держави, якій він належить. І коли відбувається загострення в кожній із країн Чорного моря нам дуже важлива присутність Сполучених Штатів. Перебування корабля НАТО в порту Одеси є гарантією того, що росіяни не нападуть на Одесу, боячись бойового зіткнення.

Ніхто за нас не може захистити нашу країну, але США й інші наші партнери можуть допомогти озброєнням. Адміністрація Трампа допомогла джавелінами. Є велика надія на те, що адміністрація Байдена дасть зелене світло на поставки протикорабельних ракет. Це дуже важливо для чорноморської акваторії". Так, ми розробляємо ракету "Нептун", але це вимагає певного часу", - зазначив він.

Третій аспект співпраці зі США в Чорному морі, який виділив експерт, - продовжувати співпрацю з будівництва українських Військово-морських сил і включення їх в єдину інформаційну систему.

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Топ коментарі
+6
Украине важно, чтоб всякие зе-и-опзже ****** воду не мутили, а буба не молол херни про отсутствие необходимости вооружаться Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 21:55
+5
главное ,шо они кацапню уже тогда не любили...и были правы Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 7618
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10.11.2020 21:54
+4
не трынди...лучше посчитай сколько при голодоморе и при "взятии"киева к 7 ноября военный недоучка жуков положил
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10.11.2020 21:56
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10.11.2020 21:46 Відповісти
у тебя мамы нет и не было, тебя ***** высрал
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10.11.2020 21:50 Відповісти
ты каждый день приползаешь за порцией унижения, так наслаждайся, свинья в лаптях
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10.11.2020 21:55 Відповісти
не трынди...лучше посчитай сколько при голодоморе и при "взятии"киева к 7 ноября военный недоучка жуков положил
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10.11.2020 21:56 Відповісти
Молодчина Гыг, дал дятлу просраться и тот исчез c форума
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10.11.2020 22:14 Відповісти
главное ,шо они кацапню уже тогда не любили...и были правы Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 7618
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10.11.2020 21:54 Відповісти
Он шо,з бодуна?
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10.11.2020 21:47 Відповісти
Украине важно, чтоб всякие зе-и-опзже ****** воду не мутили, а буба не молол херни про отсутствие необходимости вооружаться Для Украины очень важно посещение кораблями НАТО, особенно США, украинских портов, - капитан І ранга Лакийчук - Цензор.НЕТ 1593
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10.11.2020 21:55 Відповісти
вооружаться надо в любом случае .Зеля это или Буба с Петей говорят , . не важно
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10.11.2020 21:59 Відповісти
Трамп отправлял два раза стратегические бомбардировщики В-52 в Украину..Байден их отправит на военную базу НАТО в Мариуполе для постоянной дислокации...
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10.11.2020 21:56 Відповісти
это очень важно .Во-первых украинцы чувствуют защиту сильного от ватных идиотов .Во-вторых продажных ублюдков вУкраине хватает и им это тоже предостережение .Правительство под чутким руководством Зелепупиков и ермачков с зажопниками понимают что эти дяди серьёзные и трепаться и пугать зря не будут .Ну и напоследок это Рашке чёткий сигнал .Полезете -получите по самые помидоры .
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10.11.2020 21:58 Відповісти
всегда не нравилось
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10.11.2020 23:18 Відповісти
 
 