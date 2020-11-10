За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
За неповагу до територіальної цілісності і суверенітету України Нікарагуа заплатить і грошима, і політичними репутаційними втратами
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в зв'язку з відкриттям так званого "почесного консульства Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна неодноразово попереджала владу Нікарагуа - публічно і офіційно - про наслідки такого відверто недружнього кроку щодо нашої держави. Ми попереджали їх, що не залишимо цей крок без реакції, і не просто без словесної політичної реакції, але і без економічної реакції. Міністерство закордонних справ України ініціювало застосування проти Нікарагуа економічних санкцій. За неповагу до територіальної цілісності і суверенітету України Нікарагуа заплатить і грошима, і політичними репутаційними втратами", - сказав Кулеба.
Міністр наголосив, що відкриття так званого "почесного консульства Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь" є абсурдним, і є грубим порушенням міжнародного права і українського законодавства.
"Це мізерний і жалюгідний крок з боку влади Нікарагуа, який не буде сприйнятий міжнародною спільнотою і, безумовно, Україною. Своїм кроком Нікарагуа тільки підіграє російській агресії проти нашої держави і ставить під сумнів те, що не можна поставити під сумнів, а саме той факт, що Крим є українським", - зазначив чиновник.
Глава МЗС зазначив, що Україна застосовуватиме санкції щодо будь-якої країни, яка не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України.
"І я хочу запевнити, що ми будемо застосовувати санкції щодо будь-якої країни, яка не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, і робитиме кроки, подібні до тих, які зробила Нікарагуа", - додав Кулеба.
Будь ласка, зачекайте...
))))))))))
https://www.visahq.com/ukraine/embassy/nicaragua/
https://nuph.edu.ua/ru/posolstva-stran-mira-v-ukraine/
Посольство Республіки Нікарагуа в Україні
Надзвичайний і Повноважний Посол (за сумісництвом)
Луіс Альберто Моліна Куадра
Адреса: 117192, м. Москва, вул. Мосфільмовская, 50, корпус 1
А интересы Украины в Никарагуа представляет Украинское псольство на Кубе
Вооружённые силы Никарагуа имеют в своём составе ВВС, ВМС и сухопутные войска. Общая численность войск оценивается примерно в 14 000 человек. Военный бюджет составляет 85 миллионов долларов или около 0,7% расходов страны. На вооружении находится в основном советское и российское оружие, имеются также британские, французские, турецкие виды военной техники.Экономика[править | править код]
Основная статья: Экономика Никарагуа
Никарагуа - страна в основном с аграрной экономикой, одна из беднейших в Западном полушарии (беднее неё в Центральной Америке только Гондурас и Гаити). ВВП на душу населения по ППС в 2009 году - 4800 долл. (168-е место в мире). Доля населения ниже официального уровня бедности - 48 % (в 2005). Безработица - 8,2 % (в 2009). Госдолг - 17 % от ВВП. По данным ООН, 79% населения Никарагуа живёт менее, чем на 2 доллара в день[источник не указан 18 дней].
В сельском хозяйстве (17,5 % ВВП, 29 % работающих) производятся - кофе, бананы, тростниковый сахар, хлопок[15], рис, кукуруза, табак, соя.
Промышленность (26,5 % ВВП, 19 % работающих) - переработка сельхозпродукции, производство напитков, текстильное и обувное производство, переработка нефтепродуктов, лесопилки.
Сфера обслуживания - 56 % ВВП, 52 % работающих.
Проблемой является состояние энергетики. 84 % электроэнергии производится на ТЭС, хотя ещё в 1990 г. половина электричества производилась на ГеоЭС и ГЭС. В связи с высокими ценами на нефть такая структура энергопроизводства ведёт к инфляции и замедлению экономического роста (в 2007 г. инфляция составила 16,88 %, а рост ВВП - лишь 3,7 %). Лидирующие по темпам роста секторы экономики - банковский, строительный, пищевая промышленность, туризм, текстильное производство.
- Пусть пока бананы погрызут.
Их диктатор нам не ровня, лучше выпьем за здоровье
Молодых - и скажем "Зайт гезунт!" "