За неповагу до територіальної цілісності України Нікарагуа заплатить грошима і репутаційними втратами, - Кулеба

За неповагу до територіальної цілісності і суверенітету України Нікарагуа заплатить і грошима, і політичними репутаційними втратами

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в зв'язку з відкриттям так званого "почесного консульства Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна неодноразово попереджала владу Нікарагуа - публічно і офіційно - про наслідки такого відверто недружнього кроку щодо нашої держави. Ми попереджали їх, що не залишимо цей крок без реакції, і не просто без словесної політичної реакції, але і без економічної реакції. Міністерство закордонних справ України ініціювало застосування проти Нікарагуа економічних санкцій. За неповагу до територіальної цілісності і суверенітету України Нікарагуа заплатить і грошима, і політичними репутаційними втратами", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що відкриття так званого "почесного консульства Нікарагуа в РФ з резиденцією в місті Сімферополь" є абсурдним, і є грубим порушенням міжнародного права і українського законодавства.

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"Це мізерний і жалюгідний крок з боку влади Нікарагуа, який не буде сприйнятий міжнародною спільнотою і, безумовно, Україною. Своїм кроком Нікарагуа тільки підіграє російській агресії проти нашої держави і ставить під сумнів те, що не можна поставити під сумнів, а саме той факт, що Крим є українським", - зазначив чиновник.

Глава МЗС зазначив, що Україна застосовуватиме санкції щодо будь-якої країни, яка не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України.

"І я хочу запевнити, що ми будемо застосовувати санкції щодо будь-якої країни, яка не поважатиме територіальну цілісність і суверенітет України, і робитиме кроки, подібні до тих, які зробила Нікарагуа", - додав Кулеба.

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