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Щодня адмінмежу з окупованим Кримом перетинають до 700 осіб, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Щодня адмінмежу з окупованим Кримом перетинають до 700 осіб, - заступник голови Мінреінтеграції Яременко

Кількість громадян, які перетинають адміністративну межу між окупованим Кримом і Херсонською областю, зменшилася до 700 за день.

На думку заступника міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ігоря Яременка, на це вплинули запроваджені Росією обмеження, пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

"Росія продовжує блокувати будь-який доступ на територію окупованого Криму для міжнародних моніторингових та міжнародних гуманітарних організацій, а також не дозволяє резидентам Криму - громадянам України, виїхати на материкову частину України аби придбати ліки, яких дійсно не вистачає на окупованому півострові", - розповів Яременко.

Заступник міністра впевнений, що такі дії з боку Росії можуть привести до значного погіршення епідеміологічної ситуації на території Криму і підкреслив, що Україна буде готова розгорнути спеціальні польові госпіталі біля КПВВ, а також - гуманітарні табори. Крім цього Яременко розповів, що опрацьовується варіант із залученням стаціонарних лікарень у Херсонській області.

Читайте також: Україна готова розгорнути гуманітарні табори на адмінмежі з окупованим Кримом через COVID-19, - Резніков
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Судя по последнему задержанию пересекать стали только шпионы и предатели.
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10.11.2020 22:02 Відповісти
хахаха
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10.11.2020 22:04 Відповісти
«Куплю пиджак с отливом,и в Ялту.»
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10.11.2020 22:04 Відповісти
Еще раз спрашиваю: каких лекарств от ковида у них там не хватает?
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10.11.2020 22:15 Відповісти
Запретить!!
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10.11.2020 22:18 Відповісти
от мацквы и до пекина -
ходят - бродят хунвэйбины... (В. Высоцкий)
в Крым - решать сваи вапроSSы -
ходят - бродят пуесоSSы !
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10.11.2020 22:21 Відповісти
Резников вже шукає способи, щоб виправити цю ганебну ситуацію і збільшити кількість громадян регулярно перетинаючих кордон з окупованим кримом.
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10.11.2020 22:57 Відповісти
И тащат нам коронавирус! Пусть там сидят пока
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11.11.2020 07:44 Відповісти
 
 