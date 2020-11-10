"Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес скептично ставиться до введення в Нагірний Карабах "російських миротворців".
Про це він заявив на Львівському форумі з питань безпеки, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я завжди скептично ставлюся до російських "миротворців". Такого поняття взагалі не існує. Вони швидше окупанти, які колись прийшли в Придністров'я, на Кавказ, до Південної Осетії", - сказав генерал, оцінюючи перспективи розміщення російського контингенту в Нагірному Карабасі.
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
Будь ласка, зачекайте...
підняти престиж кремля в світі на перед пиплом
крапка
Мнения / Общество 10-ноя, 18:039 373 0
Очень субъективно - для меня понятнее и предпочтительнее, чтобы у руля одной из самых сильных стран был человек, который против России. Потому что отношение к России - это маркер для любого адекватного украинца, начиная как минимум с 2014 года.
Сами американцы, понятное дело, не обязаны оглядываться на мнения других. Но давайте посмотрим на ситуацию:
У них в другой части полушария есть большая территория, которая перманентно создает проблемы.
Российских шпионов ловят по всему миру. Наркота, нарушенные договоренности, непонятный статус дипломатов / наркодилеров / диверсантов. Большое количество особей, которые воюют и совершают теракты. Великобритания, Франция, Украина, Сирия, Карабах, Афганистан, Грузия, Молдова и так далее - список пострадавших увеличивается.
Как-то контролировать это дело можно несколькими способами. Один из них - позволять. Т.е., зная, что они вмешиваются в выборы твоей собственной страны, что они однозначно ненадежны как партнеры, что они толкнут тебя в спину в абсолютно любом случае - ты выбираешь политику умиротворения и призрачной дружбы.
Да, они вмешиваются в выборы на твоей стороне - и поэтому ты ошибочно думаешь, что с ними надо по-хорошему. Здесь же выступает на первый план вот какая позиция американского лидера:
"Я приму РФ как партнера, потому что они помогли мне стать президентом". И здесь личное на первом плане, интересы Америки - на втором. В лучшем случае. По крайней мере так видится мне лично.
Второй способ - быть настоящим ястребом, а не на словах. И контролировать отношения с той же РФ не с позиции зависимости, не с позиции благодарности за вмешательство в дела суверенного государства, а с позиции имеющейся силы.
Вряд ли этот выбор проигрышный, потому что воевать с НАТО РФ не может, не имеет ресурсов и знаний, и не будет. И лидер, выбравший такую политику, мне, как украинке, симпатичнее.
Зачем потакать террористу, если ты можешь его раздавить? Даже не военным способом?
Что, сильно покачнется собственная экономика? Так она слаба как раз у РФ, а не у США. Риск, что Россию заберет себе Китай и тем самым он станет еще сильнее, создав определенные риски? Если в этом соль, то китайцы для Украины как-то более приемлемы. Они много работают, мы с ними торгуем, и они нас не убивают.
А сама Америка с Китаем до этих пор как-то договаривалась, этот партнер на первый взгляд несет меньшие риски, чем взбесившаяся бензоколонка. По крайней мере от Китая сегодня люди по всему миру НЕ ПОГИБАЮТ.
Это примитивным языком. Здесь, конечно, больше вопросов, чем ответов.
А сама суть - не пачкай руки о связи с РФ.
Германию сложно не понять - там русских после второй мировой войны столько, что беда. Изнасилованные немки породили определенный генетический набор, который сегодня предпочитает с русскими торговать. Плоть от плоти, как говорится.
Но США - зачем им эта грязь?
Елена Кудренко
а то паРаша.сру пёрднула и все журнашлюхи подхватили визжать: "пабеда!!!" "пабеда!!!" "пабеда!!!"
на всё рыло теперь получат азеры, а не Карабах.
а паРашка легализовала свою оккупацию Карабаха и Армении...
заупокійні молитви намарні, поспілкуйтеся з Пастором
це допоможе
https://youtu.be/9VgEkneEpMg
протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw
https://youtu.be/VXKEFT95obs
в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
Кстати, пока о турецких наблюдателях рассказывал Алиев, кремлевские шавки тявкали без устали, что мол ничего подобного не предусмотрено, тогда Эрдоган позвонил путе, объяснил кто в доме хозяин и шавки как по команде заткнулись...)))
https://youtu.be/-8G5l6ALbQ4
Это достойно фейерверка ))
Байдену рано все здесь радовались. При нём мы можем увидеть и снятие санкций с Раши и что Северный поток-2 заработает
"При нём мы можем увидеть" - а можем и не увидеть. Отже поживемо, побачимо.
А щодо потока, то давно слід перестати розраховувати на російський транзит. рано чи пізно москальський газ закінчиться з об'єктивних причин - чи то родовища збідніють, чи то Казахстан кращій маршрут винайде, чи ще щось трапиться.
по Бендеру, и в пользу бедных чекистов
Почему бы его не пригласить министром обороны?
теперь главное - "сделать" её там красиво
думаю мы на пороге "вяликих сабытий"
военный сериал продолжается
Вони завжди ОКУПОВУВАЛИ.
А його уже визначило московське міноборони на своїх картах - "Нагорно-Карабахская Республіка с Армієй Оброни". https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/11-november-russian-ministry-of-defense-published-map-of
Так що війна знову відкладена і чиряк залишився.