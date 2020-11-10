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Новини За кордоном
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Азербайджан (607) Вірменія (658) миротворці (615) Росія (47203) Нагірний Карабах (460) Ходжес (139)

"Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Генерал-лейтенант збройних сил США у відставці, колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес скептично ставиться до введення в Нагірний Карабах "російських миротворців".

Про це він заявив на Львівському форумі з питань безпеки, який проходить 9-14 листопада у форматі відеоконференцій, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я завжди скептично ставлюся до російських "миротворців". Такого поняття взагалі не існує. Вони швидше окупанти, які колись прийшли в Придністров'я, на Кавказ, до Південної Осетії", - сказав генерал, оцінюючи перспективи розміщення російського контингенту в Нагірному Карабасі.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.
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Топ коментарі
+58
хоть один адекватный...
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10.11.2020 22:05
+33
Очень сомневаюсь что Дяде Сэму этот кусок пирога был нужен. А вот ваше ху...ло все никак нажрецца
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10.11.2020 22:11
+24
"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе - Цензор.НЕТ 5548Мої співчуття
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10.11.2020 22:13
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хоть один адекватный...
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10.11.2020 22:05 Відповісти
И тот бывший.
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10.11.2020 22:12 Відповісти
Може ще й повернеться після 20 січня.
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10.11.2020 22:19 Відповісти
Це означає, що серед чинних офіцерів США панує саме така думка. Просто на службі в них "язик на припоні".
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11.11.2020 08:45 Відповісти
вся ця війнушка з однією метою:
підняти престиж кремля в світі на перед пиплом
крапка
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11.11.2020 00:35 Відповісти
не тільки - ще сунути свого носу туди, де його ще немає.
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11.11.2020 09:23 Відповісти
Дядя Сэм в пылу выборных баталий прозевал кусок земли, но скоро думаю подключатся к разделу пирога.
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10.11.2020 22:05 Відповісти
Очень сомневаюсь что Дяде Сэму этот кусок пирога был нужен. А вот ваше ху...ло все никак нажрецца
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10.11.2020 22:11 Відповісти
+ мільйон
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10.11.2020 22:15 Відповісти
не нажрецца, пардон
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10.11.2020 22:18 Відповісти
Дяди Сему этот пирог больше на коровью лепёху смахивает, а вот пироги без внимания думаю не останутся.
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10.11.2020 22:18 Відповісти
шо значь скарее?! они и есть самое что ни на есть оккупанты!
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10.11.2020 22:08 Відповісти
"І щуку кинули у річку".(чьЛєнєн).
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10.11.2020 22:47 Відповісти
Десантники рюсские не умеют воевать Это показала война 1939 года в Финляндии и июнь 1941 года а дохлом сссре.В вермахте кстати не было даже такого понятия десантные войска,но красную армию разгромили за 3 месяца боев...
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10.11.2020 22:08 Відповісти
там были парашютисты, они и были десантниками (спецназом, если хотите)
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10.11.2020 22:56 Відповісти
... и там были егеря
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11.11.2020 00:01 Відповісти
... (******** если хотите)
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11.11.2020 00:04 Відповісти
да, рашистов нельзя пускать в дом ни под каким видом. это известно. зачем это Эрдогану - тут еще можно замутить конспирологию. а вот зачем это Алиеву - категорически непонятно.
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10.11.2020 22:10 Відповісти
Так по факту (не по закону) він не і пустив в дім, а залишив на порозі. Тобто на окупованій вірменами території.
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10.11.2020 22:23 Відповісти
т.е. поменял одних оккупантоа на других - еще более лживых и опасных... за что же его солдаты под огонь лезли?
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10.11.2020 22:25 Відповісти
На мою думку, недарма Алієв і Ердоган заявляють про турецьких миротворців, а кремль так відгороджується їх (тур.мир.) поставлять з іншого боку, щоб москалики не змогли "отодвигать" кордон, як вони любили робити в Осетії...
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11.11.2020 15:17 Відповісти
Эрдоган говорил про "совместный с рф центр контроля за соблюдением". из этого ничего не выйдет. а вот турецкая военная база в Азербайджане, скорее всего, будет. в одном из освобожденных районов, но не в самом Карабахе.
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11.11.2020 15:27 Відповісти
Президент США должен быть против России: аргументы
Мнения / Общество 10-ноя, 18:039 373 0

Очень субъективно - для меня понятнее и предпочтительнее, чтобы у руля одной из самых сильных стран был человек, который против России. Потому что отношение к России - это маркер для любого адекватного украинца, начиная как минимум с 2014 года.

Сами американцы, понятное дело, не обязаны оглядываться на мнения других. Но давайте посмотрим на ситуацию:

У них в другой части полушария есть большая территория, которая перманентно создает проблемы.

Российских шпионов ловят по всему миру. Наркота, нарушенные договоренности, непонятный статус дипломатов / наркодилеров / диверсантов. Большое количество особей, которые воюют и совершают теракты. Великобритания, Франция, Украина, Сирия, Карабах, Афганистан, Грузия, Молдова и так далее - список пострадавших увеличивается.

Как-то контролировать это дело можно несколькими способами. Один из них - позволять. Т.е., зная, что они вмешиваются в выборы твоей собственной страны, что они однозначно ненадежны как партнеры, что они толкнут тебя в спину в абсолютно любом случае - ты выбираешь политику умиротворения и призрачной дружбы.

Да, они вмешиваются в выборы на твоей стороне - и поэтому ты ошибочно думаешь, что с ними надо по-хорошему. Здесь же выступает на первый план вот какая позиция американского лидера:

"Я приму РФ как партнера, потому что они помогли мне стать президентом". И здесь личное на первом плане, интересы Америки - на втором. В лучшем случае. По крайней мере так видится мне лично.

Второй способ - быть настоящим ястребом, а не на словах. И контролировать отношения с той же РФ не с позиции зависимости, не с позиции благодарности за вмешательство в дела суверенного государства, а с позиции имеющейся силы.

Вряд ли этот выбор проигрышный, потому что воевать с НАТО РФ не может, не имеет ресурсов и знаний, и не будет. И лидер, выбравший такую политику, мне, как украинке, симпатичнее.

Зачем потакать террористу, если ты можешь его раздавить? Даже не военным способом?

Что, сильно покачнется собственная экономика? Так она слаба как раз у РФ, а не у США. Риск, что Россию заберет себе Китай и тем самым он станет еще сильнее, создав определенные риски? Если в этом соль, то китайцы для Украины как-то более приемлемы. Они много работают, мы с ними торгуем, и они нас не убивают.

А сама Америка с Китаем до этих пор как-то договаривалась, этот партнер на первый взгляд несет меньшие риски, чем взбесившаяся бензоколонка. По крайней мере от Китая сегодня люди по всему миру НЕ ПОГИБАЮТ.

Это примитивным языком. Здесь, конечно, больше вопросов, чем ответов.

А сама суть - не пачкай руки о связи с РФ.

Германию сложно не понять - там русских после второй мировой войны столько, что беда. Изнасилованные немки породили определенный генетический набор, который сегодня предпочитает с русскими торговать. Плоть от плоти, как говорится.

Но США - зачем им эта грязь?

Елена Кудренко
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10.11.2020 22:11 Відповісти
Война на Кавказе сделала паузу до весны в Нагорном Карабахе туманы в горах...
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10.11.2020 22:12 Відповісти
первый адекватный высказался...

а то паРаша.сру пёрднула и все журнашлюхи подхватили визжать: "пабеда!!!" "пабеда!!!" "пабеда!!!"

на всё рыло теперь получат азеры, а не Карабах.
а паРашка легализовала свою оккупацию Карабаха и Армении...
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10.11.2020 22:12 Відповісти
"Это скорее оккупанты" - экс-командующий силами США в Европе Ходжес о "российских миротворцах" в Карабахе - Цензор.НЕТ 5548Мої співчуття
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10.11.2020 22:13 Відповісти
Знаю дещо інший вислів. Поки живі батьки - ми діти.
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10.11.2020 22:36 Відповісти
доля покійних вірішується особистим ставленням до жертви Христа
заупокійні молитви намарні, поспілкуйтеся з Пастором
це допоможе
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11.11.2020 00:41 Відповісти
Не в бровь, а в глаз.
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10.11.2020 22:14 Відповісти
кацапо-ординськi "миротворцi"


https://youtu.be/9VgEkneEpMg



протести в Вiрменii
https://youtu.be/1eRhkOYLmPw

https://youtu.be/VXKEFT95obs

в будинку Пашиняна
https://youtu.be/WF7FMXIlLOk
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10.11.2020 22:15 Відповісти
Просто уверен, что Эрдоган с Алиевым это тоже понимают, поэтому и появляются турецкие наблюдатели над "миротворцами" пуйла.
Кстати, пока о турецких наблюдателях рассказывал Алиев, кремлевские шавки тявкали без устали, что мол ничего подобного не предусмотрено, тогда Эрдоган позвонил путе, объяснил кто в доме хозяин и шавки как по команде заткнулись...)))
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10.11.2020 22:16 Відповісти
на мошкве празднуют победу Азербайджана ))

https://youtu.be/-8G5l6ALbQ4
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10.11.2020 22:21 Відповісти
красивая победа Азербайджана над пашиняном.
Это достойно фейерверка ))
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10.11.2020 22:50 Відповісти
Це перемога кремля над Пашиняном з його європейським вибором шляху Арменії. Тепер Арменія навіки прикута до "тайожного союзу".І тепер російські збройні сили під камуфляжем "миротворців" присутні на території Азербайджану.
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11.11.2020 11:33 Відповісти
Будь який договір чи співпраця з московією завжди завершується кров'ю та трагедією нації.
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11.11.2020 11:35 Відповісти
Стоило только Дональду Трампу проиграть президентские выборы, как немецкая энергетическая компания Uniper тут же заморозила планы сооружения в ФРГ приемного терминала для сжиженного природного газа (СПГ). Именно так воспринимается заявление одного из европейских участников проекта "Северный поток - 2", обнародованное в пятницу, 6 ноября. В США в тот момент еще продолжался подсчет голосов, но поражение действующего президента, решительного противника нового российского газопровода, становилось все более очевидным

Байдену рано все здесь радовались. При нём мы можем увидеть и снятие санкций с Раши и что Северный поток-2 заработает
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10.11.2020 22:21 Відповісти
ты сам понял что сказал?! байден снимает санкции с мокшандии?! да скорее ад замерзнет
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10.11.2020 22:24 Відповісти
Для миші страшніше за кота звіра нема. "Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі - Цензор.НЕТ 984

"При нём мы можем увидеть" - а можем и не увидеть. Отже поживемо, побачимо.

А щодо потока, то давно слід перестати розраховувати на російський транзит. рано чи пізно москальський газ закінчиться з об'єктивних причин - чи то родовища збідніють, чи то Казахстан кращій маршрут винайде, чи ще щось трапиться.
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10.11.2020 22:34 Відповісти
Чи ішак,чи падишах здохне.
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10.11.2020 22:53 Відповісти
Щось таке. Але суть - газ закінчіиться.
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10.11.2020 23:06 Відповісти
США далеко, Россия близко. Чо тут не понятно?
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10.11.2020 22:32 Відповісти
То-то Рашка доставляла оружие самолётами через Каспию и Иран, не через Грузию.
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10.11.2020 22:40 Відповісти
Наверное Алиеву виднее, что заселенный 50 тыс армянами Ханкенди, лучше обменять на коридор с Нахичеванью и без войны получить свои восточные земли Карабаха, которые войной бы отвоёвывали ещё год с людскими и экономическими потерями?
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10.11.2020 22:36 Відповісти
все конфликты у них с одной целью - доить бюджет "сравнительно честными способами"
по Бендеру, и в пользу бедных чекистов
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11.11.2020 00:44 Відповісти
В цьому випадку вони тим "куском" подавляться. Не на тих натрапили.
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11.11.2020 06:49 Відповісти
Точное и четкое определение генерал-лейтенанта ВС США! Военная угроза от самозванных мифотворцев в разы больше чем от армянских ВС.
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10.11.2020 22:25 Відповісти
А где вы были, не-оккупанты в это время? Им что надо было ожидаться ждунов? )
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10.11.2020 22:29 Відповісти
Они были в лице Турции, так сказать НАТОвской силы.
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10.11.2020 22:33 Відповісти
Что сделала Турция, помимо поставки оружия? Ты думаешь НАТО вступиться в этом конфликте?
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10.11.2020 22:34 Відповісти
Например разместила войска в Нахичевани, готовые были вжарить с тыла или нет?
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10.11.2020 22:37 Відповісти
Он в отставке
Почему бы его не пригласить министром обороны?
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10.11.2020 22:31 Відповісти
А може--Сала-майтєна чи Лєйбідьєва прє гласімь?
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10.11.2020 22:56 Відповісти
Оккупанты Армении да.
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10.11.2020 22:31 Відповісти
А чего не продавили своих???, умничаете задним числом..
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10.11.2020 22:37 Відповісти
"Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі - Цензор.НЕТ 8675
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10.11.2020 22:38 Відповісти
Дай Бог, пусть будет спокойно.
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10.11.2020 22:44 Відповісти
главное для мировых игроков было заманить паРашу в Карабах, под любым соусом
теперь главное - "сделать" её там красиво
думаю мы на пороге "вяликих сабытий"
военный сериал продолжается
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10.11.2020 23:16 Відповісти
Ты точно так же, шесть лет назад писал, что главное дать рашке поглубже заглотнуть крымский крючок.
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11.11.2020 22:07 Відповісти
Москалі ніколи нікого не захищали.
Вони завжди ОКУПОВУВАЛИ.
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11.11.2020 09:02 Відповісти
Алієв радів, що статус Карабаху у "заяві" не визначений.
А його уже визначило московське міноборони на своїх картах - "Нагорно-Карабахская Республіка с Армієй Оброни". https://caucasus.liveuamap.com/en/2020/11-november-russian-ministry-of-defense-published-map-of
Так що війна знову відкладена і чиряк залишився.
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11.11.2020 12:04 Відповісти
 
 