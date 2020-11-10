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Новини Політика України Місцеві вибори-2020
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місцеві вибори (1000) облрада (269) Одеса (4023) Степанов Максим (2015)

Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку

Одеська обласна територіальна виборча комісія підвела підсумки виборів до облради.

Як передає місцеве видання "Думська", підсумковий протокол ТВК оголосила 10 листопада, інформує Цензор.НЕТ.

У виборах взяли участь 618 855 виборців з 1723193, або 35,91%. 51881 бюлетень було визнано недійсним.

П'ятивідсотковий бар'єр подолали сім партій. Найбільше голосів - 151991, або 26,81% - набрала "Опозиційна платформа - За життя". На другому місці - президентська "Слуга народу". Її підтримали 99479 виборців, або 17,55%. Третьою стала партія мера Одеси "Довіряй справам" - 66875 голосів, або 11,8%. Четвертою фінішувала "Європейська Солідарність" - 58 804, або 10,37%.

Читайте також: До облради Закарпаття пройшли 8 політсил: найбільше набрали "Рідне Закарпаття" - 17,78%, СН - 17,47%, "Батьківщина" - 12,61%

Також до ради пройшли партія "За майбутнє" (56749, або 10,01%), "Батьківщина" (38753, або 6,84%) і Партія Шарія (28886, або 5,09%).

Серед інших, депутатом став міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Він балотувався від "Слуги народу".

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що його робота депутатом Одеської обласної ради не вплине на роботу в Міністерстві охорони здоров'я.
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Топ коментарі
+11
Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
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10.11.2020 23:08
+7
Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
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10.11.2020 23:09
+4
Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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10.11.2020 23:46
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10.11.2020 22:59 Відповісти
Дааа...!
Но шарики очень легко можно "лопнуть".... Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 7153
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10.11.2020 23:12 Відповісти
в отличие от мировоззрения его избирателей
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10.11.2020 23:39 Відповісти
Одесса становится очень проукраинской и сверхпатриотичной. Небесный Иерусалим на дроти
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10.11.2020 23:02 Відповісти
Одесса была и есть нормальной...на всех положн члеННН!!!...Но ситуация в избирателном законодательстве делает все согласно закона (((((
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10.11.2020 23:07 Відповісти
Майже 27% ЖОПОблоку це нормально?
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10.11.2020 23:24 Відповісти
Не нармально. і за шарія дурбелики одеські проголосували. Сидить ватне кодло і по можливості підсирає.Як от на виборах.
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10.11.2020 23:46 Відповісти
Таке враження, що Одеса прагне в узкіймір.
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10.11.2020 23:08 Відповісти
усьо познайоцца всрав нє в нії

візьмемо демократичні вибори в Раду 2007 (інші вибори не вважаю чеснішими) :

ПР - 52,2 %

НУНС - 6,5 %

зараз :

ОПЗЖ - 26,8 %

ЄС - 10,37 %
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10.11.2020 23:47 Відповісти
Але ж до ОПЗЖ сміливо додавайте Слуг. За коломойського, шарія, довіряй справам і отримаєте ту же ПР. Нічого в Одесі не змінилось, була неукраїнською, такою і залищилась.
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11.11.2020 00:31 Відповісти
но раздробленную пр...а значит не имеющую достаточного веса.и это хорошо.
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11.11.2020 08:48 Відповісти
Простите, но в роздробленности очень большие сомнения.
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11.11.2020 15:04 Відповісти
гы...тут надо было на выборах смотреть,как эти опзж,доверяй делам,майбахи и прочие кипваловско-морские партии вырывали друг у друга из глотки кусок электората Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 8568.
угрожали бюджетникам,мол будете водиться с теми-то,фиг вам а не подачки.
там те еще братские отношения
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11.11.2020 15:11 Відповісти
Первое место в Одессе - Рабинович, не удивительно, хотя в Израиле таких шулеров евреи никогда бы не выбрали, поэтому у нас они вертятся Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 9511
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10.11.2020 23:09 Відповісти
Аксиома, чем лучше Рабиновичу тем хуже народу Украины бно наши не поймут бо двоешники и неевреи одним словом Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 1011
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10.11.2020 23:32 Відповісти
лехаим медведчукчи со слугами...позорище.
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10.11.2020 23:11 Відповісти
Да, не та уже Одесса, ой не та!!!! Выбрать таких дебилов!!!!! Просто в Одессе практически уже нет настоящих одесситов!
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10.11.2020 23:15 Відповісти
Поддельные?
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10.11.2020 23:16 Відповісти
Багато старих і з ними вже нічого не зробиш, алетреба піднімати патріотичний дух як в 2014, вводити патріотичне виховання в державних школах, треба щоб молодь розуміла що вони Українці, а не малороси.
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11.11.2020 00:51 Відповісти
Олежки Ляшка не хватает для полноты картины.
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10.11.2020 23:28 Відповісти
Чужоземні діаспори роблять в Одесі свою диверсійну справу , ********** біло-чорно- жовтим прапором російських нацистів ! Корінних одеситів в Одесі залишилось небагато , от і результат від уральських і інших переселенців... цим хворіє весь південь України. На жаль.
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10.11.2020 23:29 Відповісти
Люди Одеси, Маріуполя, Харкова вам взагалі на Україну і Українців на***ти? Ви хочете залишитися з українцями які хочуть до ес і нато, чи ви хочете в рашу? Скільки нам ще терпіти весь цей ватний цирк? Скоро доведеться вирішувати.
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11.11.2020 00:48 Відповісти
Пiдтримую на 100%.
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11.11.2020 15:16 Відповісти
Это приговор Одессе.

Два сорта ватного говна - лайт СН и стронг ОПЗЖ.
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11.11.2020 01:18 Відповісти
все приговаривающие одессу обычно утирались Сім партій пройшли в Одеську облраду, у списку "Слуги народу" - і глава МОЗ Степанов - Цензор.НЕТ 1403.
все будет тип-топ.не сразу ,постепенно-но одесса избавляетчя от проросийскости.а это и есть лучший путь развития-эволюция
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11.11.2020 08:52 Відповісти
Вот і попробуй "зшити" таку країну. Тут головне, щоб політичні противники не стали ворогами.
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11.11.2020 06:42 Відповісти
Странно, в 2014 Одесса отстояла свой город от расеянской орды. Погибли патриоты.
Но как так могло произойти на выборах?
Хочется услышать самих одесситов.
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11.11.2020 15:13 Відповісти
 
 