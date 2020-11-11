Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата

Кандидат у президенти США Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах, під час телефонних переговорів з деякими європейськими лідерами висловив готовність разом із ними шукати рішення військового конфлікту на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

За повідомленням штабу Байдена, той торкнувся цієї теми під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Так, Байден висловив Макрону "інтерес до спільної роботи над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, а також - за іранською ядерною програмою".

Читайте також: Меркель заявила, що рада співпрацювати з Байденом: "Він привнесе досвід десятиліть у внутрішню й зовнішню політику"

Джонсону ж Байден заявив про бажання "працювати разом у таких темах, як Балкани й Україна".

Раніше в листопаді Байден, ґрунтуючись на прогнозах ЗМІ, оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Деякі світові лідери привітали його з цим досягненням.