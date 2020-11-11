Байден готовий працювати з Великою Британією і Францією над вирішенням військового конфлікту на сході України, - заява штабу кандидата
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Кандидат у президенти США Джо Байден, який оголосив про свою перемогу на виборах, під час телефонних переговорів з деякими європейськими лідерами висловив готовність разом із ними шукати рішення військового конфлікту на сході України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За повідомленням штабу Байдена, той торкнувся цієї теми під час розмов з президентом Франції Еммануелем Макроном і з прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном.
Так, Байден висловив Макрону "інтерес до спільної роботи над вирішенням конфліктів в Україні та в Сирії, а також - за іранською ядерною програмою".
Джонсону ж Байден заявив про бажання "працювати разом у таких темах, як Балкани й Україна".
Раніше в листопаді Байден, ґрунтуючись на прогнозах ЗМІ, оголосив про свою перемогу на виборах президента США. Деякі світові лідери привітали його з цим досягненням.
Будь ласка, зачекайте...
Вот тє раз, як сказав би Штірліц!!!
Байден раптом став кандидатом, що оголосив про свою перемогу на виборах
Йа пацталом. Ржунімагу.
Троляки, як вам там переобувається? Новий розмір взуття не тисне?
Короче, Порох порішає...
- У мене дуже хороші стосунки з Петром Порошенком… У нас спільне розуміння світових проблем, шляхів їх вирішення, тому тісні контакти будуть обов»язково…
- Зрозуміло… Однак, я мав на увазі контакти з чинним президентом України…
- Коли я був у Києві, то планував відвідать Оперу, але з-за щільного графіку зустрічей, часу не вистачило… Відвідини цирку та зустрічі з його клоунами до плану зустрічей не включалися взагалі…
* GOP - (Grand Old Party), Республіканська Партія США.
источником проблем по ВСЕМ этим направлениям является недорашка...т.е с развалом этой недостраны решаться чуть ли не все геопроблемы нашей планеты...я бы крепко над этим задумался на месте Байдена...