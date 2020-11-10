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Крим (12756) прокуратура (3171) державна зрада (1075)

Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров

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Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров

Українські правоохоронці затримали кримчанина Миколу Федоряна як тільки у них з'явилися підозри, що він співпрацював із ФСБ Росії.

Про це в ефірі Радіо Крим.Реалії розповів начальник відділу прокуратури Автономної Республіки Крим Єгор Ребров, коментуючи арешт Федоряна, якого підозрюють у державній зраді, передає Цензор.НЕТ.

"Він один-два рази на рік вже за часів окупації Криму виїжджав на материкову частину України, проте правоохоронні органи не мали інформації про його злочинну діяльність. Вона розкрилася, коли під час чергового проходження контрольно-пропускного пункту його вирішили запитати про службову діяльність як працівника незаконно захопленого підприємства "Чорноморнафтогаз", - зазначив співробітник прокуратури.

За версією слідства, Микола Федорян використовував своє службове становище менеджера "Чорноморнафтогазу", щоб сприяти російським силовим органам у проведенні незаконних обшуків у будинках кримських татар, переслідуваних за "справою Хізб ут-Тахрір". А саме: виділяв транспорт для співробітників ФСБ.

"Під час опитування Федоряна на КПВВ випливли деякі підозрілі факти, які представили його як пособника іноземної спецслужби... Такі затримання здійснюються тільки за наявності підозр у скоєнні кримінального злочину. Робота на захоплених окупантами підприємствах сама по собі не вважається злочином", - підкреслив Єгор Ребров.

Нагадаємо, пресслужба Прокуратури АРК і Севастополя повідомила, що 7 листопада на КПВВ "Каланчак" під час спроби в'їзду в окупований Крим затримали колишнього співробітника українського підприємства "Чорноморнафтогаз", якого підозрюють у допомозі російським правоохоронцям під час проведення обшуків і затримань громадян за кримськими "справами Хізб ут-Тахрір".

Пізніше стало відомо, що затриманий - Микола Федорян, який до окупації Криму працював заступником начальника ГУ МВС України в АР Крим - начальником міліції громадської безпеки.

9 листопада суд взяв чоловіка під варту.

Позже стало известно, что задержанный - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности.

9 ноября суд взял мужчину под стражу.

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Топ коментарі
+3
" Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым" - що робив в той час, коли захоплювали Крим? Чи була державна зрада?
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10.11.2020 23:20
+3
Почему Они все так Лезут , если у вас там все так Хорошо или не Очень.???
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10.11.2020 23:23
+2
Когда уже мертвечука повьяжуть?Это похоже на ловлю вшей и блох в крысином гнезде.
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11.11.2020 02:25
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" Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым" - що робив в той час, коли захоплювали Крим? Чи була державна зрада?
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10.11.2020 23:20 Відповісти
Почему Они все так Лезут , если у вас там все так Хорошо или не Очень.???
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10.11.2020 23:23 Відповісти
Очередной загранпаспортный турист. Желание безвиза перекрывает осторожность ,страх и здравый смысл
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10.11.2020 23:27 Відповісти
Наградить орденом Знак Почета!
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10.11.2020 23:28 Відповісти
... и поменять на таксиста с бамбаса!
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11.11.2020 09:00 Відповісти
Да тут один распинался, что знает его лично, и что он уволился из МВД еще до оккупации... И что он ездил к своей матери... Слова прокурора подтверждают эту инфу... Но не более... Факт измены и коллаборации на лицо...
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10.11.2020 23:38 Відповісти
Я не распинался, а служил вместе, с ним когда он пришёл в Евпаторийский горотдел участковым после училища.Грамотный и хороший специалист.Я не знаю ,что у него в мозгах и почему он не уехал на материк.Я знал его в прошлой жизни.
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11.11.2020 08:15 Відповісти
Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 2968 начальник отдела прокуратуры АРК Ребров оправдывается, чтобы его Дерьмак с Зеленским не вздрючили... Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 8081

Фсё - накрылась твоя карьера медным тазом - если тебя не вздрючат Дерьмак с Зеленским, то тогда их вздрючит вышестоящее московское начальство.... Затриманий ексчиновник МВС Федорян сам повідомив прикордонникам факти, що дозволили запідозрити його в державній зраді, - начальник відділу прокуратури АРК Ребров - Цензор.НЕТ 8081
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10.11.2020 23:46 Відповісти
о! чистосердечное признание открывает массу возможностей) дома новый год будет отмечать
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10.11.2020 23:55 Відповісти
А вы ****** порошенковские(хотя он нормальный тип) жили на оккупированной территории? Как оно, за что покупать еду и за чьи деньги? И куда тебе "специалисту" деваться, если тут вдруг ты никому не нужен?
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11.11.2020 00:57 Відповісти
Так что вы молчите, где моя зп в 2к$ которая была у меня(о Боже) уже 6 лет назад?
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11.11.2020 01:02 Відповісти
Неплохо проверить ВСЕХ чиновников, которые ездили в Крым с Августа 2014...
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11.11.2020 01:08 Відповісти
Когда уже мертвечука повьяжуть?Это похоже на ловлю вшей и блох в крысином гнезде.
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11.11.2020 02:25 Відповісти
"Во время опроса Федоряна на КПВВ выплыли некоторые подозрительные факты, которые представили его как пособника иностранной спецслужбы, - Николай Федорян, который до оккупации Крыма работал заместителем начальника ГУ МВД Украины в АР Крым - начальником милиции общественной безопасности, а это не является подозрительным фактом что он занимал такую должность и едет в окупированный Крым.
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11.11.2020 09:40 Відповісти
 
 