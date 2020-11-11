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Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин

Зміна політики Туреччини з приводу деокупації Криму в більш рішучу сторону не передбачається.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на Львівському безпековому форумі 2020 висловив президент Ради міжнародних відносин Туреччини, професор міжнародних відносин Університету Кадира Хаса в Стамбулі Мустафа Айдин.

"Туреччина мало говорить про Крим. Більше згадує про нього тоді, коли відносини з Росією йдуть на спад. Я знаю, що Україна і Туреччина просувалися у співпраці, зокрема з оборони і безпеки, і вели переговори з виробництва значущих систем безпеки. Це може мати вплив, але у мене немає очікувань з приводу зміни політики Туреччини з приводу Криму та наземного протистояння Росії. Дипломатичний статус-кво ймовірно триватиме", - зазначив він.

Нагадаємо, Львівський безпековий форум 2020 проходить 9-14 листопада в онлайн-форматі. Сьогодні відбулося обговорення на тему "Безпечний і процвітаючий регіон Чорного моря: бачення спільного майбутнього".

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Топ коментарі
+21
Почему это турция должна воевать за Крым? Никто кроме самой Украины этим заниматься не будет.
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11.11.2020 00:03
+10
Украине нужен только украинский Крым. По моему это логично. Российский, татарский, турецкий, китайский Крым и тд. это оккупация украинских земель.
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11.11.2020 00:32
+7
Відро холодної води на деякі гарячі голови. Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 1067
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10.11.2020 23:55
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Відро холодної води на деякі гарячі голови. Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 1067
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10.11.2020 23:55 Відповісти
Хе-хе-хе Турция вряд ли будет принимать участие в деоккупации Крыма, - президент Совета международных отношений Турции Айдын - Цензор.НЕТ 2062
Кто ж из политиков правду говорит?
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10.11.2020 23:59 Відповісти
Отказ байрактара от двигателей "Мотор-Сич" как бы намекает. Хотя, кто его знает - Эрдоган вообще чувак непредсказуемый.
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11.11.2020 00:02 Відповісти
Да. Он не страшила мудрый, а скорее мудила страшный Загребалово под себя всех возможных властных полномочий может говрить только об одном - о диктаторских замашках, т.е. о самодурстве
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11.11.2020 00:07 Відповісти
Понимаешь, история утверждает, что некоторые народы могут существовать и развиваться только в условиях диктатуры. Как пример - Ливия. Ну убрали диктатора и что произошло? Местные бабаи сразу стали друг дружку резать на куски, а страна стала лидером в поставках беженцев. То же и с Турцией. Не зря в их хороших традициях у султанов было выпиливать братьев (в лучшем случае - держать в дворце в "золотой клетке"), потому что иначе начинались разборки, от которых трясло страну. Я больше скажу: в Украине ослабление центральной власти тоже приводит к не самым лучшим результатам. Демократия - это то состояние общества, до которого это общество должно дорасти. Да и потом смотреть, чтоб она не стала во вред, как LBM-движуха в США.
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11.11.2020 00:26 Відповісти
Я это прекрасно понимаю. У темненьких и кацапов (их можно отнести туда же) без вошьдя вааще никак Ну у них видать физиологическая необходимость держать языки в чьей-то заднице Но фокус в том,что турки давно и упорно ломятся в Евросоюз. А там типа надо соответствовать.
И да, демократия - очень, очень плохая система. Часто решения принятые быдломассой и обязательные к исполнению являются полным бредом
Хреново то, что лучше пока еще не придумали. Лично мне кажется, что давно уже пора признатся самим себе, что люди очень неоднородны и большинство не имеет достаточно мозга даже для того,что б планировать собственное будущее Может надо давать избирательное право по уровню АйКью или только налогоплатенльщикам. Но такая необходимость уже назрела. Наблюдать херомантию,которая сейчас практически во всем мире, сил уже нету.
Как бы к Маску в друзья набится и на Марс свалить
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11.11.2020 00:47 Відповісти
В ексклюзивному коментарі Defense Express в компанії Baykar новину про їх "відмову" від української продукції прокоментували так: "Двигун для Bayraktar TB2 поршневий. Україна не виготовляє двигунів такого класу".

При цьому в компанії зауважили, що заміна австрійського двигуна на турецький не має ніякого відношення до існуючої співпраці по ударному безпілотному комплексу Akinci.
"Туреччина використала український двигун для Akinci для налагодження міцного співробітництва. На Akinci використовується газотурбінний двигун АІ-450", - відзначили в компанії Baykar.
Як Defense Express вже раніше повідомляв, ударний БПЛА Baykar Akinci оснащений двома турбовальними двороторними двигунами АІ-450Т розробленими на ДП "Івченко-Прогрес". Цей мотор має потужність у 3,3 рази більшу ніж Rotax 912, яким оснащували Bayraktar TB2 (100 к.с.).
Наразі відомо, що Туреччина закупила щонайменше 12 українських двигунів і ніяких претензій до їх використання, під час випробовувань перших прототипів БПЛА Akinci, озвучено не було.

Кто то где то, кого то на@бывает!

Продолжим наблюдение
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11.11.2020 01:42 Відповісти
Помидоры для ********** и туристы из Нижнего Тагила для Эрдогана намного важней чем какие то "братья" крымские татары
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11.11.2020 04:57 Відповісти
Так уже договорились Крым в обмен на окорочка.
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11.11.2020 00:03 Відповісти
Почему это турция должна воевать за Крым? Никто кроме самой Украины этим заниматься не будет.
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11.11.2020 00:03 Відповісти
За Украинский может и не будет, а вот за крымско-татарский, никогда не говори никогда)
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11.11.2020 00:21 Відповісти
Украине нужен только украинский Крым. По моему это логично. Российский, татарский, турецкий, китайский Крым и тд. это оккупация украинских земель.
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11.11.2020 00:32 Відповісти
Я согласен, но что бы тягаться с постоянным членом совбеза оон, нужно оочень сильное желание, чего , сожалению у нас нет, свинарчуки с русскими паспортами, бляхи на улицах, пьянки в велюрах- наше уфсе..
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11.11.2020 00:38 Відповісти
Крим, насампeрeд, кримськотатарський.
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11.11.2020 01:21 Відповісти
Крим український,а ні то нехай татари самі визволяють а не ниють!!!
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11.11.2020 02:12 Відповісти
Пока режим коллаборантов 👿👹🤢🤡💩🎪 и иуд у корыта ……… пока
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11.11.2020 00:05 Відповісти
А что ж режим "патриотов" не освободил за 5 лет?
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11.11.2020 09:03 Відповісти
Ура патриоты могут только в Киеве демонстрации устраивать, а под пули никто жепу подставлять не хочет. Даже Чубаров, Джемилев, Сенцов, Джамала в Киеве сидят и призывают к деокупации Крыма руками и жизнями срочников. Неееее дураков нема.... Да и Крым всегда будет российским, крымчане видят какой у нас в укре беспредел, им с Россией лучше.
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11.11.2020 09:45 Відповісти
К глубочайшему сожалению.......
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11.11.2020 21:18 Відповісти
Все правильно.. Турция поможет только в опускании паРаши до уровня Венесуэлы .. Мы согласны.. Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 9136
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11.11.2020 00:06 Відповісти
Вас же в Карабахе тоже не было?)
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11.11.2020 00:18 Відповісти
Оно и к лучшему, начнёт помогать с Крымом, а там, глядишь, и свой интерес может появиться... А так, никто, никому особо ничего не обязан...
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11.11.2020 00:19 Відповісти
Хрен с Крымом. Ну а донбасс хоть будет Турция освобождать?
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11.11.2020 00:19 Відповісти
откуда такая святая наивность???
проблемы украинцев никто решать не будет кроме украинцев.
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11.11.2020 00:26 Відповісти
В платформу обязательно войдет, а так все сами и надо привыкать
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11.11.2020 00:20 Відповісти
"и наземного противостояния" - намекает шо токо дронами в случае чего Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 8554 Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 7147
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11.11.2020 00:21 Відповісти
Borscht наш
Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 4644Місяць тому, 6.10, я добився того, що борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву. Ця подія запустила величезну інформаційну хвилю у світі. Спочатку про це написали в The Times and The Sunday Times.

- Потім - The Washington Post Magazine
- Наступними стали The New York Times
- Далі - підкаст для канадської CBC News

...та десятки похідних статей. Ніколи не міг подумати, що буду спілкуватися з топовими світовими ЗМІ.

Подія наробила галасу через те, що борщ - це не просто страва. Це частина української ідентичності та наша національна цінність. Потужний культурний феномен, відповідь на питання «що єднає українців та відрізняє їх від інших націй». 6.10 ми не просто сказали про те, що борщ - український.

Ми вчинили опір Росії та її пропаганді, і нас підтримав світ. Хто не знав, в Росії вірять, що борщ - то їхній національний суп. Сусідам після всіх новин трохи поплохєло і мені написали з російсьского ТБ. Я відмовився з ними розмовляти, бо не збираюся підкидати інформаційне паливо в їхню машину пропаганди.
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11.11.2020 00:23 Відповісти
Ну да, может хоть кто-то теперь в Украине будет чуть более хладнокровно относиться к Турции и её вождю. Эйфория конечно хорошая вещь, но не в этом случае. Потенциально, Турция несёт опасности и риски Украине - учитывая её региональные аппетиты и имперские планы. Пока они душат Кацапию, это хорошо. Но так, очевидно, будет не всегда.
Может некоторые индивиды, вроде существа под погонялом antiu-colorados, который кажется уже полностью свихнулся от любви к Эрдогану, чуть более трезво посмотрят на вещи.
Хотя врядле...
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11.11.2020 00:25 Відповісти
Во всей истории у Турции никогда не бывало друзей, так как она всегда их кидала. Пользовалась на время (типа "друзья") и захватывала. Так и возникла Турция на карте Мира. Я очень боюсь, что славяне прольют кровь, а Крым завладеет Турция.
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11.11.2020 02:51 Відповісти
Це особиста, дипломатично виважена думка професора Університету у цей проміжок часу. А що буде в голові у Ердогана, чи іншого президента Туреччини на той момент коли Україна буде готова у військовий спосіб звільнити Крим, знає хіба що один Господь Бог.
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11.11.2020 00:31 Відповісти
Деоккупация будет проходить в несколько этапов, деградация,обнищание,неспособность финансирования, развал государства.Крым мина замедленного действия для РФ дежавью Афганистан для СССР.
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11.11.2020 00:50 Відповісти
Турция врядли стала бы принимать участие в деоккупации Карабаха, если бы деоккупацией не занялся вплотную Азербайджан.
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11.11.2020 00:57 Відповісти
Правда. Только СОВСЕМ наоборот!
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11.11.2020 02:41 Відповісти
Спочатку Україна має розвинути логістичні хаби в Чорному морі і перехватити на себе всю морську торгівлю. Як це зробити - велике питання.
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11.11.2020 00:57 Відповісти
А "до чого" тут "помощь" турции? Украине надо самой сначала дойти до "уровня" Азербайджана в плане военной мощи - тот 30 лет готовился к освобождению своей территории (Совбез ООН его поддерживал): закупал оружие и у ху*ла, причем за баксы, в отличие от армении, которой тот отдавал всё совковое старье в долг, а теперь "списал" в обмен на свою базу на границе с Азербайджаном и смену армянской "власти" - "договорились" эсэнговые "с*ки" - совковые "геополитики". Так что Украине надо подальше держаться от этих азиатских "шахеров-махеров" и наращивать свой военный потенциал, даже, если придется "заморозить" лугандон на десятилетия, плюя в "мирные зенки" ху*ла. Как только Украина дойдет до этого состояния то и остальные партнеры захотят стать на ее сторону, чтобы изгнать ху*ловского агрессора и оккупанта со всей территории Украины.
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11.11.2020 00:57 Відповісти
Турция не будет принимать участие в деоккупации Крыма, она примет Крым после деокупации.
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11.11.2020 02:38 Відповісти
Турецкие миротворцы войдут в Азербайджан.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.10 ноября 2020. Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин - Цензор.НЕТ 509
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11.11.2020 05:42 Відповісти
А ось вам і плата за співпрацю з москалями у Карабасі...
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11.11.2020 08:23 Відповісти
З мови дипломатів це означає: ...якщо Україна розпочне силовий варіянт звільнення Криму, Туреччина допоможе всіма наявними засобами...
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11.11.2020 08:42 Відповісти
Росия и Турция - спелись!
Судить нужно не по словам а по делам. Например, наказание армян в Карабахе.
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11.11.2020 09:47 Відповісти
ресурсов не хватит.
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11.11.2020 11:24 Відповісти
именно Турция, при поддерже стран НАТО, будет инициатором освобождения оккупированных земель от кацапской оккупации
но не для халявщиков и хатоскрайников и даже не при их участии
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11.11.2020 11:28 Відповісти
 
 