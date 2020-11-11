Туреччина навряд чи братиме участь у деокупації Криму, - президент Ради міжнародних відносин Туреччини Айдин
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Зміна політики Туреччини з приводу деокупації Криму в більш рішучу сторону не передбачається.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку думку на Львівському безпековому форумі 2020 висловив президент Ради міжнародних відносин Туреччини, професор міжнародних відносин Університету Кадира Хаса в Стамбулі Мустафа Айдин.
"Туреччина мало говорить про Крим. Більше згадує про нього тоді, коли відносини з Росією йдуть на спад. Я знаю, що Україна і Туреччина просувалися у співпраці, зокрема з оборони і безпеки, і вели переговори з виробництва значущих систем безпеки. Це може мати вплив, але у мене немає очікувань з приводу зміни політики Туреччини з приводу Криму та наземного протистояння Росії. Дипломатичний статус-кво ймовірно триватиме", - зазначив він.
Нагадаємо, Львівський безпековий форум 2020 проходить 9-14 листопада в онлайн-форматі. Сьогодні відбулося обговорення на тему "Безпечний і процвітаючий регіон Чорного моря: бачення спільного майбутнього".
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Кто ж из политиков правду говорит?
И да, демократия - очень, очень плохая система. Часто решения принятые быдломассой и обязательные к исполнению являются полным бредом
Хреново то, что лучше пока еще не придумали. Лично мне кажется, что давно уже пора признатся самим себе, что люди очень неоднородны и большинство не имеет достаточно мозга даже для того,что б планировать собственное будущее Может надо давать избирательное право по уровню АйКью или только налогоплатенльщикам. Но такая необходимость уже назрела. Наблюдать херомантию,которая сейчас практически во всем мире, сил уже нету.
Как бы к Маску в друзья набится и на Марс свалить
При цьому в компанії зауважили, що заміна австрійського двигуна на турецький не має ніякого відношення до існуючої співпраці по ударному безпілотному комплексу Akinci.
"Туреччина використала український двигун для Akinci для налагодження міцного співробітництва. На Akinci використовується газотурбінний двигун АІ-450", - відзначили в компанії Baykar.
Як Defense Express вже раніше повідомляв, ударний БПЛА Baykar Akinci оснащений двома турбовальними двороторними двигунами АІ-450Т розробленими на ДП "Івченко-Прогрес". Цей мотор має потужність у 3,3 рази більшу ніж Rotax 912, яким оснащували Bayraktar TB2 (100 к.с.).
Наразі відомо, що Туреччина закупила щонайменше 12 українських двигунів і ніяких претензій до їх використання, під час випробовувань перших прототипів БПЛА Akinci, озвучено не було.
Кто то где то, кого то на@бывает!
Продолжим наблюдение
проблемы украинцев никто решать не будет кроме украинцев.
Місяць тому, 6.10, я добився того, що борщ офіційно зареєстрували в Україні як національну страву. Ця подія запустила величезну інформаційну хвилю у світі. Спочатку про це написали в The Times and The Sunday Times.
- Потім - The Washington Post Magazine
- Наступними стали The New York Times
- Далі - підкаст для канадської CBC News
...та десятки похідних статей. Ніколи не міг подумати, що буду спілкуватися з топовими світовими ЗМІ.
Подія наробила галасу через те, що борщ - це не просто страва. Це частина української ідентичності та наша національна цінність. Потужний культурний феномен, відповідь на питання «що єднає українців та відрізняє їх від інших націй». 6.10 ми не просто сказали про те, що борщ - український.
Ми вчинили опір Росії та її пропаганді, і нас підтримав світ. Хто не знав, в Росії вірять, що борщ - то їхній національний суп. Сусідам після всіх новин трохи поплохєло і мені написали з російсьского ТБ. Я відмовився з ними розмовляти, бо не збираюся підкидати інформаційне паливо в їхню машину пропаганди.
Может некоторые индивиды, вроде существа под погонялом antiu-colorados, который кажется уже полностью свихнулся от любви к Эрдогану, чуть более трезво посмотрят на вещи.
Хотя врядле...
Президент Азербайджана Ильхам Алиев.10 ноября 2020.
Судить нужно не по словам а по делам. Например, наказание армян в Карабахе.
но не для халявщиков и хатоскрайников и даже не при их участии