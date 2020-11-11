600 бійців 93-ї ОМБр пройдуть місячну підготовку під керівництвом іноземних інструктурів місії Orbital
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У рамках операції Orbital представники Збройних сил Великої Британії, Данії та Канади почали індивідуальну підготовку особового складу 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.
Упродовж місяця понад 600 українських військових навчатимуть за вісьмома курсами.
Це курс командирів взводів, розвитку сержантського і старшинського складу, розвитку молодшого сержантського складу, контрснайперський курс, курс розвідки, базова піхотна підготовка, мінна безпека і поглиблений курс тактичної медицини.
До кожного курсу висунуто певні вимоги, згідно з якими відбирали особовий склад. Крім теоретичних і практичних занять, військових чекають бойові стрільби і тактична підготовка з використанням пейнтбольного обладнання.
Будь ласка, зачекайте...
«Марш черкаських батальйонів».
Там, де тяжко гримлять гармати,
Бій переможний іде…
Б»ють козаки зайд-супостатів
І перемога наша прийде! (2 р.)
Приспів: Цвіт калиновий, шепіт діброви,
Батькову хату - хай вічно стоїть…
Рідної мами сивії коси
Мусимо ми, як один захистить! (2 р.)
Ген, майорить малинове знамено
Козача кров на ньому запеклась,
Холодний Яр і Хортиця здригнулись -
На бій Вкраїна знову здійнялась! (2 р.)
Приспів:
Над нашим краєм з року в рік
Кипіли битви, сталь дзвеніла
Невже ж нащадкам козаків
Снаги забракне взятися до діла?!(2 р.)
Приспів:
Поглянь, ізнову «Сміла» піднялась!
Хоробра сталь, в руках дівочих,
Над ворогом, як кара, вознеслась,
І кличе в бій, в січі палають очі!(2 р.)
Приспів:
Наш рідний край, Черкащина чудова!
Захистимо її у грізний час!
Щоби в віках гриміло грізно слово -
Та «першоназва» в нас - «черкас»!!! (2 р.)
Приспів:
Горжусь тем , что я являюсь частью датского общества которое помогает Украине .
Жаль что украинцы сами себе не помогают и голосует за воров , проходимцев , клоунов !