Парламент був і залишається точкою балансу і ключових рішень щодо виходу з криз, - Разумков
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Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВР, про це заявив Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV, коментуючи роль парламенту у вирішенні конституційної кризи.
За його словами, Верховна Рада зреагувала на ситуацію, що склалася у зв'язку із рішенням Конституційного Суду, доволі швидко. Адже в питанні національної безпеки і стратегічного курсу розвитку держави такою і має бути позиція більшості Парламенту та суспільства, яке адекватно реагує на те, що відбувається в країні, впевнений Дмитро Разумков.
"Парламент завжди був, залишається і буде точкою балансу і ухвалення ключових рішень щодо виходу з криз різного рівня, які відбувалися в Україні доволі часто. І саме Парламент ухвалював рішення, які дозволяли вийти з цих криз", - підкреслив Голова Верховної Ради.
Як зазначив Дмитро Разумков, для вирішення конституційної кризи Верховна Рада застосувала швидкі та дієві рішення.
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Но ... плывя в фарватере ОПЗЖ , Разумкову не светят должности , т к на все ведущие роли у ОПЗЖ есть свои кандидаты - мертветчук и компания . Насколько реально понимает Разумков , что его могут использовать и выбросить эти прожженые аферисты ОПЗЖ ?
А неотправиться ли тебе в эротическое путешествие?!
Сцук, ну если у нас ПАРЛАМЕНТСКО-президентская республика, то что должно быть центом? Совет олигархов? Сходняк? Папа Римский?
Перфразуючи відомий анекдот - несе Вовка Єрмаку усі його ідеї ,надрукаві йому на озвучення й каже - дивись скільки гівна ти мені підсунув прочитати , добре , що я хоч в нього не вступив.