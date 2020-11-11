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Закарпаття (1580) СБУ (10027) Слуга народу (2544) Офіс Президента (1750)

В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність

Новини Цензор.НЕТ Події

В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від

Хабарники і корупціонери мають нести законне покарання, попри політичну належність.

Як передає Цензор.НЕТ, так Офіс Президента в телеграмі прокоментував затримання новообраного глави ОТГ на Закарпатті.

В ОП наголошують, що перед законом усі мають бути рівні, адже саме цей принцип відстоює команда Президента Зеленського: "У нас нульова толерантність до корупції. Хабарники і корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної належності, віросповідання чи інших особливостей".

Також підкреслюється, що часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому. "Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватися та підлаштовуватися під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Також залишилися позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції", - стверджують в ОП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На хабарі в 80 тис. грн на Закарпатті затримали новообраного від "Слуги народу" голову ОТГ Попелича (оновлено). ФОТО

Водночас зазначається, що результати роботи правоохоронної системи "поки що явно недостатні". "Хоча команда Президента Володимира Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Серед іншого, наша команда забезпечила запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду. Ми продовжуємо працювати над змінами у правоохоронній та судовій системах", - йдеться в заяві.

В Офісі Президента зауважили, що разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для "всіх, хто звик жити хабарями та паразитувати на бюджетних ресурсах", а покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним.

Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії "Слуга народу" главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
😂😅😜 -- ваш служка Юрченко уже понёс ! По Раде без браслета бегает … Зеленский ,як не брихнэ ,так не дихнэ !
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11.11.2020 02:33
+13
Что там по Тищенко и его пособнику-террористу Гончарову?
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11.11.2020 01:46
+10
очередная клоунада от балаганных шутов . Не удивлюсь есил увижу этого взяточника на более высокой должности .
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11.11.2020 08:03
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Что там по Тищенко и его пособнику-террористу Гончарову?
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11.11.2020 01:46 Відповісти
😂😅😜 -- ваш служка Юрченко уже понёс ! По Раде без браслета бегает … Зеленский ,як не брихнэ ,так не дихнэ !
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11.11.2020 02:33 Відповісти
все бла-бла-бла и ля-ля-ля-------и все это пук в лужу
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11.11.2020 09:34 Відповісти
Другое дело было при Шоколадном!
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11.11.2020 14:03 Відповісти
Мир ещё не видел таких брехливых и наглых президентов...
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11.11.2020 18:52 Відповісти
ДаЙОшь довiчне... Эх, жаль еще не объявили результаты пятиопоросного опитування
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11.11.2020 02:01 Відповісти
Для цьго треба серед бомжів, що живуть на звалищах вибрати нове ЦВК і підрахункові комісії))
Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1134
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11.11.2020 06:53 Відповісти
каарочи, насчет западных регионов, рыба гниет с головы.
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11.11.2020 02:16 Відповісти
А сайт офісу презедента не хоче розказати: хто рекомендував цього хабарника щоб дати йому етикетку від Зе на вибори, хто перевіряв при цьому і скільки таких достойних хабарників ще буде серед обраних від Зе? І хто за це все і як саме буде відповідати? Бо цей грн, що ми такі круті її своїх забажаєм: це лапша на вуха! Так хто буде відповідати, га?
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11.11.2020 07:17 Відповісти
"Питають "Слугу урода", в перерві між засіданнями:
- Слухайте, а чому ваш значок не прямокутний, у вигляді прапорця, чи якоїсь іншої форми - у вигляді зірки, наприклад, а круглий? Це якась "секретна символіка"?
Депутат з "Європейської солідарності", проходячи повз, кидає:
- Та все простіше... У кружка немає гострих кутів... Коли їм люди, на Майдані, ці кружки будуть у зад забивать, буде не так боляче...
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11.11.2020 07:33 Відповісти
не хоче, бо місця від слуг за гроші ж і продавалися
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11.11.2020 09:12 Відповісти
очередная клоунада от балаганных шутов . Не удивлюсь есил увижу этого взяточника на более высокой должности .
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11.11.2020 08:03 Відповісти
Да и так уже всем ясно, что большинство взяточников из ОПХЖ и СН. А КС выполняет хотелки СН.
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11.11.2020 08:26 Відповісти
Українські суди гірші за корупцію, вважають інвестори https://www.bbc.com/ukrainian/news-54891061

Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 1347
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11.11.2020 08:35 Відповісти
А как там насчет наказания вашего взяточника юрченко, он уже понес наказание? Взяточники должны понести наказание несмотря на партийную принадлежность, - в ОП отреагировали на задержание в Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" - Цензор.НЕТ 8519
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11.11.2020 08:39 Відповісти
При парашенко такого не було
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11.11.2020 09:07 Відповісти
Ты прав, кацап.
Чтоб слуга народа, ещё не вступив толком в должность, взятки брать начал, такого точно не было.
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11.11.2020 09:26 Відповісти
прич чем тут порох или зе.... у нас страна вся такая! взятка - это система у нас! искоренить это я думаю в ближайшие 20-30 лет не удастся... шанс был! когда после майдана смена власти прошла, взятки месяц не брали на таможнях, в ментовках и т.п.! боялись! а потом педро пришел, и все пошло опять по накатанной... не знаете, почему???
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11.11.2020 10:13 Відповісти
А чого ж брата єрьмака не арештували ?
Він державні посади роздавав за бабло !
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11.11.2020 09:07 Відповісти
Ящірка зображає "відкидання хвоста"...
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11.11.2020 09:17 Відповісти
Є злочин, до чого тут попри партійна принадлежність? Чи вона впливає на правосуддя? І де в конституції зазначено коли злочинець є партійний то покарання йому не призначається, як партійному члену ЦК КПРС часів Брежнєва?
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11.11.2020 09:18 Відповісти
хоть слуги хоть господа, как крали так и крадут.
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11.11.2020 09:18 Відповісти
Ого какая неделя показухи.Байден не лох верить в выступления 95го квартала.ЗЕлёные мрази закупайте ваЗЕлин
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11.11.2020 09:24 Відповісти
А как же Ермак с братом ,или их тёплыми не возьмёте 🤫🤔😂😂😂😂😂😂
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11.11.2020 09:24 Відповісти
как там Кремлевская Крыса ермак, уже сидит за торговлю портфелями или за слив вагнеревцев и т.д????
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11.11.2020 09:59 Відповісти
Чтоб эта мразь сидела, надо сначала клоуна убрать, он же закадычный друг ермака, сам же говорил.
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11.11.2020 18:57 Відповісти
Когда посадят, тогда и поверим.
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11.11.2020 10:48 Відповісти
Молодці. Тепер пильніше шукуйте в оп, вру, кму
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11.11.2020 10:48 Відповісти
а потому что это чудо!.как говорил о зеленском арахамия наш президент не берет вятки. и этот тоже не берет.. им несут и нагло пихают в карман а комуто везут, чемоданами и оставляют у стола. но они же не берут
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11.11.2020 14:41 Відповісти
Три жиденьких лайка под новостью В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність - Цензор.НЕТ 2601 Через полгода уже третья весна, а "посадок" так и нет. Поймали какую-то курицу, общипали перья и отпустили. А у зебилов экстаз В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність - Цензор.НЕТ 2601 От ето барьба с карупцией! Маладец Зеленский! Клоун и твои избиратели тупые овцы.
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11.11.2020 15:42 Відповісти
На пожизненное его, как проголосовали на опросе!
Но нет.. оно сидеть не будет. Пошумят и отпустят.
Ведь они даже на несколько лет посадить не могут, что тут за пожизненное говорить
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11.11.2020 16:07 Відповісти
Трёп это, юрченко, пиво под курткой таскал с магазинов перед депутатством.
толерантные клоуны
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11.11.2020 17:30 Відповісти
уже и генпрокурорша своя в доску и моноговно большинство . а зеленое быдло все ворует и взятки берет . а шимпан-зе на софию и марусю позовы строчит в органы -- когда им ворьем заниматься --- зимой не садят . опять до весны будем ждать
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11.11.2020 19:03 Відповісти
 
 