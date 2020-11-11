В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність

Хабарники і корупціонери мають нести законне покарання, попри політичну належність.

Як передає Цензор.НЕТ, так Офіс Президента в телеграмі прокоментував затримання новообраного глави ОТГ на Закарпатті.

В ОП наголошують, що перед законом усі мають бути рівні, адже саме цей принцип відстоює команда Президента Зеленського: "У нас нульова толерантність до корупції. Хабарники і корупціонери мають нести законне покарання, незалежно від політичної належності, віросповідання чи інших особливостей".

Також підкреслюється, що часи, коли належність до партії влади була індульгенцією від переслідувань за корупцію та інші злочини, точно залишились у минулому. "Звичку хабарників та авантюристів перефарбовуватися та підлаштовуватися під кожну нову владу потрібно жорстко викорінювати. Також залишилися позаду часи, коли влада давала вказівки правоохоронцям шукати будь-які зачіпки для переслідування виключно опозиції", - стверджують в ОП.

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Водночас зазначається, що результати роботи правоохоронної системи "поки що явно недостатні". "Хоча команда Президента Володимира Зеленського зробила все для того, щоб антикорупційні органи стали справді незалежними та ефективними. Серед іншого, наша команда забезпечила запуск повноцінної роботи Антикорупційного суду. Ми продовжуємо працювати над змінами у правоохоронній та судовій системах", - йдеться в заяві.

В Офісі Президента зауважили, що разом з усім суспільством чекають на справедливі вироки для "всіх, хто звик жити хабарями та паразитувати на бюджетних ресурсах", а покарання за корупцію має стати більш жорстким та невідворотним.

Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії "Слуга народу" главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.