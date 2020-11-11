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Грузія (1419) НАТО (5131) Україна (5204) членство в НАТО (1407) Ходжес (139)

Грузія вже мала б бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею, - генерал армії США у відставці Ходжес

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Грузія вже мала б бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею, - генерал армії США у відставці Ходжес

Грузія і Україна заслуговують на членство в НАТО на підставі спільних цінностей, а також загроз, які перед ними стоять.

Про це заявив генерал-лейтенант збройних сил США у відставці Бен Ходжес, виступаючи на Львівському безпековому форумі - 2020, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Коаліції націй завжди є викликом. Адже народи згуртовуються перед спільною загрозою та навколо спільних цінностей. Наш Альянс, непохитний з 1949 року, приєднує інші країни. Я думаю, що Грузія вже б мала бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею", - наголосив Ходжес.

Порушуючи питання єдності Альянсу, він висловив упевненість, що попри нинішні розбіжності, Туреччина залишається важливим і впливовим союзником у Чорноморському регіоні та на Кавказі.

"Я навіть не хочу думати про НАТО без Туреччини. Альянс є достатньо стійким", - зазначив Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі

Як повідомлялося, ескалація конфлікту в Нагірному Карабасі, а також активізація ісламістського тероризму в Європі призвели до напруження у відносинах між деякими країнами ЄС, насамперед Францією та Туреччиною.

Львівський безпековий форум відбувається вже вчетверте за сприяння Трасту Чорного моря Німецького фонду Маршала, Відділу публічної дипломатії НАТО та Фонду Ганса Зайделя.

З огляду на пандемію COVID-19 форум, який триватиме до 15 листопада, проходить у форматі експертного онлайн-марафону.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Перший раз наш шанс у Бухаресті завалила Йуля. Другий у Вільнюсі - Яник.
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11.11.2020 07:53
+8
Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 6598 Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 7382
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11.11.2020 07:32
+5
В мае 2019-го, люмпены решили что им не нужен ни ес, ни нато, а им нужны приколы, нищета и позор. Собственно эти путем Украина идет семимильными шагами благодаря клоунам коломойши.
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11.11.2020 08:06
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Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 6598 Грузия уже должна была быть в НАТО, а Украина - вскоре вслед за ней, - генерал армии США в отставке Ходжес - Цензор.НЕТ 7382
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11.11.2020 07:32 Відповісти
Он 🤖 - провокатор голосовавший , за коллаборантов 🤢
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11.11.2020 07:50 Відповісти
Написав малорос ..мовою окупанта ! Грузія вже мала б бути в НАТО, а Україна - невдовзі слідом за нею, - генерал армії США у відставці Ходжес - Цензор.НЕТ 3764
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11.11.2020 08:43 Відповісти
Йенс Столтенберг ГенСек НАТО, уже предупредил Грузию,готовьтесь в Альянс...
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11.11.2020 07:44 Відповісти
Нечего обманывать . Не будут ни Украина ни Грузия в НАТО пока их территории оккупированы Рахой . Государства с оккупироваными территориями в НАТО не принимаются .Пример тому Япония и Финляндия .
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11.11.2020 07:52 Відповісти
принимаются, но с оговоркой что НАТО не будет задействован в решении этих конфликтов
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11.11.2020 07:59 Відповісти
есть примеры ?
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11.11.2020 08:00 Відповісти
Турция и кипр
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11.11.2020 08:08 Відповісти
Кіпр не є частиною Греції і членом Нато
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11.11.2020 08:20 Відповісти
Турция
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11.11.2020 08:49 Відповісти
Перший раз наш шанс у Бухаресті завалила Йуля. Другий у Вільнюсі - Яник.
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11.11.2020 07:53 Відповісти
Брехати некрасиво. Це сущність кацапів.
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11.11.2020 08:02 Відповісти
Ходжеса - министром обороны
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11.11.2020 07:57 Відповісти
В мае 2019-го, люмпены решили что им не нужен ни ес, ни нато, а им нужны приколы, нищета и позор. Собственно эти путем Украина идет семимильными шагами благодаря клоунам коломойши.
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11.11.2020 08:06 Відповісти
Бред,аццкий бред!
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11.11.2020 08:51 Відповісти
бундесКомсомолка допомогла путіну.

Утім, як згадаю як "литвтн" ховався під парасольку у ВР, коли разом з ПРегіональною наволоччю голосував за продовження базування кацапів у Криму, то хохли й без бундесКомсомолки можуть самі себе, як кажуть в Галичині, виграти. А в "литвина" ж брати очолювали великі військові з'єднання і я припускаю, що вони нічим не відрізняються від покидька-брата, тодішнього голови ВР.
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11.11.2020 08:37 Відповісти
зараз він може казати все що забажає,а діючи генерали не можуть,субординація не дозволяє..
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11.11.2020 13:11 Відповісти
НАТО не отстойник для нищих, корумпированных и криминально преуспевающих образований, коими стали, когда-то процветающие и богатые страны...
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11.11.2020 13:30 Відповісти
 
 