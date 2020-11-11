Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим "тиші", використовуючи стрілецьку зброю, поранено одного українського військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу Водяного в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері застосував міномет калібру 82 міліметри.

"Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також читайте: За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

У штабі зазначили, що про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через СЦКК.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.