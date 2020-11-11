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Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС

За минулу добу російські найманці на Донбасі двічі порушили режим "тиші", використовуючи стрілецьку зброю, поранено одного українського військовослужбовця.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

"Минулої доби, 10 листопада, на переважній більшості ділянок відповідальності українських підрозділів спостерігалася тиша. Водночас два факти порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації та її найманців зафіксовано поблизу Водяного. Бойових втрат і поранень серед українських захисників не було", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що поблизу Водяного в обідній час противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї, а ввечері застосував міномет калібру 82 міліметри.

"Від початку поточної доби, 11 листопада, проголошений режим припинення вогню російсько-окупаційні війська порушили один раз. Неподалік населеного пункту Кам’янка противник застосував стрілецьку зброю та великокаліберний кулемет. На жаль, унаслідок обстрілу один військовослужбовець Об'єднаних сил зазнав вогнепального поранення. Воїна відразу доправлено до лікувального закладу, де йому надається належна медична допомога. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний", - повідомили в пресцентрі ОС.

Також читайте: За 100 днів перемир'я на Донбасі загинули троє українських військовослужбовців, 11 зазнали поранень і травм, - заступник командувача ОС Бондар

У штабі зазначили, що про зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації та її найманців оперативно було повідомлено представників ОБСЄ через СЦКК.

"Підрозділи Збройних Сил України та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням", - додали в пресцентрі ОС.

Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Камянки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Царство небесне загиблим.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.11.2020 07:38
+12
Одужання пораненому військовому !
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11.11.2020 08:03
+10
Зеленский, тебе вернётся сторицей , ты гнусное ничтожество .оставил военных без оружия ,перед рашистскими оккупантами , как тебя ,просто от громкого хлопка переколбасило , а если бы это был снаряд ?
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11.11.2020 07:46
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Царство небесне загиблим.
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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11.11.2020 07:38 Відповісти
Зеленский, тебе вернётся сторицей , ты гнусное ничтожество .оставил военных без оружия ,перед рашистскими оккупантами , как тебя ,просто от громкого хлопка переколбасило , а если бы это был снаряд ?
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11.11.2020 07:46 Відповісти
без какого оружия оставил?
думаешь, єто Зеленский взорвал 5 артскладов? интересная місль...
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11.11.2020 07:55 Відповісти
А он наказал кого то? Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3136
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11.11.2020 08:13 Відповісти
наоборот, порошенко за это только поощрил
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11.11.2020 08:43 Відповісти
Порошенко взривав?
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11.11.2020 08:27 Відповісти
Нє, Пушкін
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11.11.2020 08:55 Відповісти
А я вважаю, що ***** та запроданці з числа жителів України. А може це ти?
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11.11.2020 09:31 Відповісти
Пока только за разбазаренный "вирусный фонд"
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11.11.2020 08:14 Відповісти
Як виглядає ідіотизм

Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 394
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11.11.2020 07:54 Відповісти
Одужання пораненому військовому !
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11.11.2020 08:03 Відповісти
Вже 107 тишини--це по зеленські Яка брехлива і боягузлива мерзота цей говнокомандующий. Іде повне приниження держави і армії,яка повністю демаралізована діями цих зелених продажних тварин.
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11.11.2020 08:21 Відповісти
Только подобный человек может избавить Украину укранофоской власти
Від початку доби ворог відкривав вогонь поблизу Кам'янки, поранено одного українського воїна, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8416
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11.11.2020 08:44 Відповісти
не учитывая раненных и считая убитых самоубийцами и косорукими в обращении с оружием у преЗЕдента 100500-й день соблюдения перемирия...
и главная его гордость, достойная ордена дружбынародов - "за время прекращения огня количество убитых украинских военных сократилось"... (простите за мой цинизм!)
пораненому воїну найскорішого одужання і невеликих шрамів...
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11.11.2020 08:51 Відповісти
"ТА СТОРОНА" вбиває та ранить наших воїнів а МИ ЖАЛІЄМОСЬ НА НЕЇ В ОБСЄ -ЦЕ ПОЗИЦІЯ ПОЗИЦІЯ НЕМОЧІ ТА ПРОГРАШУ
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11.11.2020 10:01 Відповісти
 
 