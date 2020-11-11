Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. Він вважає "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про хід децентралізації в Україні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, він відповів на запитання ведучої про критику, що мери в регіонах беруть на себе багато повноважень.

"Реформа децентралізації — безсумнівно, одна з найуспішніших. Місцева влада в результаті цієї реформи стала як ніколи сильною. Місцеві громади отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними й відповідальність. Сьогодні все на місцях є. Два мільйони гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - сказав він.

За словами Шмигаля, громадянам стало простіше достукатися до влади.

"За великим рахунком, громади стали потужним інструментом з короткою відстанню до влади. Сьогодні кожен член громади знає, куди йти, щоб поставити незручні запитання. Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той має відповісти на питання, тому що в нього є гроші і повноваження для управління процесами.

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Реформа триває понад чотири роки, і у нас є приклади процвітаючих громад, і є приклади громад, де невдало велося управління, тому були обрані інші керівники, оскільки, якщо керівник не здатний вести справи, то його швидко змінять. На наступних виборах, а то і швидше", - сказав він.

За словами прем'єра, в результаті децентралізації мери міст перестануть займатися політикою.

"Ця реформа — величезний прорив для України. Громади і люди оцінять це найближчим часом. Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, так як потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада оцінюватиме ефективність місцевого менеджера, а не політика. А політики мають залишитися на державному рівні, які формуватимуть політичні вектори", - сказав він.