Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України
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Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. Він вважає "громадянам стало простіше достукатися до влади".
Як інформує Цензор.НЕТ, про хід децентралізації в Україні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24".
Зокрема, він відповів на запитання ведучої про критику, що мери в регіонах беруть на себе багато повноважень.
"Реформа децентралізації — безсумнівно, одна з найуспішніших. Місцева влада в результаті цієї реформи стала як ніколи сильною. Місцеві громади отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними й відповідальність. Сьогодні все на місцях є. Два мільйони гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - сказав він.
За словами Шмигаля, громадянам стало простіше достукатися до влади.
"За великим рахунком, громади стали потужним інструментом з короткою відстанню до влади. Сьогодні кожен член громади знає, куди йти, щоб поставити незручні запитання. Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той має відповісти на питання, тому що в нього є гроші і повноваження для управління процесами.
Реформа триває понад чотири роки, і у нас є приклади процвітаючих громад, і є приклади громад, де невдало велося управління, тому були обрані інші керівники, оскільки, якщо керівник не здатний вести справи, то його швидко змінять. На наступних виборах, а то і швидше", - сказав він.
За словами прем'єра, в результаті децентралізації мери міст перестануть займатися політикою.
"Ця реформа — величезний прорив для України. Громади і люди оцінять це найближчим часом. Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, так як потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада оцінюватиме ефективність місцевого менеджера, а не політика. А політики мають залишитися на державному рівні, які формуватимуть політичні вектори", - сказав він.
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місцеві бюджети, завдяки децентралізації, збільшилися в рази, що безперечно є позитивним реузльтатом.
але шмигаль та інша зеленська гидота не мають до того жодного відношення.
Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.
Итак: я завидую Зеленскому.
Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.
И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.
И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.
И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.
Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее
Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.
Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!
Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу
Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…
Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!
Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!
P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
Скрбiн .
Так і є.
На привеликий жаль, таких як він 46(73) відсоткиі шо робити?
А народ дурнуватий понаобирав крадунів, які тепер будуть тринькати гроші області на свої майнові забаганки.
а зеленский кстати пытается её уничтожить, вернуть всё как было при рыгах