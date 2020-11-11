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Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль вважає, що реформа децентралізації - одна з найуспішніших в Україні. Він вважає "громадянам стало простіше достукатися до влади".

Як інформує Цензор.НЕТ, про хід децентралізації в Україні розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль в ефірі каналу "Україна 24".

Зокрема, він відповів на запитання ведучої про критику, що мери в регіонах беруть на себе багато повноважень.

"Реформа децентралізації — безсумнівно, одна з найуспішніших. Місцева влада в результаті цієї реформи стала як ніколи сильною. Місцеві громади отримали землю, гроші та повноваження, а разом з ними й відповідальність. Сьогодні все на місцях є. Два мільйони гектарів землі сільськогосподарського значення передали, 509 млрд - це розмір місцевих бюджетів у 2021 році. Вся повнота влади та відповідальність передана головам громад і обраним радам", - сказав він.

За словами Шмигаля, громадянам стало простіше достукатися до влади.

"За великим рахунком, громади стали потужним інструментом з короткою відстанню до влади. Сьогодні кожен член громади знає, куди йти, щоб поставити незручні запитання. Кожен може прийти до обраного ним керівника, і той має відповісти на питання, тому що в нього є гроші і повноваження для управління процесами.

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Реформа триває понад чотири роки, і у нас є приклади процвітаючих громад, і є приклади громад, де невдало велося управління, тому були обрані інші керівники, оскільки, якщо керівник не здатний вести справи, то його швидко змінять. На наступних виборах, а то і швидше", - сказав він.

За словами прем'єра, в результаті децентралізації мери міст перестануть займатися політикою.

"Ця реформа — величезний прорив для України. Громади і люди оцінять це найближчим часом. Мери стануть відповідальними господарниками і перестануть займатися політикою, так як потрібно управляти господарством. Це найважливіший показник, за яким громада оцінюватиме ефективність місцевого менеджера, а не політика. А політики мають залишитися на державному рівні, які формуватимуть політичні вектори", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
И тут примазались 🤢🤡💩🎪убогие , к успехам П Порошенко
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11.11.2020 07:51
+35
до реформи децентралізації команда зе немае ніякого відношення,це реформа Порошенка ,в команді зе здобутки; корупція зашкалюе, сепаратизм розвиваеться, судівська мафія ,гоніння проти активістів волонтерів,ветеранів ато оос,проти партії европейська солідарність,утрата довіри в европи,сша мвф
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11.11.2020 08:01
+34
Отто Йорк:

Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.

Итак: я завидую Зеленскому.

Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.

И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.

И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.

И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.

Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее

Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.

Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…

Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!

P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
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11.11.2020 08:12
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И тут примазались 🤢🤡💩🎪убогие , к успехам П Порошенко
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11.11.2020 07:51 Відповісти
успех будет тогда , когда будут положительные результаты .Но их пока нет и говорить что это успех реформ для начала как минимум смешно .
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11.11.2020 07:55 Відповісти
ви мабуть щось пропустили.
місцеві бюджети, завдяки децентралізації, збільшилися в рази, що безперечно є позитивним реузльтатом.
але шмигаль та інша зеленська гидота не мають до того жодного відношення.
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11.11.2020 09:12 Відповісти
Я також вважаю, що діти повинні народжуватися за 3 місяці. Оце буде успєх. А 9 - це не положітєльниє рєзультати.
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11.11.2020 11:22 Відповісти
А самі урізають кошти, які мають залишатися на місцях.
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11.11.2020 07:56 Відповісти
до реформи децентралізації команда зе немае ніякого відношення,це реформа Порошенка ,в команді зе здобутки; корупція зашкалюе, сепаратизм розвиваеться, судівська мафія ,гоніння проти активістів волонтерів,ветеранів ато оос,проти партії европейська солідарність,утрата довіри в европи,сша мвф
показати весь коментар
11.11.2020 08:01 Відповісти
скажімо так: Порошенка-Гройсмана.
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11.11.2020 09:13 Відповісти
Отто Йорк:

Я долго сдерживал себя, но в этот прекрасный вечер хочу совершить каминг-аут.

Итак: я завидую Зеленскому.

Да, я от души и совершенно искренне завидую Зеленскому. Белой или чёрной завистью, трудно сказать. Короче, лютой завистью.

И отнюдь не тому, что судьба неожиданно вознесла его на самую вершину власти в самой большой стране Европы.

И совершенно не тому, что об этом недолугом клоуне враз узнал весь мир от Исландии до Новой Зеландии.

И вовсе не тому, что благодаря этому повороту судьбы он скоро может пополнить список украинских миллиардеров.

Нет, на всё это мне абсолютно похрен. Я никогда в жизни не мечтал о славе, власти и больших деньгах. Мои мечты и желания гораздо скромнее

Но я жутко завидую тому, что этот дурачок до сих пор не понимает, в какую халепу он в результате вляпался. Завидую тому, что спустя полтора года в его куриные мозги до сих пор даже не постучалась мысль о том, какой хреновый 3,14дец ожидает его впереди. Через месяц-через год-через пять, не знаю, но ждёт - сто процентов. Это абсолютно неизбежно.

Я чертовски и по-чёрному завидую тому, что это существо с отрицательным ай-кю абсолютно не комплексует! Ни в чём не сомневается! Не испытывает угрызений совести, абсолютно ни о чём не сожалеет и считает, что земной шарик 24 часа в сутки крутится исключительно в его сторону!

Это просто поразительно. Для меня это совершенно необъяснимый феномен. Уникальный клинический случай. За этих полтора ср@ных года я ни разу не почувствовал в его словах, жестах, мимике, гримасах и кривляниях ни грана сомнений, внутренних терзаний, переходящих в потерю аппетита и хроническую бессонницу

Я, бл.., скромный частный (и честный) предприниматель с объемом забот в несколько миллионов раз меньше, чем у президента, всю свою жизнь с рассвета и до заката мучаюсь бесконечными вопросами бытия (значительными и не очень), по тысяче раз перевариваю сделанное и несделанное, сожалею о прошлом, переживаю о будущем…

Это же грёбаное ничто ни о чём, *****, не парится. Не думает, не переживает и не жалеет. Оно абсолютно уверено в своей правоте. Хотя у президента в разграбленной и воюющей стране, с оторванными кусками территорий, десятками тысяч погибших и сотнями тысяч бежавших по определению не может быть ни одной спокойной секунды!

Но оно, курва, спокойно, как гагарин перед стартом. Оно, *****, лыбится, несёт дичайшую ахинею в прямом эфире, даже не подозревая, какую дичайшую ахинею оно несёт! И его абсолютно не коробит тот факт, что эту дичайшую ахинею наблюдают сотни миллионов людей по всему земному шару!

P.S. Всё, выговорился. Наконец сподобился сформулировать свои сумбурные и бессвязные мысли. Не судите строго за один из семи смертных грехов - зависть. Всё же подобное признание, мне кажется, должно облегчить мою участь на страшном суде.
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11.11.2020 08:12 Відповісти
Якщо людина дебiл , то треба iiй про це сказати . Бо воно того не знаэ .
Скрбiн .
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11.11.2020 09:11 Відповісти
Тяжко сказати краще!
Так і є.
На привеликий жаль, таких як він 46(73) відсоткиі шо робити?
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11.11.2020 09:18 Відповісти
Это не крик, это вопль души! Верится, что не одной.
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11.11.2020 10:03 Відповісти
В дурнів сумнівів не буває. Це просто аксіома.
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11.11.2020 10:43 Відповісти
Кучма восстановил олигархат им изобретенный...Сказочники Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 9491Данилыч старался 2 каденции а земляк Зеля разрушил...Анекдот...
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11.11.2020 08:13 Відповісти
Зеленский политик..... Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 8509из первого класса школы сразу поступил в Университет..уникум и вундеркинд...но так не бывает...
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11.11.2020 08:17 Відповісти
Ты то, гнида ахметовско-воровская, сюда каким боком?
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11.11.2020 08:32 Відповісти
Принцип замполита: Командир работает - отойди и не мешай; командир отдыхает - приблизься и помоги!
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11.11.2020 08:37 Відповісти
успешная потому что без банковой и оп.
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11.11.2020 08:34 Відповісти
как только в отг пришшлют своих смотрящих и этому придет ...издец
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11.11.2020 08:35 Відповісти
Зелень плагіатори і брехуни. Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 7619
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11.11.2020 08:59 Відповісти
Такие Земрази.
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11.11.2020 09:00 Відповісти
Децентрализация - это этап уничтожения государства, разделение на отдельные феодально-рабовладельческие княжества без законов!
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11.11.2020 09:02 Відповісти
СН завалять цю реформу.
А народ дурнуватий понаобирав крадунів, які тепер будуть тринькати гроші області на свої майнові забаганки.
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11.11.2020 09:12 Відповісти
В Україні пора вводити нові цифри - шмигаліон і шмигаліард. Це теж саме що міліон і міліард, але які існують тільки в голові зе-каманди.
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11.11.2020 09:14 Відповісти
Шмигаль - що продався за "рошенки" ? Шмигаль назвав децентралізацію однією з найуспішніших реформ в Україні: Це величезний прорив для України - Цензор.НЕТ 8760
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11.11.2020 09:16 Відповісти
Реформу децентрализации провёл Порошенко

а зеленский кстати пытается её уничтожить, вернуть всё как было при рыгах
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11.11.2020 10:02 Відповісти
Якби вибори відбулися зараз Зеленський втратив би підтримку парламенту.Оприлюднено нові рейтинги.Провладна президентська партія "Слуга Народу" скотилася на третє місце,натомість "ОПЗЖ" вийшла на перше місце про що це говорить?
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11.11.2020 10:18 Відповісти
Какой глубокий кругозор премьера, выходит за пределы территории ТЭЦ!
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11.11.2020 10:06 Відповісти
Шміґоль...
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11.11.2020 11:26 Відповісти
тільки неконституційна, більшовицька, та протирічить здоровому глузду.
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11.11.2020 11:39 Відповісти
 
 