COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - померли понад 9,1 тис. осіб, захворіли - 542,4 тис.
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Станом на ранок 11 листопада у світі зареєстрували 542 418 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9190 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 51 810 889 випадків інфікування, з них 542 418 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 1 279 550 осіб, з них 9190 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 36,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція і Росія. Україна піднялася на 20-те місце світового рейтингу, але все ще розташовується на 9-му в Європі.
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показати весь коментар11.11.2020 08:12 Відповісти Мені подобається 0
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показати весь коментар11.11.2020 08:42 Відповісти Мені подобається 0
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