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В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали

В Україні станом на ранок середи, 11 листопада, зафіксовано 10 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 191 людина, одужали 6802 людини.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.

Також за останню добу В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 01

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 02 госпіталізовано – 1 453 особи;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 02 летальних випадків – 191;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 02 одужало – 6 802 особи;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 02 здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

Також читайте: COVID-19: у світі зафіксували рекордну кількість смертей за добу - померли понад 9,1 тис. осіб, захворіли - 542,4 тис.

За весь час пандемії в Україні В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 01

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 07захворіло – 489 808 осіб;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 07одужало – 221 459 осіб;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 07 летальних випадків – 8 947;

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 07 проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - розповів Степанов.

В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 11
В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали 12

Автор: Наталя Джума
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Зате які у нас тепер дороги!
В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 385
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11.11.2020 08:26 Відповісти
Як ріки текучі...
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11.11.2020 08:41 Відповісти
Больше газу - менше ям. Девіз автомобілістів. В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 1107
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11.11.2020 08:46 Відповісти
Битум и щебенка - рецепт борьбы с короновирусом от зеленского и его коМанды
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11.11.2020 08:43 Відповісти
Цим бітумом треба лікувати Зе
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11.11.2020 08:45 Відповісти
осуществлено тестирований за сутки - 73 285 (в том числе методом ПЦР - 43 908, методом ИФА - 29 377). Источник: https://censor.net/ru/n3230284\\\\\\\\\

Наконец-то Их медицинское Вяличество Соизволили сообщить.
Правда х.з. эти ифы и пцр, последнее это вроде то шо делают 7-10 дней?(когда многих поциентов уже 3 дня как отпели и забыли).
Кстати, половина из этого - наверное депутатам, мусорам и прочим товарищам. Бо если бы тесты делались только "симптомщикам", то заболевших было бы целых 50к.
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11.11.2020 08:55 Відповісти
А если бы, как в Словакии, оттестировали бы всё взрослое население за два дня, а не тех, кто с деньгами и пневмонией, то заболевших было бы 100-200к. Потому как, я подозреваю, основная часть "бессимптомных" как раз и разносит заразу дальше, когда ездит на работу и с работы в транспорте. Но это только мои догадки и предположения, нельзя сказать ни да, ни нет, никто и не пытается узнать правду.
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11.11.2020 09:07 Відповісти
Вы нагло лжети!!11
Почитать только тут в коментах: на рынке - всем пофиг, в лучшем случае шнобели над маской. В маршрутке - В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 106 и т.д.
Так шо в Словакии на 2млн. = 25к. настигнули пораженных, то у нас при самом минимале было бы на 40млн.(ну, 35 пускай - не жалко))) - 0.5м., а учитывая то шо не думаю шо словаки так на рынках ся ведут и то шо у них вряд ли есть скотовозки, то у нас легко было бы 1-1.5м.
Разве что чет не так, ибо вон весной Зеля напустил загробитчан, Дубинский аж чуть не обосрался, много матерился и высрал шо приехало чет 3м. их, но как-то ничего не случилось.... В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали - Цензор.НЕТ 4218
может то шо мы православные?)
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11.11.2020 09:13 Відповісти
Ну ок, ты считаешь, что будет полмиллиона, я не стану спорить, возможно и полмиллиона. Важно то, что эпидемию УЖЕ невозможно остановить, она УЖЕ вышла из под контроля и УЖЕ НИКАКИЕ МЕРЫ НЕ СНИЗЯТ заболеваемость. Ну разве что закатать асфальтом ещё пару дорог и запилить ещё пару видосиков. Это точно поможет.
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11.11.2020 10:08 Відповісти
с чего это "будет"?
я просто продолжил твою мысль на примере Словакии - протестировать всех = будет больше. т.е. уже есть. то есть ЕСТЬ
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11.11.2020 10:31 Відповісти
 
 