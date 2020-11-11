В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали
Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я
В Україні станом на ранок середи, 11 листопада, зафіксовано 10 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 191 людина, одужали 6802 людини.
Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.
"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.
Також за останню добу
госпіталізовано – 1 453 особи;
летальних випадків – 191;
одужало – 6 802 особи;
здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 489 808 осіб;
одужало – 221 459 осіб;
летальних випадків – 8 947;
проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - розповів Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Наконец-то Их медицинское Вяличество Соизволили сообщить.
Правда х.з. эти ифы и пцр, последнее это вроде то шо делают 7-10 дней?(когда многих поциентов уже 3 дня как отпели и забыли).
Кстати, половина из этого - наверное депутатам, мусорам и прочим товарищам. Бо если бы тесты делались только "симптомщикам", то заболевших было бы целых 50к.
Почитать только тут в коментах: на рынке - всем пофиг, в лучшем случае шнобели над маской. В маршрутке - и т.д.
Так шо в Словакии на 2млн. = 25к. настигнули пораженных, то у нас при самом минимале было бы на 40млн.(ну, 35 пускай - не жалко))) - 0.5м., а учитывая то шо не думаю шо словаки так на рынках ся ведут и то шо у них вряд ли есть скотовозки, то у нас легко было бы 1-1.5м.
Разве что чет не так, ибо вон весной Зеля напустил загробитчан, Дубинский аж чуть не обосрался, много матерился и высрал шо приехало чет 3м. их, но как-то ничего не случилось....
может то шо мы православные?)
я просто продолжил твою мысль на примере Словакии - протестировать всех = будет больше. т.е. уже есть. то есть ЕСТЬ