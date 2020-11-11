В Україні виявлено 10 611 нових випадків COVID-19: померла 191 людина, 6802 - одужали

В Україні станом на ранок середи, 11 листопада, зафіксовано 10 611 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за добу. За добу померла 191 людина, одужали 6802 людини.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє Цензор.НЕТ.

"10 611 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 11 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 350 дітей та 493 медпрацівники.

Також за останню добу

госпіталізовано – 1 453 особи;

летальних випадків – 191;

одужало – 6 802 особи;

здійснено тестувань за добу – 73 285 (зокрема методом ПЛР – 43 908, методом ІФА – 29 377).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 489 808 осіб;

одужало – 221 459 осіб;

летальних випадків – 8 947;

проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (965), Одеській (705), Київській (693), Львівській (684) та Запорізькій (592) областях", - розповів Степанов.



