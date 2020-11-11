У двоповерховій торговельно-складській будівлі на Львівщині сталася пожежа: згорів дах площею 2800 кв. м, - ДСНС

У Бориславі (Львівська обл.) в двоповерховій торговельно-складській будівлі сталася пожежа, жертв і постраждалих немає

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

"11 листопада о 3:17 у м. Борислав у двоповерховій торговельно-складській будівлі виникла пожежа. Жертв та постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС загасили пожежу о 5:03 ранку.

Зазначається, що вогонь знищив дах площею 2800 кв. м.

До гасіння залучалося 36 осіб особового складу та 9 одиниць техніки ДСНС.

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