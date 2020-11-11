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COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 965, Одещина - 705 та Київщина - 693

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

COVID-19: у трійці лідерів за добовим приростом нових випадків Київ - 965, Одещина - 705 та Київщина - 693

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в м. Києві (965), Одеській (705) та Київській (693) областях.

Про це свідчать дані, опубліковані на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради національної безпеки і оборони, передає Цензор.НЕТ.

Станом на ранок 11 листопада в Києві на коронавірус захворіли 965 осіб.

Загальна кількість інфікованих становить 46 632 особи.

Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 914 осіб, за минулу добу - 20. Від початку епідемії одужали 17 473 пацієнти.

Станом на 11 листопада кількість активних хворих у Києві становить 28 245 осіб.

Зазначимо, що найбільшу кількість інфікованих коронавірусом за добу в Києві було зафіксовано 6 листопада 2020 року. Тоді добовий приріст хворих становив 1002 особи.

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До трійки лідерів за добовою захворюваністю на коронавірус також потрапили Одеська та Київська області.

Так, в Одеській області добовий приріст хворих на коронавірус становить 705 осіб. Загальна кількість інфікованих - 30 041. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 437 осіб, за минулу добу - 11. З початку епідемії одужали 7577 пацієнтів. Кількість активних хворих на Одещині - 22 027.

У Київській області на коронавірус захворіли 693 особи. Загальна кількість інфікованих становить 21 731 особа. Всього від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 510 осіб, за минулу добу - 16. З початку епідемії одужали 9337 пацієнтів. Кількість активних хворих на Київщині становить 11 884 людини.

Автор: Наталя Джума
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Не хочу нагнитать... но ситуация печальная. В Черновицкой области, как мне сообщили, уже перестают принимать людей на стационарное лечение. Куча пневмоний. Медиков не хватает. Многие из тех кто еще есть или хотят соскочить на больничный или вообще свалить. Пациенты многие медикаменты вынуждены приобретать за свой счет. Для адептов "никаковокаранавирусаНЕТ", если вам насрать на себя и своих близких, не подвергайте опасности тех, кому не пофиг. Соблюдаем правила. Ибо в декабре судя по всему будет пипец.
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11.11.2020 09:01 Відповісти
Цікаво - хтось довіряє цим цифрам? Мені здається вони ніяк не співвідносяться з дійсністю. Я, наприклад, перехворів на корону місяць тому (Аналіз на антитіла IgG 7,15). Але в статистику ніяким чином не потрапив. І так з більшістю знайомих, що перехворіли. Думаю офіційну статистику по коронавірусу треба множити в рази.
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11.11.2020 09:21 Відповісти
 
 