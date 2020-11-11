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Нардепи "Слуги народу" рекомендують свого колегу на пост глави Одеської ОДА, - Леонов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Нардепи

Народні депутати партії "Слуга народу", а також представники партії в новому складі міськради, написали звернення на ім'я Президента на його підтримку.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Олексій Леонов, передає Цензор.НЕТ.

"Друзі, останнім часом ходить багато чуток навколо призначення нового губернатора Одеської області. Хочу розвіяти деякі з них і позначити свою позицію:

  • Народні депутати партії "Слуга народу" на пост губернатора рекомендують свого колегу. Народні депутати партії "Слуга народу", а також представники партії в новому складі міськради, написали звернення на ім'я Президента на його підтримку.
  • Також ходять чутки, що нібито одеський депутатський корпус "Слуги народу" у другому турі місцевих виборів буде підтримувати чинного мера. Кажу за себе і офіційно заявляю: я не піду на такий злочин проти одеситів. Адже за час нашої роботи було оприлюднено сотні фактів і десятки доказів про розкрадання міського майна, тотальної корупції і зловживань владою командою мера.
  • На сьогодні серед кандидатів на пост губернатора Одеської області почав фігурувати Сергій Гриневецький. До пана Гриневецького, як до людини і професіонала, у мене немає ніяких питань. Але як відомо, Гриневецький - люструвати і відповідно до Закону "Про очищення влади" не може займати посаду губернатора. До того ж, він представляє ту політичну силу, яка протягом останніх 5 років грабує і нищить Одесу. Мені незрозуміло, як взагалі можуть розглядати його кандидатуру. Сподіваюся, що це - просто фейк", - заявив Леонов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність

Нардепи Слуги народу рекомендують свого колегу на пост глави Одеської ОДА, - Леонов 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
А ще Обама знову підсцикає двері москалям..
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11.11.2020 09:10
+3
100%. Збирайтесь і валіть.
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11.11.2020 09:22
+3
Действительно, на фоне этого фото порнография с животными выглядит более эстетично.
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11.11.2020 09:57
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Губернатором Одеської області має бути Саакашвілі. Всі інші варіанти нікчемні.
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11.11.2020 09:02 Відповісти
от чому не можна зібрать вас всіх, виділить вам якесь місто вроді Прип`яті, і дати вам в президентом зелю, губернатором ссааку а гриценка якимось мером. Чого вся Україна мусить мучитись від вашого долб@ства...
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11.11.2020 09:19 Відповісти
Тоді в Прип'яті буде новий Сінгапур.
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11.11.2020 09:21 Відповісти
100%. Збирайтесь і валіть.
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11.11.2020 09:22 Відповісти
Олігархи ніколи не дадуть нормальним людям прийти до влади без революцій та переворотів. Бо якщо хоча б в одному місті буде наведений порядок, тоді вся гниль українського олігархату буде у всіх на виду. Всі почнуть задавати питання, а чому в нас не так як в них! Приклад Львів, який порошенко намагався завалити сміттям і влаштувати епідемію через щурів!
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11.11.2020 10:04 Відповісти
Є гарний кандидат на посаду губернатора Одеської області - науковець, еколог, біолог, захисник тварин, екс директор Національного природного парку Тузлівські лимани Іван Русєв. Русєв веде війну з Гриневецькими через забудову котеджного містечка напроти Одеського водозабору, Русєв веде війну з браконьєрами через злочинні знизення природних ресурсів в Одеській області, Русєв веде війну з чиновниками через порушення українського природоохоронного законодавства на всіх природоохоронних об'єктах Одещини, Русєв це науковець біолог добре відомий за кордоном і саме така людина має бути губернатором Одеської області, яка є головним туристичним та курортним регіоном України.
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11.11.2020 11:41 Відповісти

Ivan Rusev

Національний природний парк "Тузлівські лимани"
31 жовтня о 07:37 · Tatarbunary, Одеська область ·

ДЕНЬ «БРАТЬЕВ И ЛЮДЕЙ» ЧЕРНОГО МОРЯ

Основная часть моей сознательной жизни была связана с речными экосистемами. Море я посещал мало и, оно, почему-то, меня, никак не притягивало. Только после ряда экспедиционных поездок на Аральское море, я стал проникаться важностью морских экосистем, как для самих обитателей моря, как для самой биосферы, так и для людей. И именно катастрофа высыхания Аральского моря по безумству людей из СССР, еще в далеком 1982 году, стала отправной точкой, которая направила меня на активные действия по охране природы https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=669907576528671&id=100005283042589. И вот, когда Минприроды Украины, 5 лет назад, предложило мне возглавить морской национальный природный парк «Тузловские лиманы», именно там я по настоящему понял, что море - это, своего рода, магнит. И, раз его полюбив, полюбив его запах, его нрав, его рассветы и закаты, его уникальный животный мир, среди которого умнейшие дельфины, ты с ним не можешь просто так расстаться.

Мы все можем по настоящему радоваться нашему прекрасному Черному морю, его удивительным обитателям, синему небу над ним, горячему и белому песку, миллионам ракушек на пляже - радоваться и чувствовать все это - одним, единым цельным миром удивительного природного явления. Так сложилось исторически, что каждое море Земли обладает своими собственными уникальными качествами. Например, Красное море славится красочным и богатым подводным миром, Мертвое море - считается самым соленым, Средиземное узнаваемо по кристально чистой голубой воде, Балтийское море богато янтарем, Азовское море знаменито отсутствием глубины, Аральское - тем, что стремительно уничтожено человеком в ХХ столетии, а Черное - сероводородом и тем, что его соленость в два раза ниже океанической. И вряд ли найдется море на Земле, которому в научной и художественной литературе повезло больше, чем Черному.

Тысячелетиями отношения человека и Черного моря строились таким образом, что человек активно, со все возрастающей энергией, использовал морские богатства. А, с другой стороны, в процессе своей деятельности вносил в моря и океаны огромное количество мусора, вредных и опасных для морей веществ, что создавало и создает экологические кризисы. Однако, самым печальным для меня является катастрофическое сокращение численности умнейших обитателей черного моря - дельфинов.

Дельфин с греческого переводиться как "брат". Дословно, очень часто переводят как "младенец". Всё потому, что крик младенца и новорожденного дельфина практически не различим. Иногда дельфинов называют "люди-моря". А если смотреть в утробе матери, то зародыши долгое время практически идентичны. Возможно, именно поэтому дельфины нас завораживают и вдохновляют. Самый распространенный вид дельфина в акватории Черного моря - Афалина. Его длинна достигает 3,5 метра, а вес может достигать 320 килограмм. Интеллект дельфинов поражает, дельфины способны к образному мышлению, довольно просто учат язык жестов, узнают себя в отражении зеркала и т.д. Человека с Афалинами связывает множество историй и мифов, задокументированные факты правдивых историй повествуют о частом спасении дельфинами людей. Многие слышали истории о том, что дельфины спасали тонувших людей. Но эти истории - материалы для будущих публикаций.

А сегодня, в этот день, 31 октября 1996 г. представители правительств Украины, России, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали в Стамбуле Стратегический план по спасению Черного моря. Этот день провозглашен международным днем Черного моря для объединения активных и привлечения новых участников природоохранного движения к защите нашего общего моря, широкого вовлечения общественности к решению экологических проблем, укрепления международного партнерства. Между тем, следует констатировать, что и сейчас, по-прежнему остается неустойчивая сплоченная общественная позиция, недостаточная осведомленность, активность и осознание необходимости консолидации усилий ученых, власти, бизнеса и общественности для решения неотложных экологических проблем Черного моря, столь важных, как для самой уникальной морской экосистемы, так и для нас - людей, живущих на его берегах.

Национальный природный парк «Тузловские лиманы», имея под охраной 882,79 га побережья Черного моря из общей площади нацпарка 27865 га, желает всем быть непримиримым к любым проявлениям издевательства и глумления над нашим общим, любимым и самым замечательным Черным морем, его "братьями и людьми".
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11.11.2020 11:46 Відповісти
Венесуела
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11.11.2020 17:32 Відповісти
Нє-нє-нє! Дайош Юзіка!
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11.11.2020 11:28 Відповісти
а знаєте, яких тем найбільше останнім часом на "Аднакласснікі ру?"
Аднакласнікі ру кишать ось такими темами:

Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 7332
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11.11.2020 09:07 Відповісти
А ще Обама знову підсцикає двері москалям..
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11.11.2020 09:10 Відповісти
І канешно це не кацапський шнирь дерькач зливав "пльонки" Нардепи "Слуги народу" рекомендують свого колегу на пост глави Одеської ОДА, - Леонов - Цензор.НЕТ 878
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11.11.2020 09:22 Відповісти
Губернаторов на РАБссии не выбирают,их фюрер назначает и сажает...Хабаровский чувак Фургал избранный народом не даст сбрехать ,а сейчас там голубец Дегтярев... Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 8463ЛГБТ тоже люди Жириновского...
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11.11.2020 09:08 Відповісти
Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 6812 Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 83 Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 83
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11.11.2020 09:10 Відповісти
фургал єто от жириновского
на нем клейма ставить негде
подонок и мразь, как и все от ж ириновского и вообще от московии
но хабаровчане вишли на протесті просто из-зп того, что их мнения не спрашивали, они намекнули, что они не бидло, а требуют они всего-навсего открітого прозрачного суда над подонком фургалом
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11.11.2020 09:11 Відповісти
Дегтярев слева от Жирика сидит..ждет очереди...Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 5787 Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 2825ПОЗОРИЩЕ...Нардепы "Слуги народа" рекомендуют своего коллегу на пост главы Одесской ОГА, - Леонов - Цензор.НЕТ 7865
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11.11.2020 09:15 Відповісти
Действительно, на фоне этого фото порнография с животными выглядит более эстетично.
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11.11.2020 09:57 Відповісти
Эй Зелебобики ,что вы делаете ?Назначение на должность по принципу лишь бы свой тут не работает .Надо ставить СПЕЦИАЛИСТОВ своего ела,а то будет как в Харькове .Поставили не шило не мыло.И идет область в пропасть
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11.11.2020 09:56 Відповісти
 
 