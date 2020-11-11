Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися. ВIДЕО

Карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Йде дуже багато діалогів і суперечок про те, як діяти. Стовідсоткового рецепта немає ні в кого у світі. Уряди всіх країн шукають кращі рішення. Ми перебуваємо в щільній комунікації з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися.

Потрібно подивитися, який сценарій розвитку в Європі і в Україні. У нас дуже складна ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею - ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося - це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", - зазначив глава уряду.

На думку прем'єра, карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

"Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він має бути мінімум три тижні - за цей час економіка зазнає непоправної шкоди", - заявив він.

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