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Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Йде дуже багато діалогів і суперечок про те, як діяти. Стовідсоткового рецепта немає ні в кого у світі. Уряди всіх країн шукають кращі рішення. Ми перебуваємо в щільній комунікації з країнами Європи. У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися.

Потрібно подивитися, який сценарій розвитку в Європі і в Україні. У нас дуже складна ситуація, багато хворих. Але якщо порівняти з Італією, Іспанією, Польщею - ми в хорошому сенсі від них відстаємо. Вони запитують: що ви робите? Ми ділимося - це адаптивний карантин, заходи, які ми вводимо паралельно", - зазначив глава уряду.

На думку прем'єра, карантин у вихідні дасть можливість економіці не впасти остаточно.

"Так званий локдаун вихідного дня - можливість, не зупиняючи економіку в робочий час, зупинити розвиток пандемії, зафіксувати ситуацію на тому рівні, на якому вона є сьогодні. Локдаун на два тижні нічого не дасть. Він має бути мінімум три тижні - за цей час економіка зазнає непоправної шкоди", - заявив він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Дядя, вы дурак?
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11.11.2020 09:23
+37
Та вони уваги на нас не звертають.
З країни борця ми перетворились на країну кловуна дрібного посіпаки кучерявого Беня.
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11.11.2020 09:26
+32
Видно те шо нюхав буратін тепер нюха шмигаль, поки той хворий)
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11.11.2020 09:25
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Что он курит?
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11.11.2020 16:19 Відповісти
Перешел на тяжелые.
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11.11.2020 23:13 Відповісти
Как - то странно он про "европейцев"......А мы кто ? Чай не на мацковии живем. Подарите очкарику глобус.
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11.11.2020 16:24 Відповісти
циничные *уки
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11.11.2020 17:32 Відповісти
вони питають: "Що ви робите?". ПРАВИЛЬНА відповідь буде: "МИ ВГРОБИЛИ СТАРИХ ДО ТОГО, ЯК ЇХ ВБИВ ВІРУС!!!!" Тому що вірус найстрашніший для старших, а в Україні до старості тупо не доживають....
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11.11.2020 17:35 Відповісти
Було б Шмигалю, непогано, якщо б ти брав приклад з європейців, а не плигав на задніх лапках перед Ахметовим, випрошуючи чергову кісточку.
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11.11.2020 18:45 Відповісти
и этот мудак
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11.11.2020 18:54 Відповісти
Шмигаль дві дози курнув, напевно
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11.11.2020 20:00 Відповісти
а як можна курнути дві, чи три дози? там як найменше гриби псілоцібінові Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися - Цензор.НЕТ 9071
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11.11.2020 20:30 Відповісти
так, так, беруть приклад. Так само я послуговуючись живим прикладом алкашні ніколи не зловживав в житті алкоголем, а останнім часом (років вже з 5) не вживаю зовсім.
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11.11.2020 20:12 Відповісти
галоперидол срочно!!! Шмигаль про боротьбу з COVID-19: Європа бере приклад з України, цим треба пишатися - Цензор.НЕТ 4770
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11.11.2020 20:28 Відповісти
*****... "бєрьот прімєр")), чогось сміюсь.. Сподіваюсь, Європа хоч не вкладе на лопатки свою економіку, так як Україна.
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11.11.2020 20:37 Відповісти
Да, подтверждаю, тут все хотят как в Украине
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11.11.2020 20:44 Відповісти
У меня мама умерла 9.11. в Бобровица Черниговская обл 67 лет, из-за халатности врача Солодкого Сергея Михайловича и отсутствия надлежащего обеспечения кислородом, Поступила с кислородом 93-94, а через 7 дней в закрытом гробу вынесли. Этот урод назначил конскую дозу антибиотика даже не спросив есть ли проблемы с сердцем, никаких анализов, кардиограм нечего, просто так на авось. Ложите на кровать и лейте, а будет синеть от нехватки кислорода, заберите на пару часов отдышаться у того кто еще не синий. Выдержит так вылечили, а нет дак ковид убил и никакой ответственности и страха. На 40 человек они поставили 10 литровый концентратор, и пускают когда синеть начинает пациент возле форточки дышать легче.
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11.11.2020 20:47 Відповісти
В каком смысле? Все будут в Европе ходить без масок?
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11.11.2020 20:50 Відповісти
это прикол???????? европа тратит триллионы. а нас выделили 2,7 миллиарда баксов и которых 40 акатали в асфальт а остальные хрен знает куда идут. потому что в больницах нихрена нет. еслиб было то люди не тратили бы по 30-50 тысяч на лечение. короче, ...издабол
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11.11.2020 20:58 Відповісти
А вы чего ожидали?Что бы вас лечили как в Швейцарии?
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11.11.2020 21:01 Відповісти
В больницу свозят с двух раенов общим населением 60к, 8 месяцев уже госпитализация идет, все что они купили для обеспечения кислородом это один концентратор за 140к грн
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11.11.2020 21:07 Відповісти
не надо как в Швейцарии. хоть бы больных домой не отправляли. людям и этого хватило бы. а еслиб еще и лекарства были, то ВАШШШЩЩЕ, ляпота
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11.11.2020 21:34 Відповісти
Лекарства есть и в аптеке, а вот кислорода нет, не надо лекарств, дайте то что нельзя купить в аптеке.
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11.11.2020 22:48 Відповісти
Боже, спаси Украину от идиотов!
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11.11.2020 21:24 Відповісти
Idiot!
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11.11.2020 22:21 Відповісти
Они там все наркоманы?
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11.11.2020 22:37 Відповісти
Zебіли Сер!
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12.11.2020 02:02 Відповісти
"Цензор" заведите в вашем издании рубрику"нарочно не придумаешь" и размещайте в ней высказывания шмыгалей всяких!
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11.11.2020 23:39 Відповісти
ахметовский вЫпердыш решил всех "удивить".....)))))
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12.11.2020 08:17 Відповісти
*****, нет слов...
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12.11.2020 08:46 Відповісти
Яким, же конченим виродком треба бути, щоб нести таку маячню...
Ще Україна не знала таких цинічних ідіотів при владі.
Тварь, я тобі бажаю лягти з ковідом в пересічну інфікціонку з одним кісневим концентратором на 50 чоловік .
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12.11.2020 09:36 Відповісти
Гражданин Шмыгаль! Пройдитесь внезапно по коммунальным инфекционным больницам и Ваше чувство гордости усилится. Мы можем стать примером для Европы в части экономии средств для Пенсионного фонда.
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12.11.2020 10:35 Відповісти
У багатьох речах європейці беруть приклад з нас, цим треба пишатися.Джерело: https://censor.net/ua/n3230295
Ххххххххххххххххххх
Шмигаль, а тебе не мешает гордиться собой тот факт, что чемпион по борьбе с коронавирусом лежит в больнице с етим вирусом? Вирусом в легкой форме, а больнице - круче в стране нет.
Не смущает?
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12.11.2020 21:19 Відповісти
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