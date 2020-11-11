КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції про можливе притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Про це КСУ повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі", – розповіли в Конституційному суді.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень").

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

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18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькомувиписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

19 червня суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента.