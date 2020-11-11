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Новини Політика України
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Зеленський (17431) карантин (16095) КС (1154) штраф (705)

КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому

Новини Цензор.НЕТ Політика України

КС відкрив провадження з питання про

Конституційний Суд України відкрив конституційне провадження у відповідь на запит офіційно розтлумачити положення Конституції про можливе притягнення Президента України до адміністративної відповідальності.

Про це КСУ повідомив у відповідь на запит Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ухвалою Третьої колегії суддів Першого сенату Конституційного суду України від 22 жовтня 2020 року №231-3(І)/2020 відкрито конституційне провадження в цій справі", – розповіли в Конституційному суді.

22 червня Хмельницький міськрайонний суд звернувся до Верховного суду з проханням скликати пленум, щоб вирішити, чи потрібно звертатися до Конституційного суду щодо офіційного тлумачення частини 1 статті 105 Конституції України ("Президент України користується правом недоторканності на час виконання повноважень").

Хмельницький міськрайонний суд цікавиться, чи можливо притягнути президента Володимира Зеленського до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення під час виконання повноважень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Спікер робить зауваження, а поліція на виході з Ради вручає протокол, - "слуга народу" Монастирський про те, як штрафуватимуть нардепів за відсутність маски

18 вересня пленум Верховного суду вирішив звернутися з цим питанням до Конституційного суду.

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив, що президент Володимир Зеленський, глава Офісу Президента Андрій Єрмак та інші офіційні особи прямо порушили закон, відвідавши кафе в Хмельницькому.

Пізніше заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що Зеленського оштрафують за візит у кафе Хмельницького, якщо виявлять порушення.

Пізніше Зеленський прокоментував відвідування кафе в Хмельницькому, заявивши, що він готовий заплатити штраф, "якщо щось порушив".

В результаті поліція повідомила, що штрафи за порушення карантину в кафе в Хмельницькомувиписані власнику і відвідувачам: Зеленському, Єрмаку, Трофімову, Ляшку та ін.

19 червня суд не зміг розглянути адмінпорушення Зеленського в кафе Хмельницького через імунітет президента.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 635
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11.11.2020 09:46
+25
Ну надо же! Дурак не нравится никому? Странно...
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11.11.2020 09:40
+19
То Зеля може порушувати будь-який закон , бо в нього імунітет ?
Мда....
Якщо наше кривосуддя не може покарати порушника, то може хоч коронавірус впорається.
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11.11.2020 09:37
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То Зеля може порушувати будь-який закон , бо в нього імунітет ?
Мда....
Якщо наше кривосуддя не може покарати порушника, то може хоч коронавірус впорається.
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11.11.2020 09:37 Відповісти
Ну надо же! Дурак не нравится никому? Странно...
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11.11.2020 09:40 Відповісти
бобек, єто Ахметка "обьединился против Зеленского?"
А шмигаль знает? КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 8603
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11.11.2020 09:42 Відповісти
А Беня не поместился?
Или он для тебя не нечисть?!
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11.11.2020 09:46 Відповісти
Медвечук голосує одностайно з слугами бені.
Скуповує КС, дестабілізує всю правову систему та нищить антикорупційні органи, ганьбить репутацію України.
І все це з дозволу твого Зелі.
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11.11.2020 09:46 Відповісти
Якщо я йду по дорозі, і до мене підбігає собака і починає брехати- я її віджену. Якщо позад мене йде якесь мурло, і також буде відганяти ту собаку- чи означає це, що ми об'єднались?)))
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11.11.2020 09:48 Відповісти
"Зеленському вдалося те, що не вдавалося жодному президенту України - він об"єднав УСІХ українців... Пи*дить його будуть усі, без винятку..."
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11.11.2020 09:50 Відповісти
)))))))))) !! Браво !
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12.11.2020 00:40 Відповісти
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 6966 КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8534
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12.11.2020 00:44 Відповісти
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 258
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12.11.2020 02:11 Відповісти
Вибачте, в мене не відкривається Ваш коментар...
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12.11.2020 07:41 Відповісти
Це новий посил для недорозвинених: всі проти Зе, а він хароший. І що цікаво - нарід хаває! Але нагадаю - скоро ваш Зєля загримить разом з бородатим чуваком, якого чомусь нема на фотошопці, у американську в"язницю, бо в штатах нема бєнєдіктових, баканових та інших друзів кловуна.
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11.11.2020 09:52 Відповісти
Вот! Сразу видно - люди делом заняты а не какой-то хернёй. Хорошо что за это они получают неплохую зарплату из богатющего украинского бюджета!
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11.11.2020 09:39 Відповісти
Та ладно, - шо спросили то и обьясняют. Мне вот тоже интересно - может ли особь, занимающая пост президента, делать все шо угодно не неся никакой ответственности
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Вполне могли оставить без рассмотрения. А Бубочка, не будь тупым жлобом, мог бы тихо заплатить этот копеечный административный штраф.
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11.11.2020 09:49 Відповісти
Дело ж не в единичном случае штрафа а в принципе
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11.11.2020 09:51 Відповісти
мені ,наприклад,огидна така троллінгова судова система,коли десятки суддів з заробітними платами трьохзначними цифрами тисяч вирішують кілька днів таку фігню на кілька тисяч. Раз ми усі президенти -значить усі рівні перед буквою заакону.
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11.11.2020 21:55 Відповісти
То не люди, то т. н. "кс"! А занимаются рейтингом, якобы этих тварей хотят разогнать из-за "штрафа"...
Надеюсь увидеть 95 и "кс", на одной скамье подсудимых! Под шумок и цены на газ взвинтили...
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11.11.2020 10:51 Відповісти
Ага, особенно это: "Третья коллегия судей Первого сената". Они сами наверное ржут.
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11.11.2020 11:17 Відповісти
Кто ж его посадит?
Он же памятник КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731 КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731 КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 4731
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11.11.2020 09:39 Відповісти
оно уже сидит ...на карантине,корона отомстила...
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11.11.2020 09:44 Відповісти
корона сбила колпак? ))))
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Не,они в тандеме)
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11.11.2020 09:51 Відповісти
оригинально ))))
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11.11.2020 09:54 Відповісти
Та яка там корона! Байден!
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11.11.2020 10:50 Відповісти
так и не спорим...корона или Байден...но по колпаку досталось ))))
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11.11.2020 10:53 Відповісти
Вася, я не вірю в таке "лавиноподібне" захворювання "верхівки"... "Пацани" відчули, що "пахне смаленим", і вирішили "відморозиться" - сховалися під "шконку", і ждуть, коли криза - конституційна, економічна, управлінська, "розсмокчеться" сама собою... А коли їм будуть ставить питання, чому вони не "розрулювали ситуацію", вони "включать дурня" і скажуть, що були недієздатні, бо хворіли...
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12.11.2020 07:46 Відповісти
мені інколи здається, що вони таке навмисно викабенівають, щоби їх вже скоріше усунули від сруля...(шоб тоді плакати-кричати що вони хотіли а їм не дали)))) тим паче в Україні так рідко відсторонені від влади керманичі отримують реальне покарання (тут тільки овощ взбзнув і втік...а інші...шановні і заможні...деякі он... навіть долею України крутять...як циган сонцем)
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12.11.2020 11:33 Відповісти
- Да дайте же, в конце-концов, Зеленскому работать!!!
- Да мы даём… Он брать, с.ка, не хочет!!!
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12.11.2020 15:14 Відповісти
Империя наносит ответный удар КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 120
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11.11.2020 09:40 Відповісти
Оперативненьк и года не прошло.
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11.11.2020 09:42 Відповісти
Бесплатный совет, чего уж возбудите дело за то что он знал что болен и заразил наших воинов на передовой вирусом умышленно.
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11.11.2020 09:43 Відповісти
а як : -если я нарушу закон, я уйду?
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11.11.2020 09:45 Відповісти
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 2263
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Есть "стена Трампа" - 20000 ложных высеров деятеля на стикерах, налепленных на забор.

Так и тут надо - Стена "я нарушил, я ухожу"(подсчет скока раз Зеля насрал на голову всему т.н. народу)
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11.11.2020 09:50 Відповісти
З першого свого дня порушив, з не конституційного розпуску ВР. Далі я вже втомився рахувати.
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11.11.2020 09:52 Відповісти
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 635
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11.11.2020 09:46 Відповісти
КС пошел ва банк? или "вспомнить всё" ???? ))))
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11.11.2020 09:47 Відповісти
Show must go on: КС решил составить конкуренцию "кварталу-95"... КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком - Цензор.НЕТ 1353
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11.11.2020 09:48 Відповісти
Не скажи)ославит зебобу на весь Мир,как совсем конченого кретина
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11.11.2020 10:02 Відповісти
Ну да, у Зели иммунитет(хорошо хоть не к вирусу), но поглядев на него скока индивидов тоже не напялит намордники? Скока из них оштрафуют? Скока подохнет? Скока заразит еще кого-нить? Скока тех кого заразили подохнут+скока заразят сами? и т.д.
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11.11.2020 09:48 Відповісти
Шо, уже в тюрьму зенаркомана?
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11.11.2020 09:50 Відповісти
Да еще нет,но репутацию среди рукопожатных в Мире,оно уже себе не поднимет
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11.11.2020 10:01 Відповісти
Нда,и всемирный банк требует отчета об ковид фонде...а тут еще весь Мир узнает,что оно еще больший кретин,чем они думали...вот зебоба и "заболел"
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11.11.2020 09:59 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=ozF5wughdd0

-
-

3а межами людяності !!
.
.
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11.11.2020 10:05 Відповісти
адмінка то таке, краще імпічмент
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11.11.2020 10:07 Відповісти
КС открыл производство по вопросу о "штрафе Зеленского" за нарушение карантина в кафе в Хмельницком, а "95-ый" сократил штраф в 100 раз! =))
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11.11.2020 10:26 Відповісти
Прикол в том, что в 2003 году КСУ уже разъяснил ст. 105.

1. В аспекті конституційного подання:
треба розуміти так, що Президент України на час
виконання повноважень не несе кримінальної відповідальності, проти
нього не може бути порушена кримінальна справа.
1.2. Положення частини першої статті 111 Конституції України
треба розуміти так, що конституційна процедура
розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з
поста в порядку імпічменту здійснюється без порушення проти нього
кримінальної справи.
2. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до
виконання на території України, остаточним і не може бути
оскаржене.

Про админштраф тут ни слова. Т.е. к админке презика очень даже можно привлекать.
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11.11.2020 10:49 Відповісти
Тобто дозволено все, що не заборонено законом.
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11.11.2020 10:52 Відповісти
Бой скорпионов в банке за бюджетный счет.
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11.11.2020 10:50 Відповісти
Воно то так, але поки пани *********, то чуби-то болять у мужиків.
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11.11.2020 10:55 Відповісти
Больше нечем КС заняться?Все в стране изаконах зашибись?Самое важное дело рассматривают.
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11.11.2020 11:11 Відповісти
к ним обратились, они и рассматривают. это ж не их инициатива
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11.11.2020 11:42 Відповісти
чем **** занимаются эти Пи...сы с сумасшедшими зарплатами!!!! короче какой поп, такой и приход.....
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11.11.2020 11:19 Відповісти
Процесс пошел. Очевидно, что речь идет не о карантине. Речь идет о зеленском как президенте. С голубого ручейка, как известно, начинается большой потоп.
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11.11.2020 11:31 Відповісти
Создают прецедент
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11.11.2020 19:40 Відповісти
протянут три месяца и закроют дело в связи с истечением сроков давности. админку вообще не проблема в суде развалить, с этим даже студент второго курса любого юрфака справится.
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11.11.2020 11:45 Відповісти
Только у меня бытует мнение что на Володьку @уй ложат или кладут абсолютно все,в том числе и техничка в "офисе" со словами "ни КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 8594уем ни страной управлять не может?
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11.11.2020 12:23 Відповісти
Це помста КС суду Зеленському
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11.11.2020 12:37 Відповісти
Бубочка принимает со всех сторон как актриса немецкого фильма! Звиздец экрана!
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11.11.2020 12:38 Відповісти
КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 83
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11.11.2020 14:08 Відповісти
Нравится он кому-нибудь или не нравится, дебил он или не совсем, не имеет значения. Фемида слепа, она руководствуется законом а не чувством эмпатии. И если Хмельницкой Фемиде нужно разъяснение от КС, то возникает серьезный вопрос о компетентности её служителей в Хмельницком.
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11.11.2020 14:27 Відповісти
я не юрист, но разве подобные вопросы в юрисдикции конституционного суда? КС відкрив провадження з питання про "штраф Зеленського" за порушення карантину в кафе в Хмельницькому - Цензор.НЕТ 1890

еще б в ЕСПЧ запрос подали (да, я знаю процедуру) )))
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11.11.2020 16:58 Відповісти
Особисто мене абсолюютно не цікавить,що там ці тіпа судді вирішать.
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11.11.2020 17:28 Відповісти
продажные, мелочные, мстительные. на мыло.
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11.11.2020 19:01 Відповісти
Преза не можна притягнути по кримінальних статтях (цікаво, а якщо когось грохне, наприклад ??).
А про адмін. порушення нічого не сказано.
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11.11.2020 20:52 Відповісти
Навіщо ці полумєри? Імпічмент - та й на цьому фсьо.
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12.11.2020 00:48 Відповісти
Чем они занимаются,***.
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12.11.2020 01:11 Відповісти
Почему эти так называемые "судьи" еще на свободе
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12.11.2020 02:02 Відповісти
 
 