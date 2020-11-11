У Білорусі затримали журналіста "Радіо Свобода" Груздиловича, він в ізоляторі

У Мінську міліція затримала журналіста білоруської служби "Радіо Свобода" Олега Груздиловича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Радио Свобода".

Зазначається, що напередодні міліціонери прийшли в квартиру журналіста Олега Груздиловича і показали йому фотографії з акції протесту 25 жовтня в Мінську.

"Міліціонери сказали, що потрібно уточнити дещо, і відвезли його до Фрунзенського РВВС Мінська, де він нібито очікує співробітника міліції", - сказала дружина Олега Мар'яна.

Через кілька годин їй подзвонили з РВВС і повідомили, що її чоловік перебуває в слідчому ізоляторі на вулиці Окрестіна.

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25 жовтня Груздилович отримав редакційне завдання на роботу над акцією протесту від газети "Народна воля".

Олег Груздилович - відомий білоруський журналіст, який спеціалізується на питаннях прав людини, більш як 20 років пропрацював кореспондентом "БелТА", був акредитований МЗС до 29 серпня 2020 року, коли чотири кореспонденти Свободи були позбавлені акредитації. Олег співпрацював з незалежними білоруськими ЗМІ. Автор книги "Хто підірвав мінське метро".