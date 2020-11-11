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скарга (55) медицина (1439) МОЗ (3881) Кучер Ярослав (28)

Найбільше скарг у контакт-центр із протидії COVID-19 надходить на роботу сімейних лікарів, - МОЗ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Найбільше скарг у контакт-центр із протидії COVID-19 надходить на роботу сімейних лікарів, - МОЗ

Найбільша кількість скарг (37%), що надходять у контакт-центр МОЗ щодо протидії COVID-19, стосуються роботи сімейних лікарів, повідомив заступник міністра охорони здоров'я Ярослав Кучер під час пресбрифінгу в Києві в середу.

"Теми дзвінків, щодо яких залишали звернення (скарги або питання, які потребують додаткового вирішення), - робота сімейних лікарів (37%), надання послуг медзакладами (25%), робота лабораторій (11%), робота поліклінік, амбулаторій (7%), скарги на неможливість здати ПЛР-тест (4%)", - сказав він, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За словами Кучера, найбільше таких звернень зареєстровано в Київській (22%), Дніпропетровській (9%), Харківській (7%), Черкаській (6%) областях і Києві (9%). Своєчасно і якісно опрацьовують звернення громадян Волинська, Черкаська, Одеська, Чернігівська, Житомирська, Хмельницька, Вінницька, Івано-Франківська, Херсонська й Миколаївська області.

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Заступник міністра зазначив, що від початку роботи контакт-центр отримав близько 27 тис. дзвінків, з них 7,631 тис. дзвінків було опрацьовано в автоматичному режимі.

"19,188 тис. дзвінків направили на операторів, з них 15,945 тис. дзвінків прийняли й опрацювали вчасно, 3,243 тис. дзвінків були під час навантаження, і оператори їм перетелефонували. 50% дзвінків стосуються діагностики, близько 9% питань - амбулаторного лікування, 6% - безплатних і платних тестувань, 5,7% - порядку проходження самоізоляції та 3,6% - підписання декларацій", - уточнив Кучер.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Выдавливают еще и семейных из системы, а они в этой ситуации остались самыми здравомыслящими.
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11.11.2020 10:31
+1
Сімейні лікарі по великому рахунку і не лікарі.
Вони переважно не лікують, а консультують й посилають... до справжніх лікарів.
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11.11.2020 10:31
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До сімейного лікаря неможливо потрапити на прийом. Весь час на визовах і прийому нема.
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11.11.2020 10:30 Відповісти
страницу хелси.ми
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11.11.2020 12:09 Відповісти
Сімейні лікарі по великому рахунку і не лікарі.
Вони переважно не лікують, а консультують й посилають... до справжніх лікарів.
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11.11.2020 10:31 Відповісти
Выдавливают еще и семейных из системы, а они в этой ситуации остались самыми здравомыслящими.
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11.11.2020 10:31 Відповісти
Харе статистику приводить, конкретно что делается для улучшения обслуживания пациентов?
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11.11.2020 10:43 Відповісти
ничего!
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11.11.2020 11:02 Відповісти
Зато бабло за ничтожную консультацию - берут хорошо
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11.11.2020 12:01 Відповісти
ну и мудак.
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11.11.2020 12:11 Відповісти
Был на той неделе у своей семейной - тихий дурдом! Телефон звонит непрерывно, бестолковые пенсионеры в трубке по пол часа не могут объяснить, чего звонят, ну и реально много с короновирусом...
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11.11.2020 12:14 Відповісти
 
 