Від коронавірусу в Києві за добу померли 20 осіб, видужали - 469, виявили 965 нових випадків, - Кличко
Новини Цензор.НЕТ Київські новини
Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632.
Про це в Telegram повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Києві ще 965 хворих на коронавірус. Померли 20 осіб. Всього коронавірус забрав життя 914 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні в столиці вже 46 632", - йдеться в повідомленні.
Серед захворілих 547 жінок віком від 18 до 88 років, 358 чоловіків віком від 18 до 89 років, 28 дівчаток від 1 до 17 років і 32 хлопчики від 9 місяців до 17 років. Захворів також 31 медик.
До лікарень столиці госпіталізували 92 пацієнти. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів.
Одужали за минулу добу 469 осіб. Всього коронавірус побороли 17 473 жителі Києва.
Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Голосіївському районі - 110, у Дніпровському - 109 і в Деснянському районі - 106 випадків.
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