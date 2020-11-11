Діти - це "рушій будь-якої епідемії". Я б ні за що в житті не пустила їх до школи 1 вересня, - Голубовська. ВIДЕО
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В умовах епідемії коронавірусної інфекції не можна було відкривати школи.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку в інтерв'ю виданню "ГОРДОН" висловила лікарка-інфекціоністка, членка оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні Ольга Голубовська.
На питання журналіста, що б вона зробила найперше, якби опинилася на місці президента Володимира Зеленського, Голубовська відповіла: "Я б посилила контроль над дотриманням рекомендацій. Я ні за що в житті не пустила б дітей у школу 1 вересня. Я розумію, що це складності для людей. Але складності бувають різні. Я розумію, що дітей ніде залишити. Але я знаю, що діти - це рушій будь-якої епідемії. Діти пішли в школу - через два тижні Київ потрапив до "помаранчевої" зони".
Вона зазначила, що потрібно було заздалегідь забезпечити "ліжка з киснем по всій Україні", а це неможливо зробити швидко.
Спалах коронавірусної інфекції почався в кінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.
1 вересня в Україні відкрилися всі школи, за винятком тих, де висока епідеміологічна небезпека.
27 жовтня директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге заявив, що закриття шкіл - не дуже ефективний метод у боротьбі з пандемією коронавірусної інфекції.
Станом на 11 листопада в Україні зареєстровано 489 808 випадків коронавірусної інфекції, з них 10 611 - за останню добу. Померли 8947 пацієнтів з COVID-19, одужали 221 459 осіб.
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Просто необразованное создание))))) ВОТ ЭТО СИМВОЛ НАШЕЙ МЕДИЦИНЫ ПО СЕМАШКО
все образование купленое за бабки Эпидемия показала что тупо мрак. Эти неучи даже нормально протоколы не могут написать в рекомендациях МОЗ!!!! Пишут дозировки препаратов одинаковые для любого пациента с разным весом (((( Ну просто МРАК!
ВООБЩЕ РЕФОРМУ МЕДИЦИНЫ НАДО НАЧИНАТЬ С РЕФОРМЫ МЕДОБРАЗОВАНИЯ!!! И переводить всю медицину на рыночные рельсы!! Иначе пипец всем
Верно.
Но наши непрофессиональные власти все делают через жопу.
Сначала (весной) они перепугались и приняли чересчур жесткие меры.
Потом (осенью) они отнеслись недопустимо наплевательски и... уверенно полетели к состоянию Бергамо!