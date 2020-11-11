Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради

Спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що мер міста Геннадій Кернес продовжує лікування від коронавірусу COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" і планує повернутися додому до старту роботи новообраної міськради - в грудні.

Про це Сидоренко розповів телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спікер міськради відреагував з гумором на відкриття кримінальної справи за фактом зникнення Кернеса.

"Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п'ятий чи шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо. До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - пояснив Юрій Сидоренко.

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Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса.Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".