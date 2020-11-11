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Кернес (470) Харків (3880) лікування (561)

Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради

Спікер Харківської міськради Юрій Сидоренко заявив, що мер міста Геннадій Кернес продовжує лікування від коронавірусу COVID-19 в німецькій клініці "Шаріте" і планує повернутися додому до старту роботи новообраної міськради - в грудні.

Про це Сидоренко розповів телеканалу "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що спікер міськради відреагував з гумором на відкриття кримінальної справи за фактом зникнення Кернеса.

"Гумор приходить поступово. Адже коли його поховали вперше - було не до жартів. А коли це вже п'ятий чи шостий раз відбувається, то інакше як з гумором ставитися до цього неможливо. До першої сесії, яка відбудеться не пізніше середини грудня, він повинен бути тут", - пояснив Юрій Сидоренко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Передаю привіт усім, хто мене загубив, - Кернес з лікарні "Шаріте". ФОТО

Нагадаємо, у мера Харкова Геннадія Кернеса було підтверджено COVID-19 і двостороннє запалення легень. 10 вересня він був госпіталізований у 17-ту міську лікарню Харкова.

16 вересня ZN.UA із посиланням на джерела в найближчому оточенні Кернеса повідомило, що кілька днів тому він переніс інсульт, викликаний коронавірусом. Увечері того ж дня літак із Кернесом на борту вилетів із Харкова до Берліна.

У берлінську клініку "Шаріте" Кернеса доставили у важкому стані. Але вже через 3 дні після госпіталізації міськрада Харкова повідомила, що у лікарів немає побоювань за життя мера.

2 жовтня Харківська міськрада випустила заяву, в якій спростувала чутки про смерть Кернеса.Цього ж дня стало відомо, що політик отримав негативний результат тесту на COVID-19.

9 листопада поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зникнення міського голови Харкова, але наступного дня закрила, "тому що місце його перебування відоме".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 2424
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11.11.2020 10:38
+8
У труні?
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11.11.2020 10:36
+7
Хоть тушкой, хоть чучелом но таки вернёться. Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 8289
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11.11.2020 10:36
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У труні?
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11.11.2020 10:36 Відповісти
Судячи з фото, Кернес може не дожити до цього свята демократії. А якщо і повернеться то овочем який без нагляду західних лікарів довго не протягне.
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11.11.2020 10:51 Відповісти
Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 5886
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11.11.2020 11:38 Відповісти
Хоть тушкой, хоть чучелом но таки вернёться. Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 8289
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11.11.2020 10:36 Відповісти
В каком виде вернется Кернес, в в виде мумии или зомби ?
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11.11.2020 10:36 Відповісти
Со щитом или на щите ( ἢ τὰν ἢ ἐπὶ τᾶς, лат. aut cum scuto, aut in scuto).
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11.11.2020 10:37 Відповісти
Вернется в виде идеи, вокруг которой сплотятся соратники Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 7157
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Да не страшно, там допа всегда на горизонте есть + фельдман от жоппоблока, есть кому из пархатых подменить гепу в нелегком деле грабежа Харькова, тем более харьковское быдло совсем не против.
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11.11.2020 11:28 Відповісти
Мэр Харькова Кернес вернется домой до старта работы новоизбранного горсовета, - спикер горсовета - Цензор.НЕТ 2424
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Вернется домой?))))чтож там за схемы,шо пытаются живой труп втюхать...
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11.11.2020 10:38 Відповісти
Под шумок, да с его єлектронной подписью...
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11.11.2020 11:32 Відповісти
в маленькой красивой урне...
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11.11.2020 10:41 Відповісти
Чому цей камуняка попхався в ненависну Гейропу лікуватись?
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11.11.2020 10:43 Відповісти
Коли це гєпа став комуністом? Він жид, а це означає що в нього є тільки одна ідеологія - красти та грабувати, і якщо для цього треба для того щоб догодити ватним харків"янам прикидатись захисником пам"ятника леніну, то він буде це робити. Був би гєпа мером Львова або Тернопіля, то кричав би "Героям Слава" на кожному кроці, та не вилазив бі з вишиванок.
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11.11.2020 11:24 Відповісти
Он три месяца лечится от коронавируса? Какой-то зверский вирус напал на Гепу Адольфовича.
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11.11.2020 10:43 Відповісти
А дееспособность дорогого гЕПЫ кто-нибудь будет проверять или поверим соратникам на слово?
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11.11.2020 10:44 Відповісти
А что такое стволовой инсульт?
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11.11.2020 10:52 Відповісти
Двойник-то хоть качественный ?
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11.11.2020 10:53 Відповісти
на фотошопе вчера не очень, глаза прикрыты. перекошен. в капсуле дорого держать, тем более в Германии где операция около 50 стоит. Уйти с честью надо уметь, чтобы тебя запомнили с лучшей стороны.
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11.11.2020 10:57 Відповісти
Для двійника не можуть знайти таку бридку персону, тому поки що оригінал. Може згодом вдасться надрукувати на 3D-принтері щось схоже, якщо принтер не відмовиться
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11.11.2020 11:01 Відповісти
голограммой ?
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11.11.2020 11:00 Відповісти
Просто ЕЦП. А большего и не нужно.
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11.11.2020 11:03 Відповісти
ключ - хорошо...но некоторые его хотят лицезреть (хотя вид там... не для слабонервных)))
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11.11.2020 11:06 Відповісти
Мумификация позволяет. Заморозка в азоте тоже неплоха.
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11.11.2020 11:16 Відповісти
неплоха))) та ваще - шикарна! )))
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11.11.2020 11:18 Відповісти
калограмой
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11.11.2020 11:06 Відповісти
В вигляді голуба прилетить.
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11.11.2020 11:07 Відповісти
По закону Гєпа повинен прийняти присягу (якось дивно це звучить що до бандюка) набагато раніше від початку роботи міськади. Що, знову планують порушувати закон? Хоча якраз для бандюка це природньо.
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11.11.2020 11:11 Відповісти
Спритність рук і ніякого шахрайства: фотографуєш напівтруп після інсульту і потім роками керуєш містом-мільйонником від його імені. Це ніякий не "новий Рузвельт", а щось на кшталт "Вікенду з Берні" та історій трупів Ясіра Арафата, Сталіна чи Карімова, про яких їх оточення після смерті цих "достойників" говорило нарідам, що вони живіші усіх живих, в цей же час ділячи гроші та владу.
Втім, виборці Харкова ще не найтупіші: україчники і Лозінського обрали головою ОТГ.
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11.11.2020 11:13 Відповісти
а нигде...ни в каком Законе о выборах...или какомнить подзаконном акте.. совсем нет никаких вопросов о здоровье кандидата и его физических возможностях осуществлять предвыборную гонку, сами выборы и в случае победы свои мэрские функции (а это ж не только лежать овощем и моргать глазиком)
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11.11.2020 11:21 Відповісти
Да его и в комме выберут. Скажите кто-то харьковчанам что каждые выборы там е только Гепа баллотируется)) Там еще и другие в списках есть..или они по савецкай привычке)
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11.11.2020 11:39 Відповісти
Кто смотрел "Человек -швейцарский нож" поймет каким вернется Гепа Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 3102
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11.11.2020 11:43 Відповісти
Мер Харкова Кернес повернеться додому до старту роботи новообраної міськради, - спікер міськради - Цензор.НЕТ 9107
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11.11.2020 13:04 Відповісти
 
 