Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової. Зараз на час коронавірусу процес призупинений, але, очевидно, після одужання, Єрмак докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Імовірність звільнення Венедіктової з ініціативи Банкової, звичайно, висока. Єрмак не діє без підтримки Зеленського, тож "слуги" дадуть багато голосів. А добрати серед депутатських груп і фракцій скільки забракне, теж можна без проблем - це значить отримати можливість позакривати різні незручні кримінальні справи, під таке завжди знайдуться охочі. Хто буде висунутий у нові Генпрокурори поки не озвучується, але від якої групи впливу буде кандидат, вже ясно.

Єрмак діє спільно зі своїм найближчим зараз соратником Андрієм Портновим, який зумів призначити свого протеже Олега Татарова на посаду заступника голови ОП з правоохоронних органів. Також Єрмак і Портнов пролобіювали у Зеленського призначення на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, і звільнення з ДБР людини Венедіктової - заступника голови ДБР Бабікова. А тепер вони мають намір прибрати до рук і посаду Генпрокурора. Єрмак і Портнов зазнали поразки, спробувавши швидко призначити свого прокурора САП і звільнити директора НАБУ, і зараз розраховують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, отримавши в свої руки ГПУ.

Також читайте: Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Все це ще раз показує наскільки хаотичне уявлення у президента Зеленського про правоохоронну діяльність. Так, загалом, президент у своєму посланні Верховній Раді чесно сказав, що не розуміє, чому не дають результат його правоохоронці. Зеленський змінює нові обличчя на посадах, при цьому відповідальності за обіцяні посадки корупціонерів і попередників все менше, силова вертикаль держави все слабшає і слабшає. З якої причини призначили Рябошапку, які завдання йому поставили, чому звільнили? Президент не оприлюднив. Чому призначили Венедіктову, які завдання, чому збирають голоси за звільнення? Президент не оприлюднив. Зеленський створює атмосферу в своєму оточенні постійної війни всіх проти всіх, постійних інтриг, де немає раціональної логіки, немає послідовності, де ніж в спину можуть вставити будь-кому. Найважливіше в системі Зеленського - не те, як ти працюєш, а як часто ти можеш нашіптувати президенту на вухо. Замість публічної політики, політики принципів і правил, Зеленський все глибше занурюється в палацові інтриги, і занурює владу в коаліції, змови і кулуарні домовленості, упускаючи її тим самим зі своїх рук", - розповів Бутусов.

Читайте: Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК