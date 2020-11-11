Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов
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Глава Офісу Президента Андрій Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової. Зараз на час коронавірусу процес призупинений, але, очевидно, після одужання, Єрмак докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал.
Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"Імовірність звільнення Венедіктової з ініціативи Банкової, звичайно, висока. Єрмак не діє без підтримки Зеленського, тож "слуги" дадуть багато голосів. А добрати серед депутатських груп і фракцій скільки забракне, теж можна без проблем - це значить отримати можливість позакривати різні незручні кримінальні справи, під таке завжди знайдуться охочі. Хто буде висунутий у нові Генпрокурори поки не озвучується, але від якої групи впливу буде кандидат, вже ясно.
Єрмак діє спільно зі своїм найближчим зараз соратником Андрієм Портновим, який зумів призначити свого протеже Олега Татарова на посаду заступника голови ОП з правоохоронних органів. Також Єрмак і Портнов пролобіювали у Зеленського призначення на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, і звільнення з ДБР людини Венедіктової - заступника голови ДБР Бабікова. А тепер вони мають намір прибрати до рук і посаду Генпрокурора. Єрмак і Портнов зазнали поразки, спробувавши швидко призначити свого прокурора САП і звільнити директора НАБУ, і зараз розраховують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, отримавши в свої руки ГПУ.
Все це ще раз показує наскільки хаотичне уявлення у президента Зеленського про правоохоронну діяльність. Так, загалом, президент у своєму посланні Верховній Раді чесно сказав, що не розуміє, чому не дають результат його правоохоронці. Зеленський змінює нові обличчя на посадах, при цьому відповідальності за обіцяні посадки корупціонерів і попередників все менше, силова вертикаль держави все слабшає і слабшає. З якої причини призначили Рябошапку, які завдання йому поставили, чому звільнили? Президент не оприлюднив. Чому призначили Венедіктову, які завдання, чому збирають голоси за звільнення? Президент не оприлюднив. Зеленський створює атмосферу в своєму оточенні постійної війни всіх проти всіх, постійних інтриг, де немає раціональної логіки, немає послідовності, де ніж в спину можуть вставити будь-кому. Найважливіше в системі Зеленського - не те, як ти працюєш, а як часто ти можеш нашіптувати президенту на вухо. Замість публічної політики, політики принципів і правил, Зеленський все глибше занурюється в палацові інтриги, і занурює владу в коаліції, змови і кулуарні домовленості, упускаючи її тим самим зі своїх рук", - розповів Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
форточка......
Источник: https://censor.net/ru/n3230318
Только ведь все ходы уже записаны...
Сюжети серіалів завжди побудовані на інтригах, - це його рідне, його життя.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"
Я ничего не имею против Юры, я его хорошо знаю. Мы в более менее нормальных отношениях. Я, будучи генеральным прокурором, с ним работал, когда он был министром. Мы ели из одной чашки. Что я имею против Юры? Я же для пользы государства говорю, что [генпрокурором] должен быть юрист, вашу мать! Все, точка.
Я говорю ему: "Рябошапка, скажи, пожалуйста, сколько у тебя есть прокуроров, на которых ты можешь положиться и которые могут возглавить органы прокуратуры в течение двух недель?". "Их надо найти", - сказал. А ему: "Вот видишь, тебе надо найти, а у меня есть дискетка, а на ней 5 тысяч людей".Ну, у меня дискетка, извините. Мне уже немало лет.
А вы читали ее заявление по поводу меня? Что Пискун "служил не президентам, а Украине".
Вы должны знать, что прокурора словить в 100 раз легче, чем судью.
ляхиЗеленые?
Мавр сделал дело, мавр теперь свободен
https://censor.net/ru/news/3229970/glava_ofisa_prezidenta_ermak_zabolel_koronavirusom
Их задача - в следующем году через запуск схемы "местные референдумы" максимально "качнуть" ситуацию в Украине.
Она же своя в доску и никого из "хороших" людей не посадила.
Может ее загородный домик кому приглянулся?
Із шкури лізе, аж пищить зелена рать -
Таваріщ Путєн дав команду расшатать!
У низці випадків, за твердженням позивачів, "спостерігачам від республіканців фізично і навмисно блокували доступ до представників виборчих комісій, посилаючись на соціальну дистанцію через коронавірус, у той час як спостерігачам від демократів дозволяли підходити ближче".Аляска Мичиган Джорджия - там и пенс на подходе))))