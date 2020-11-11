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Новини Політика України
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Портнов (304) звільнення (1511) Бутусов Юрій (3128) ДБР (2563) Венедіктова (756) Єрмак Андрій (1229) Бабіков (76) Татаров Олег (358) Сухачов (53)

Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак веде переговори в парламенті за відставку Генерального прокурора Ірини Венедіктової. Зараз на час коронавірусу процес призупинений, але, очевидно, після одужання, Єрмак докладе всіх зусиль, щоб винести питання на голосування в зал.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Імовірність звільнення Венедіктової з ініціативи Банкової, звичайно, висока. Єрмак не діє без підтримки Зеленського, тож "слуги" дадуть багато голосів. А добрати серед депутатських груп і фракцій скільки забракне, теж можна без проблем - це значить отримати можливість позакривати різні незручні кримінальні справи, під таке завжди знайдуться охочі. Хто буде висунутий у нові Генпрокурори поки не озвучується, але від якої групи впливу буде кандидат, вже ясно.

Єрмак діє спільно зі своїм найближчим зараз соратником Андрієм Портновим, який зумів призначити свого протеже Олега Татарова на посаду заступника голови ОП з правоохоронних органів. Також Єрмак і Портнов пролобіювали у Зеленського призначення на посаду в.о. голови Державного бюро розслідувань Олексія Сухачова, і звільнення з ДБР людини Венедіктової - заступника голови ДБР Бабікова. А тепер вони мають намір прибрати до рук і посаду Генпрокурора. Єрмак і Портнов зазнали поразки, спробувавши швидко призначити свого прокурора САП і звільнити директора НАБУ, і зараз розраховують отримати контроль за антикорупційними органами, а також за діяльністю МВС, отримавши в свої руки ГПУ.

Також читайте: Венедіктова відмовилася відкривати справу щодо державної зради Деркача та Дубінського, - ЦПК

Все це ще раз показує наскільки хаотичне уявлення у президента Зеленського про правоохоронну діяльність. Так, загалом, президент у своєму посланні Верховній Раді чесно сказав, що не розуміє, чому не дають результат його правоохоронці. Зеленський змінює нові обличчя на посадах, при цьому відповідальності за обіцяні посадки корупціонерів і попередників все менше, силова вертикаль держави все слабшає і слабшає. З якої причини призначили Рябошапку, які завдання йому поставили, чому звільнили? Президент не оприлюднив. Чому призначили Венедіктову, які завдання, чому збирають голоси за звільнення? Президент не оприлюднив. Зеленський створює атмосферу в своєму оточенні постійної війни всіх проти всіх, постійних інтриг, де немає раціональної логіки, немає послідовності, де ніж в спину можуть вставити будь-кому. Найважливіше в системі Зеленського - не те, як ти працюєш, а як часто ти можеш нашіптувати президенту на вухо. Замість публічної політики, політики принципів і правил, Зеленський все глибше занурюється в палацові інтриги, і занурює владу в коаліції, змови і кулуарні домовленості, упускаючи її тим самим зі своїх рук", - розповів Бутусов.

Читайте: Звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон", - НАЗК

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
Порошенко виграв вибори в Америці, так , що на вихід всі зєбуїни. Ермак ведет в Раде переговоры по отставке Венедиктовой с поста Генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5645
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11.11.2020 10:47
+32
Так Порошенко корупціонер чи ні?
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11.11.2020 10:57
+31
ЗеДолбоДятлы, завхоз дЕрьмак болен на корону или нет?
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11.11.2020 10:43
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Как это уволить венедятлову?!!! Оно ж делало такую сердитую мордочку, такие злые глазёнки и так трогательно оправдывалась в сети... Правда не посадило никого. Да и зачем сажать хороших людей, когда они могут поделиться... Лично я начал бы с того, что повесил красивыми гроздьями на фонарях ВСЕХ антикоррупционеров, все эти напк, гпу, сап, набу, гбр... Они все имеют абсолютно полную картину грабежа нищей и воюющей страны и все твари только наживаются на ворах, мародерах при власти. Нет политической власти начать радикально ломать систему всеобщей государственной коррупции.
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11.11.2020 12:01 Відповісти
що вже і ця курва не така?
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11.11.2020 12:05 Відповісти
хуженэбудет ??? чі далібуде ??? или всё таки какаяразница ??? делаем ставки....
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11.11.2020 12:07 Відповісти
зы. почти по профессору Преображенскому - сквозняк он в головах а не просто сломалась
форточка......
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11.11.2020 12:14 Відповісти
президент в своем послании Верховной Раде честно сказал, что не понимает, почему не дают результат его правоохранители - тому що до булави треба голови
Источник: https://censor.net/ru/n3230318
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11.11.2020 12:17 Відповісти
это значит получить возможность позакрывать разные неудобные уголовные дела: ИНТЕРЕСНО КАКИЕ ЭТО ДЕЛА!!!! они вобще хоть какието есть)))))))))))))))))))))))))
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11.11.2020 12:24 Відповісти
Чего мелочиться? Портнова в генпрокуроры!
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11.11.2020 12:31 Відповісти
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 429
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11.11.2020 12:32 Відповісти
Ветер перемен из сша. Бенедиктова досвидос😷
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11.11.2020 12:35 Відповісти
Эх,нелюди.Дайте хоть немного Бенядиктовой на президентской даче пожить.Только вьехала и опять лахи собирать надо. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 959
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11.11.2020 12:35 Відповісти
Ото ж бо, зима на носі, а вони - виселяти, хай би вже перезимувала, бо по судах "затаскає".
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11.11.2020 12:41 Відповісти
Ірочка ще й труси не розложила по поличкам- не встигла! А вже треба робити вьобензідойч з держдачі! Дура! З ким ти злигалася? З каліброваними ідіотами!
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11.11.2020 17:43 Відповісти
Ага. С приходом Байдена надо срочно избавляться от "100% своего генпрокурора".

Только ведь все ходы уже записаны... Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5530
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11.11.2020 12:39 Відповісти
І це при тому, що тільки попередньо оголосили про перемогу. А що буде коли Байден вступить на посаду?
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11.11.2020 12:44 Відповісти
А Портнов чиїх буде? від Путлера ?
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11.11.2020 14:56 Відповісти
Зеленский все глубже погружается в дворцовые интриги.


Сюжети серіалів завжди побудовані на інтригах, - це його рідне, його життя.
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11.11.2020 12:41 Відповісти
Вірніше не в інтриги, а в відходи життєдіяльності.
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11.11.2020 12:43 Відповісти
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6720 100% +++
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11.11.2020 15:31 Відповісти
IZE inform Судя поступающей информации основные группы бенефициаров отстранения Зеленского от власти решили активировать юридическую сторону этого вопроса. Суть вопроса состоит в юридической возможности привлечения к юридической ответственности действующего президента, суть которой не совсем четко сформулирована в нынешнем законодательстве. Причина проста - действия Зеленского стали полностью выпадать из контекста действующего законодательства, игнорирование им норм закона тало глобальным, но в законодательстве отсутствуют нормы и формы препятствия такому законодательному игнорированию. 18 сентября 2020 г. пленум Верховного Суда обратился к Конституционному Суду с просьбой официального трактования первой части 105 статьи Конституции Украины по поводу возможного привлечения действующего президента Украины к административной ответственности. 22 октября 2020 года постановлением коллегии судей КСУ было открыто конституционное производство №231-3(І)/2020 по данному вопросу.
Положительное решение по данному вопросу открывает большие возможности в сфере привлечения Зеленского к ответственности, например за "неналежне виконання повноважень передбачених Конституцією і Законами України"
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11.11.2020 13:08 Відповісти
А зачем назначали? Тогда в отставку также должен уйти инициатор назначения Бенядиктовой.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
Святосла́в Миха́йлович Писку́н (род. 8 марта 1959, Бердичев Житомирской области, УССР, СССР) - украинский государственный, политический и общественный деятель. Единственный в истории страны, занимавший трижды должность генерального прокурора Украины (2002-2003, 2004-2005 и 2007). Генерал-лейтенант налоговой милиции.

Я ничего не имею против Юры, я его хорошо знаю. Мы в более менее нормальных отношениях. Я, будучи генеральным прокурором, с ним работал, когда он был министром. Мы ели из одной чашки. Что я имею против Юры? Я же для пользы государства говорю, что [генпрокурором] должен быть юрист, вашу мать! Все, точка.

Я говорю ему: "Рябошапка, скажи, пожалуйста, сколько у тебя есть прокуроров, на которых ты можешь положиться и которые могут возглавить органы прокуратуры в течение двух недель?". "Их надо найти", - сказал. А ему: "Вот видишь, тебе надо найти, а у меня есть дискетка, а на ней 5 тысяч людей".Ну, у меня дискетка, извините. Мне уже немало лет.

А вы читали ее заявление по поводу меня? Что Пискун "служил не президентам, а Украине".

Вы должны знать, что прокурора словить в 100 раз легче, чем судью.
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11.11.2020 13:51 Відповісти
Так глава ОП (организованной преступности) болеет коронкой или на голову?
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11.11.2020 13:11 Відповісти
Каждое следующее назначение в зеленой команде хуже предыдущего. Казалось бы, что может быть хуже Венедиктовой? Но я верю, что Бубочка удивит всех адекватов этой страны...
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11.11.2020 13:19 Відповісти
Гелетей
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12.11.2020 00:56 Відповісти
ЗеБубенчик не успокоится пока не посадит Пороха. Даже эта безмозглая курица не рискнула ввязаться в это, за что и хотят ее снять скорее всего. Других причин не вижу
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11.11.2020 13:22 Відповісти
где нет рациональной логики...Источник: https://censor.net/ru/n3230318 Бутусов, логіка вся раціональна на відміну від історії, політології, журналістики та інших окультних та ірраціональних дисциплін... Весь умисел і неадекватно-хаотичні дії цієї особи досить популярно виразив арахамія:» Потому, что он так захотел !»
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11.11.2020 13:22 Відповісти
И що Венедиктова? Помогли тебе ляхи Зеленые?
Мавр сделал дело, мавр теперь свободен
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11.11.2020 13:33 Відповісти
Да какое дело эта ***** смогла сделать? Ну разве что сняла пару видосиков.
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11.11.2020 15:34 Відповісти
Шо уже?! Ви не оправдали високого доверия.
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11.11.2020 13:42 Відповісти
Оправдала или не оправдала-какая разница!!!! Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6976 Как всегда у зелёных плановая эвакуация от ответственности ,СВОИХ неумех и СВОИХ засветившихся в грязных интригах людей!!!Ведь кто из "народа" сейчас помнит о Богдане,Гончаруке,Рябошапке и куче других министров?!НИКТО!!!Как говориться..с глаз долой и сердца вон!!! Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 7587
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11.11.2020 15:12 Відповісти
Походу зебилы что бы успокоить свое стадо посадят а может и повесят клоуна
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11.11.2020 13:54 Відповісти
Хочется надеяться. Мне больше нравится посла "а" Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 584
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11.11.2020 15:36 Відповісти
перестала давать?
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11.11.2020 13:59 Відповісти
Досточно прочитать последний абзац данной статьи, чтобы понять масштаб того звездеца, который привели к власти идиоты любящие приколы.
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11.11.2020 14:07 Відповісти
Клоуни і є клоуни , їмо їх г повними ложками! А пані дбс: як нема розуму, то він і не появиться! Студенти зачекались
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11.11.2020 14:14 Відповісти
Бутусов утверждает, что если Венедиктову в итоге отправят в отставку, то новым генеральным прокурором станет Андрей ПОРТНОВ, ранее уже протолкнувший своего протеже Олега Татарова на должность замглавы Офиса президента.
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11.11.2020 14:15 Відповісти
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6296
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11.11.2020 14:19 Відповісти
Как Ермак может вести переговоры, если он болен корононавирусом
https://censor.net/ru/news/3229970/glava_ofisa_prezidenta_ermak_zabolel_koronavirusom
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11.11.2020 14:25 Відповісти
видимо Богдан маловато шептал, раз его убрали. Или не в то ухо...
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11.11.2020 14:25 Відповісти
Надо было ему шептать в бенину жопу. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422 Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8422
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11.11.2020 15:38 Відповісти
Два установленных агента спецслужб вражеского государства (россии/кацапстана) - агент "Козырь" он же агент "Тихий" (Глава ОП Андрей Ермак) и его Зам. - агент "Кувшинов" (Олег Татаров) продолжают свою деструктивную работу по внедрению во все органы государственной власти, специальные службы/суды/правоохранительные органы в Украине людей, лояльных кремлю и поддерживающих идею воссоединения с россией (врагом) на любых условиях. Фактически идет ползучая оккупация всех ветвей власти сепаратистами/коллаборантами.
Их задача - в следующем году через запуск схемы "местные референдумы" максимально "качнуть" ситуацию в Украине.
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11.11.2020 14:28 Відповісти
Одной из ключевых фигур среди огромного кол-ва российской агентуры в Украине является Андрей Портнов (агент" Казбек").
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11.11.2020 14:35 Відповісти
Це він про всяк випадок її прибирає. Раптом вона заарештує його брата, який торгує державними посадами.
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11.11.2020 14:52 Відповісти
Портнов тупо ищет тех, кто сможет тупо и по безпределу посадить Степаненко и Пороха.
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11.11.2020 15:20 Відповісти
Ну да, видел его обьяву на OLX
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11.11.2020 15:32 Відповісти
Ох уж этот Байден! Ему наверное по кайфу украинских генпрокуроров увольнять! : ))
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11.11.2020 15:30 Відповісти
Я думаю, что Зебанутый бубочка забздит при Байдене поставить генпрокурором Портнова.
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11.11.2020 15:40 Відповісти
Пускай лучше сам Байден назначит у нас генпрокурора. Хоть что-то хорошее сделает, а то уже задолбал увольнять : ))
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11.11.2020 15:44 Відповісти
Вместе с генпрокурором, надо и самого Ермака коленкой под зад, хватит уже зе, прикрывать своего кореша.
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11.11.2020 15:31 Відповісти
За что????
Она же своя в доску и никого из "хороших" людей не посадила.
Может ее загородный домик кому приглянулся?
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Все достижения Майдана - коту под хвост. Ермак с Портновым рулят, превращая Украину в failed state.
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11.11.2020 15:45 Відповісти
что-то непонятное творится в нашем королевстве!
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11.11.2020 15:52 Відповісти
Так відразу було видно, що бєніного ручного пуделя ЗЕбіли вибрали.
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11.11.2020 16:01 Відповісти
Не смогла посадить Мародьора, т.к. не за что. А очень хочется!
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11.11.2020 16:06 Відповісти
место генпрокурора как пороблэно. шо ни генпрокурор - 0 результата. Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 5649
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11.11.2020 16:54 Відповісти
Дерьмак не хочет уголовное дело на Байдена жрать вместе с портянкиной мадавохой
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11.11.2020 16:54 Відповісти
не ведитесь на разводилово клоунов
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11.11.2020 17:31 Відповісти
"А вы,друзья,как ни садитесь,все в музыканты не годитесь." (с)
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11.11.2020 17:32 Відповісти
***
Із шкури лізе, аж пищить зелена рать -
Таваріщ Путєн дав команду расшатать!
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11.11.2020 20:40 Відповісти
Єрмак веде в Раді переговори щодо відставки Венедіктової з поста генпрокурора, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4202
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11.11.2020 20:42 Відповісти
Рано радуетесь , тупят зеклоуны ка4 обычно-Аляска за Трампа щас пересчитают «Грузию» вручную и всплывут карусельщики....Где баден баден деньги возьмёт на все обещалки..... демократы обделаются по полной....Почтовые махинации с голосами просто похоронят этого самого старого президента сша....
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11.11.2020 23:25 Відповісти
Только что - не читайте советских газет-
У низці випадків, за твердженням позивачів, "спостерігачам від республіканців фізично і навмисно блокували доступ до представників виборчих комісій, посилаючись на соціальну дистанцію через коронавірус, у той час як спостерігачам від демократів дозволяли підходити ближче".Аляска Мичиган Джорджия - там и пенс на подходе))))
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11.11.2020 23:34 Відповісти
Сепарня извращается.
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11.11.2020 22:59 Відповісти
Как вы не садитесь, а в музыканты не годитесь. Это я о зелёной власти и не только. О власти олигархии в Украине.
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12.11.2020 04:00 Відповісти
и этот на 100%
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12.11.2020 04:37 Відповісти
А что он понимает?
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12.11.2020 08:05 Відповісти
Избрать президентом страны полное ничтожество?????
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12.11.2020 10:31 Відповісти
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