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У стаціонарах Києва сьогодні лікуються 2038 хворих на COVID-19, з яких 697 пацієнтів - важкі, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

У стаціонарах Києва сьогодні лікуються 2038 хворих на COVID-19, з яких 697 пацієнтів - важкі, - Кличко

Кількість киян, які потребують госпіталізації, не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медичних закладів міста лікуються 2038 хворих на COVID-19, з них 31 дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в Telegram.

За словами мера, у важкому стані зараз перебувають 697 пацієнтів. Кисневу підтримку отримують 894 хворих. На апаратах ШВЛ - 31 особа. Ще 51 пацієнт - на неінвазивній штучній вентиляції легень.

"Вірус стрімко поширюється. Будьте обережні, не нехтуйте елементарними правилами безпеки!

Бережіть себе! "- написав Кличко.

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У стаціонарах Києва сьогодні лікуються 2038 хворих на COVID-19, з яких 697 пацієнтів - важкі, - Кличко 01

Автор: Анастасія Потіха
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