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Бахматюк (185) Укрлендфармінг (107)

Через особисту помсту Ситника бюджет недоотримає цього року 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Через особисту помсту Ситника бюджет недоотримає цього року 1,5 млрд грн, - Бахматюк

Бізнесмен Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю, як його переслідування директором НАБУ Артемом Ситником за рік завдало 1,5 млрд прямих збитків державі.

Про це повідомляють Українські новини.

Бізнесмен заявив в інтерв’ю Дмитру Гордону, що його підприємство "Укрлендфармінг", один з найбільших агрохолдингів країни, щорічно сплачувало 2-3 млрд грн податків до державного бюджету. Однак за рік тиску на його компанію з боку НАБУ у так званій "справі Писарука-Бахматюка" призвів лише 1,5 млрд прямих втрат для держави: "Ми до 2015-го року за 3 роки сплатили 7.7 чи 7.8 мільярда податків усіх рівнів. Це податок на зарплату, це ПДВ, це податок на прибуток, податок на землю… Тобто в рік ми платили десь від 2-х до 3-х мільярдів гривень. Навіть трішки іноді більше. Зараз, я думаю, ми сплатимо половину. Тому що стараннями НАБУ і усіх гончих, які імітують велику діяльність і розказують, що вони переслідують інтереси держави, а насправді вони її знищують і займаються імітацією, що я можу аргументовано доказати без будь-якої емоції, – на жаль, я опинився у цій ситуації".

Олег Бахматюк зазначив, що неодноразово звертався до Президента і Прем’єр-міністра щодо неправомірних дій директора НАБУ, які призводять до величезних втрат для державного бюджету: "Протягом цього року я, напевно, раз п’ять звертався до Президента, до Прем’єра і казав: "Будь ласка, схаменіть людину, яка в рік бере 1,5 мільярда з бюджету. Схаменіть людину, яка особисту помсту поставила вище інтересів держави. Схаменіть людину, яка переступає закон і підміняє себе тим законом, чи доцільністю, – і фактично назначає винним. Тому що це призводить до зменшення надходжень податків до бюджету, несе загрозу працевлаштуванню українських громадян".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
Ну и зачем это здесь?
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11.11.2020 12:35
+5
Чета очень много этого мудака на цензор.да? Реклама?
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11.11.2020 12:39
+3
Не всё так печально. Сколько прямых субсидий получил? Сколько этот экспортёр вернул НДС?
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11.11.2020 12:49
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Ну и зачем это здесь?
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11.11.2020 12:35 Відповісти
Чета очень много этого мудака на цензор.да? Реклама?
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11.11.2020 12:39 Відповісти
Сытник - это один из главных борцов с коррупцией. А коррупция так и осталась там, где была. Однозначно этот борцун боролся не там и не с тем. Вредная фигура, этот Сытник.
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11.11.2020 12:47 Відповісти
Шкідлива для корупціонeрів？ Мабуть.
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11.11.2020 16:02 Відповісти
ні, для корупціонерів то зовсім не шкідливо. Там багато претензій до НАБУ, починаючи з організацій спокус, за які слід би було садити самих співробітників НАБУ до невміння й нехотіння висліджувати справжню корупцію.
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11.11.2020 18:47 Відповісти
Не всё так печально. Сколько прямых субсидий получил? Сколько этот экспортёр вернул НДС?
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11.11.2020 12:49 Відповісти
прямой экономический ущерб - это в основном документально подтверждаемый экономический ущерб.(с).Документы есть? Нет, но я могу рассказать. Дальше можно не читать...
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Сытник хорошо справляется с работой, ним довольны те, кто туда всунул.
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11.11.2020 12:52 Відповісти
"Мы с 2015 года за 3 года уплатили 7.7 или 7.8 миллиарда налогов всех уровней. Это налог на зарплату, это НДС, это налог на прибыль, налог на землю ... То есть в год мы платили где-то от 2 до 3 миллиардов гривен" ---- если так считать как считает владелец обанкротившегося банка, тогда сразу возникает вопрос - а как тогда так вышло, что МХП с более чем в 2 раза меньшим банком земли только за один 2019 год выплаттил около 12 млрд грн налогов, зарплат и тд? Думаю не зря его дрючат
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11.11.2020 13:08 Відповісти
Іпать, так це "державник" в нас, виявляється.
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11.11.2020 13:42 Відповісти
Великий державник ! Коли країна могла би получити мільйон- це державник. А коли страна моглаб одержати мільярд, але не одержала - це вже великий державник.
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11.11.2020 14:45 Відповісти
Все олигархи и корупционеры спасают страну и Бахматюк среди них.
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11.11.2020 14:39 Відповісти
Это что, типа эта **** поля не засеяла и не убрала из-за Сытника? Что за угрозы о невыплате налогов? За такие заявы он уже позавчера должен на нарах мотыляться.
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11.11.2020 14:46 Відповісти
 
 