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Новини За кордоном
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вибори (6162) США (14469) Трамп (3130)

Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP

Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії сформовані на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, він заявляв, що керівник поштового відділення в Ері наказував працівникам пошти проводити бюлетені, надіслані після дня виборів, заднім числом.

Ґрунтуючись на цих твердженнях, республіканці закликали Генеральну прокуратуру почати федеральне розслідування фальсифікації результатів виборів у Пенсільванії, яка є одним з ключових штатів для визначення переможця президентських виборів у США.

Втім, у понеділок Хопкінс підписав письмові свідчення, в яких відмовився від своїх звинувачень. Згодом демократи з комітету по нагляду Палати представників написали, що свідок повністю відмовився від своїх тверджень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Процес передачі влади в США вже не зупинити, - Байден

Разом з тим пізніше Хопкінс опублікував відео, в якому заперечує, що відмовився від своїх заяв. Отримати коментар від Хопкінса журналістам поки не вдалося.

Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.

Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.

Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+29
Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 99
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11.11.2020 11:13
+18
клованів геть зі світового політикуму!
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11.11.2020 11:08
+17
Следует ожидать от диспетчера Карлоса почтальона Хопкинса опровержения на опровержение заявления.
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11.11.2020 11:09
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клованів геть зі світового політикуму!
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11.11.2020 11:08 Відповісти
гади Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 3539 таку маліну пересрали... бібі, путін- спааасітє, а Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 3280 а я за ето прізнаю вам і палестиннаш і кримнаш, усьо шо захатітє, тока памагітє баротса з клятими ліваками Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 9733
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11.11.2020 11:09 Відповісти
Следует ожидать от диспетчера Карлоса почтальона Хопкинса опровержения на опровержение заявления.
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11.11.2020 11:09 Відповісти
Ошибся; это будет уже опровержение опровержения опровержения заявления.
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11.11.2020 11:14 Відповісти
Для них головне створити шум, на жаль в америці з'явилася своя партія регіонів яка готова на все заради влади. Ще гірше це виглядає якщо врахувати що вони останні 4 роки при владі зі своїм президентом і більшістю в конгресі, зі своїми керівниками силових відомств, тобто ці люди відповідали і за виборчий процес, і зараз вони самі себе ще й звинувачують в підтасовці виборів, безумство.
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11.11.2020 11:15 Відповісти
)))))))ну с такими свидетелями и "доказательствами" Трампу явно ничего не светит...
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11.11.2020 11:10 Відповісти
А был ли мальчик?
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11.11.2020 11:35 Відповісти
О...,у их появился свой диспетчер карлос,-новоявленный свидетель трампа ... Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 9978
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11.11.2020 11:10 Відповісти
Ага, пусть сначала его найдут!
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11.11.2020 11:10 Відповісти
Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 2280
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11.11.2020 11:13 Відповісти
Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 99
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11.11.2020 11:13 Відповісти
Почтальон сначала рассказал,что слышал шуршание бумаг,потом заявил,что не слышал,а потом опять сказал ,что слышал -трамписты,вы вот на это самое намекали ,как на шокирующие доки???)
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11.11.2020 11:14 Відповісти
Трамп обещал, что он сейчас как встанет и громко как крикнет, а в результат он лег и тихо пукнул Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 596
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11.11.2020 11:30 Відповісти
Трамп проиграл больше 5 миллионов голосов. Введите нормальную избирательную систему, чтоб не давать поводы трампам.
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11.11.2020 11:14 Відповісти
В прошлый раз он тоже проиграл по голосам,но его,по амерской системе выборов,обьявили президентом -теперь опять проиграл по голосам,но амерская система не за него...АбиднА ему)
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11.11.2020 11:18 Відповісти
У них федеративное устройство государства, потому не правильным будет прямое голосование.
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11.11.2020 11:21 Відповісти
В Германии или Швейцарии правильно а там нет?
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11.11.2020 11:33 Відповісти
В Германии и Швейцарии президенты - церемониалы, без реальной власти, если что - вики в помощь. А в США президент - глава исполнительной власти. Потому сравнение не совсем адекватное.
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11.11.2020 11:50 Відповісти
Трам-пам-памовское сидорье действует абсолютно как и кацапье. По одним лекалам.
Всех, кто глорит за это рыжее чмо необходимо угостить битой для гольфа в фейс.
Чисто с лечебными целями - мозг на место поставить
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11.11.2020 11:16 Відповісти
против этих ты с битой...
Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 347
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11.11.2020 12:16 Відповісти
На этих хватит нацгвартии с броневиками. С первыми пилюлями и тупами чаков норрисов станет в разы меньше.
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11.11.2020 12:53 Відповісти
Это обыкновенные говноеды понторезы
Одного нашего добробата хватит, хтоб этих петухов успокоить навсегда
Я не знаю,как может кому то нравится падаль ржавая брехливая.
Все жизнь был аферистом и брехуном и вдруг стал светочью.
Я не верю в такие превращения и ИМХО все популисты - тридварасы
ПыСы с этого урода с дохлой белкой на голове даже в Симпсонах стебались
Задолго до того, как оно вылезло в прызыденты
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11.11.2020 13:09 Відповісти
Більше того він свій рейтинг набрав за рахунок стравлювання американців, розпалюванню ненависті і знущанню з людей, таких людей не повинно бути в політиці.
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11.11.2020 13:19 Відповісти
ну куда им против вас...вы же херои..))
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11.11.2020 17:38 Відповісти
В отличие от тебя,фекалоеда номерного
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11.11.2020 17:47 Відповісти
у тебя все про говно...ты, что говновозом работаешь?))
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11.11.2020 20:37 Відповісти
Таким тварям как ты в пасть какаю
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11.11.2020 20:47 Відповісти
Этот Печкин раньше был такой злой, потому что у него велосипеда не было Работник почты в Пенсильвании отказался от заявлений о фальсификации бюллетеней, на которые ссылался Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 2485
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11.11.2020 11:26 Відповісти
Школа уХйла й наших регіоналів ( читай уХйлівських ОПОЗАЖОПІСТІВ)
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11.11.2020 11:27 Відповісти
Пол Манафорт научился у Януковича беспределу и законтачил Трампа.
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11.11.2020 11:43 Відповісти
Не так - Україна була для Манафорта у роботі на Яника (читай уХйла) як дослідне поле ..Та ще й креативні українці дали багато ідей ...
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11.11.2020 12:13 Відповісти
у витька легитимного кто-то чему-то научился? ты думаешь, что пишешь? у витька разве что питекантроп или троглодит чему-то научится могут. а Манафорт сам кого хочешь научит...кроме витька легитимного.
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11.11.2020 12:13 Відповісти
в заголовке статьи - отказался, в тексте статьи - не отказался. так отказался или не отказался?
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11.11.2020 12:11 Відповісти
письмово так , відосіком - нєт - Вовці на замітку
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11.11.2020 12:14 Відповісти
но не отказался то он позже, чем отказался. получается в итоге, что не отказался?
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11.11.2020 12:17 Відповісти
Бывает снится чемодан зелени под кроватью.И так реально.Просыпаешься,умываешься...Строишь планы как потратить...А под кровать зырь,а там фига.Кто взял я вас спрашиваю?Вызываешь ментов,катаешь заяву......Ну всё как у этого Хопкинса Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 7822
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11.11.2020 12:47 Відповісти
Трамп - трепло.
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11.11.2020 12:51 Відповісти
чисто кацапские фейки по стилю Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 1013 Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 8852
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP - Цензор.НЕТ 9421
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11.11.2020 13:20 Відповісти
писд@бол, стекломой реже пить надо
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11.11.2020 14:16 Відповісти
цензор вы переводить умеете вообще? вот так рождаются легенды

https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/10/richard-hopkins-erie-pennsylvania-postal-worker-de/
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11.11.2020 16:02 Відповісти
конечно отказался, мы ещё не такое увидим.
блм-байден и его шайка будут защищать свои "карусели и печенье" до конца.
они готовили эту афёру 4 года.
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11.11.2020 18:49 Відповісти
 
 