Працівник пошти в Пенсільванії відмовився від заяв про фальсифікації бюлетенів, на які посилався Трамп, - WP
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Заклики чинного президента США Дональда Трампа до перерахунку голосів у Пенсільванії сформовані на повідомленні працівника поштового відділення в місті Ері в штаті Пенсільванія Річарда Хопкінса.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Washington Post, він заявляв, що керівник поштового відділення в Ері наказував працівникам пошти проводити бюлетені, надіслані після дня виборів, заднім числом.
Ґрунтуючись на цих твердженнях, республіканці закликали Генеральну прокуратуру почати федеральне розслідування фальсифікації результатів виборів у Пенсільванії, яка є одним з ключових штатів для визначення переможця президентських виборів у США.
Втім, у понеділок Хопкінс підписав письмові свідчення, в яких відмовився від своїх звинувачень. Згодом демократи з комітету по нагляду Палати представників написали, що свідок повністю відмовився від своїх тверджень.
Разом з тим пізніше Хопкінс опублікував відео, в якому заперечує, що відмовився від своїх заяв. Отримати коментар від Хопкінса журналістам поки не вдалося.
Нагадаємо, 7 листопада низка американських ЗМІ повідомили, що кандидат від демократів Джо Байден перемагає в Пенсільванії і набирає необхідні голоси для обрання президентом США. Байден вже зробив першу заяву.
Новообраного президента вітають лідери держав, зокрема президент України Володимир Зеленський.
Голосування в США відбулося 3 листопада, багато виборців голосували поштою.
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диспетчера Карлосапочтальона Хопкинса опровержения на опровержение заявления.
Всех, кто глорит за это рыжее чмо необходимо угостить битой для гольфа в фейс.
Чисто с лечебными целями - мозг на место поставить
Одного нашего добробата хватит, хтоб этих петухов успокоить навсегда
Я не знаю,как может кому то нравится падаль ржавая брехливая.
Все жизнь был аферистом и брехуном и вдруг стал светочью.
Я не верю в такие превращения и ИМХО все популисты - тридварасы
ПыСы с этого урода с дохлой белкой на голове даже в Симпсонах стебались
Задолго до того, как оно вылезло в прызыденты
https://www.washingtontimes.com/news/2020/nov/10/richard-hopkins-erie-pennsylvania-postal-worker-de/
блм-байден и его шайка будут защищать свои "карусели и печенье" до конца.
они готовили эту афёру 4 года.