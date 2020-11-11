НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича

НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах.

Про це йдеться в заяві НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Через ухвалення Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27.10.2020 № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах.

Серед них — справи таких посадовців:

Олега Гладковського, колишнього першого заступника Секретаря РНБО;

Олександра Тупицького, Голови Конституційного Суду України;

Олега Ляшка, колишнього народного депутата;

Нестора Шуфрича, народного депутата;

Сергія Тарути, народного депутата;

Ігоря Насалика, колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;

Вадима Новинського, колишнього народного депутата;

Антона Полякова, народного депутата;

Олени Сотник, колишнього народного депутата.

Цим та іншим посадовим особам пощастило, адже робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ.

Через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо", - заявили в НАЗК.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.