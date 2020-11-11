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НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича

НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах.

Про це йдеться в заяві НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

"Через ухвалення Рішення Конституційного Суду України (КСУ) від 27.10.2020 № 13-р/2020 Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) було змушене направити до судів клопотання про закриття провадження в 62 справах.

Серед них — справи таких посадовців:

  • Олега Гладковського, колишнього першого заступника Секретаря РНБО;
  • Олександра Тупицького, Голови Конституційного Суду України;
  • Олега Ляшка, колишнього народного депутата;
  • Нестора Шуфрича, народного депутата;
  • Сергія Тарути, народного депутата;
  • Ігоря Насалика, колишнього Міністра енергетики та вугільної промисловості;
  • Вадима Новинського, колишнього народного депутата;
  • Антона Полякова, народного депутата;
  • Олени Сотник, колишнього народного депутата.

Цим та іншим посадовим особам пощастило, адже робота, проведена НАЗК, була зведена нанівець через позицію КСУ.

Через рішення КСУ від 27.10.2020 № 13-р/2020 робота НАЗК лишається заблокованою. НАЗК позбавлене можливості проводити повні перевірки декларацій, отримувати заяви фізичних та юридичних осіб про порушення вимог Закону України "Про запобігання корупції", проводити за власною ініціативою перевірку можливих фактів порушення вимог цього Закону, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, здійснювати перевірки організації роботи із запобігання корупції в державних установах тощо", - заявили в НАЗК.

Також читайте: Завдяки рішенню КС чиновники зможуть приймати дорогі подарунки, - НАЗК

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича 01

НАЗК через рішення КС просить суди припинити провадження у 62 справах, зокрема щодо Гладковського, Тупицького, Шуфрича 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
зробили це разом) Спасіба зеленськаму за "пожиттєве за корупцію" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 249
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11.11.2020 11:18
+5
Чего ворье и добивалось, браво!!!!
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11.11.2020 11:39
+4
Не, это -"каких тебе ещё реформ не хватает?" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 7813
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11.11.2020 11:25
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зробили це разом) Спасіба зеленськаму за "пожиттєве за корупцію" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 249
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11.11.2020 11:18 Відповісти
Такое уже было. Рука руку моет. НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 4266
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11.11.2020 11:22 Відповісти
Не, это -"каких тебе ещё реформ не хватает?" НАПК из-за решения КС просит суды прекратить производства по 62 делам, в том числе в отношении Гладковского, Тупицкого, Шуфрича - Цензор.НЕТ 7813
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11.11.2020 11:25 Відповісти
🤣
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11.11.2020 11:33 Відповісти
мне зеленский тоже не нравится, но хоть не надо врать. из 15 судей: зенелох назначил двух, овощ трех, остальные 10 назначены еще шоколадным мародером. так что "спасибо" адресуй мародеру
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11.11.2020 11:51 Відповісти
А яких саме двох суддів призначив Зеленський? При ньому склад суддів КСУ взагалі не змінювався.
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11.11.2020 12:49 Відповісти
я немного не прав. назначил не зеленский, а съезд судей уже во время зеленского. судьи филюк и юровская, назначены в ноябре 2019
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11.11.2020 13:12 Відповісти
ТУПИЦЬКОГО НАЗНАЧИВ ЯНУКОВИЧ а "ШОКОЛАДНИЙ" назначив 4-х що не голосували за рішення КС А СТОСОВНО "БАРИГИ" ніхто цього не доказав і нічого про це казати
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11.11.2020 13:19 Відповісти
а кто то пытался доказать? достаточно посмотреть как на его заводе говняные катера для вмс построили, по цене корветов. было б желание...
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11.11.2020 13:22 Відповісти
Дебіли не відіковні, та те і розрахунок
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11.11.2020 15:27 Відповісти
****--председатель ВР разумков---МОГ ПОСТАВИТЬ В СРОЧНОМ порядке прект закона о нелегитивности отмены закона КС,нет это РЫЛО ЛЯГЛО ПОД коломойшу и других падолей
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11.11.2020 13:37 Відповісти
обнуление
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11.11.2020 11:23 Відповісти
Чего ворье и добивалось, браво!!!!
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11.11.2020 11:39 Відповісти
на это было рассчитано "мудрое и законное" решение КС ...
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11.11.2020 11:40 Відповісти
Круто, сами запретили против себя вести уголовные дела. И тишина....
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11.11.2020 11:41 Відповісти
где запретили? разве они отменили статью о незаконном обогащении? абы шото ляпнуть
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11.11.2020 11:52 Відповісти
Опа, це виходить, що КСУ свинарчука відмазав?
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11.11.2020 11:58 Відповісти
а кто мешает его посадить за незаконное обогащение?
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11.11.2020 12:04 Відповісти
Воровські клани виникли ще при Кравчуку,найбільшого розвитку досягли при Порошенкові,який і очолив іх.Вина Зеленого в нірішучості та некомпетентності,от соєві старано шукають на кого все звалити щоб не сидіти...
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11.11.2020 12:21 Відповісти
вигнати назк як зрадників
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11.11.2020 12:40 Відповісти
в дурдомі по 2-х берегах старого Дніпра триває повний пырд-пыс-дын.Все описано в Кобзарі, і, як і 300 років тому, нема кінця знущань над українцями.
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11.11.2020 13:51 Відповісти
дякуем продажным врагам Украины из кс.
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11.11.2020 18:36 Відповісти
 
 