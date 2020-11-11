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Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

Окупанти на Донбасі не пропускають людей через КПВВ навіть попри те, що всі пункти пропуску почали роботу, - Держприкордонслужба

Російсько-окупаційні війська не пропускають людей через контрольні пункти в'їзду/виїзду на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Державної прикордонної служби.

Станом на 10:00 співробітники Держприкордонслужби України оформили:

  • у КПВВ "Станиця Луганська" на вхід з тимчасово окупованої території України - 131 особу, на вихід - 66 осіб;
  • у КПВВ "Новотроїцьке" – на виїзд до ТОТУ оформлено 5 громадян та 5 транспортних засобів.

А в КПВВ "Золоте" – 1 особа та в КПВВ "Щастя" – 1 особа, які вибули у напрямку тимчасово окупованої території, були повернуті представниками окупаційної влади.

У КПВВ "Гнутове", "Мар'їнка" та "Майорське" громадяни для перетину лінії розмежування не прибували.

Нагадаємо, 10 листопада Україна відновила пропуск на всіх семи КПВВ на Донбасі, попри відмову найманців РФ відкрити пункти зі свого боку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не відкривши КПВВ на Донбасі, Росія продемонструвала своє ставлення до громадян та домовленостей "нормандської четвірки", - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Так отправьте туда Фокина с Кравчуком, Сивоху и всю их ЗЕленую братию, пусть наладят ситуацию. В чем проблема? Мало войска отвели, или плохо в окопах прячемся, может недостаточно очко пуйлу отполировали?
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11.11.2020 11:34
+2
Смешной заголовок про то , что все пункты начали работу, а оккупанты не пропускают.
А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
Что-то зависит от количества пунктов?
Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности
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11.11.2020 11:26
+1
Нехай Кравчук пожаліється в "Спортлото".
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11.11.2020 12:49
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Смешной заголовок про то , что все пункты начали работу, а оккупанты не пропускают.
А если бы один из этих пунктов заработал, то пропускали бы?
Что-то зависит от количества пунктов?
Или от того , что там все решают оккупанты, а не Кравчуки с Фокиными и величайшим лидером современности
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11.11.2020 11:26 Відповісти
Оккупанты на Донбассе не пропускают людей через КПВВ даже несмотря на то, что все пункты пропуска начали работу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3516
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11.11.2020 11:37 Відповісти
Нехай Кравчук пожаліється в "Спортлото".
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11.11.2020 12:49 Відповісти
не договорились о тарифах..., надо договариваться, кто ж надурняк пропускать будет...
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11.11.2020 11:31 Відповісти
Так отправьте туда Фокина с Кравчуком, Сивоху и всю их ЗЕленую братию, пусть наладят ситуацию. В чем проблема? Мало войска отвели, или плохо в окопах прячемся, может недостаточно очко пуйлу отполировали?
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11.11.2020 11:34 Відповісти
Пральна! Нечего к биндеравцам ездить. Могут распнуть!
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11.11.2020 11:58 Відповісти
А можуь і не раз пнуть, особливо коли попадуться епілептички.
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Яка ж трагедія, просто не витримаєм цього...
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11.11.2020 12:06 Відповісти
Сердце не витримує. Як же так! Там же наші люди!!!
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11.11.2020 12:53 Відповісти
похожие на людей (прим.авт)
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11.11.2020 13:06 Відповісти
Вважайте - слова наші люди взяті в лапки.
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11.11.2020 13:15 Відповісти
У даному випадку окупанти виявилися розумнішими.
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11.11.2020 13:23 Відповісти
І а ні тобі бунтів, а ні протестів, а ні навіть будь-якогось незадоволення з тієї сторони! Закрийте їх к куям та не роздраконюйте Наших Людей! (Як "визріють", то хай самі домовляються!)
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11.11.2020 13:48 Відповісти
Сейчас один пенсионер расскажет, нам надо всем встать на колени и ползком доползти до КПП,там наши люди.
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11.11.2020 14:29 Відповісти
 
 