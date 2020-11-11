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Україна потопає у смітті, вирішити проблему можуть заводи з переробки відходів, - Абрамовський

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Україна потопає у смітті, вирішити проблему можуть заводи з переробки відходів, - Абрамовський

Україна потопає у смітті. Вирішити проблему могли б нові сучасні сміттєпереробні заводи, проте ні влада на місцях, ні численні екоактивісти не пояснюють громадянам України, що такі об'єкти повністю безпечні.

Так міністр екології Роман Абрамовський відреагував на запитання "Фокусу" з приводу річного міжнародного скандалу між Україною та Угорщиною, коли сміття із Закарпаття водами річки Тиса змило на територію сусідньої країни, пише Обозреватель.

"Ця ситуація повторюється з року в рік. Ми миттєво відреагували: виїхали в район паводків, організували МВС і Екологічну інспекцію, які провели аудит територій у заплаві річок. Вони знайшли величезну кількість стихійних звалищ, а це зона відповідальності місцевого самоврядування. Знаєте, в гірських районах люди думають, що вода підніметься і все винесе, тому звалища влаштовують на берегах річок, біля самої води. Навесні річки розливаються і забирають сміття. Але українські ріки не сміттєпроводи. Необхідно підвищувати свідомість людей. По суті, угорці виловили наше сміття, утилізували його", - пояснив Абрамовський.

Він зазначив: вища державна влада швидко відреагувала на скандальну ситуацію, а ось на місцях особливих змін не відбулося.

"Президент поставив завдання терміново вирішити це питання - закрити стихійні звалища, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Але ви ж розумієте, що люди це робили протягом 200–300 років, за рік дуже важко змінити їхні традиції", - підкреслив міністр.

Він заявив, що ситуацію могло би змінити будівництво сучасних сміттєпереробних заводів у всіх регіонах України. Але цей процес гальмують протести місцевих жителів, яким ніхто не пояснив, що нові об'єкти не завдадуть їм жодної шкоди.

"У тому ж Закарпатті голова обласної адміністрації Олексій Петров намагався виділити земельну ділянку, щоб створити на ній безпечний полігон і побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття. В результаті люди запротестували, перекрили трасу з Мукачева на Ужгород. Тут є вина і обладміністрації, яка має проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати: сучасні технології переробки відходів екологічно безпечні, це стосується і викидів в атмосферу, і ароматики", - наголосив Абрамовський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екологія в Україні перетворилася на знаряддя політичного рейдерства: таку думку висловлюють професійні екологи. Експерти відзначають, що численні українські екоактивісти активно мітингують під стінами окремих виробництв і використовують тему навколишнього середовища для політичної боротьби - але ніяк не реагують на такі болючі для України теми, як повені на Закарпатті, неконтрольовані стихійні звалища або пожежі в Чорнобильській зоні.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
В Европе строят мусоросжигательные заводы которые не только утилизируют мусор а и вырабатывают енергию для отопления. А в Украине платят Ахметову десятки миллиардов для утилизации енергии.
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11.11.2020 12:20
+3
...Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения на Закарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне...., потому что за это "активистам" никто не платит...
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11.11.2020 12:22
+3
Надо просто перестать мусорить!
Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 4236
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11.11.2020 12:24
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Могут. Но что-то никто никак не решится. Потому что будет бит мудрым украинским наридом.
Украинский завод по переработке мусора может быть построен не ближе чем на Луне.
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11.11.2020 12:20 Відповісти
Потрібно звільнити міністра екології Абрамовського який системно протидіє екоактивістам і звільняє з посад директорів природоохранних територій, які займають принципову природоохоронну позицію. Міністрество екології оголосили новий конкурс на посаду директора нацпарка Тузлівські лимани, найкращого нацпарку України, який веде найбільш жорстку боротьбу з браконьєрами та бандитами які хочуть забудувати прибережну косу під гральне місто Зеленського!
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11.11.2020 12:30 Відповісти
В Европе строят мусоросжигательные заводы которые не только утилизируют мусор а и вырабатывают енергию для отопления. А в Украине платят Ахметову десятки миллиардов для утилизации енергии.
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11.11.2020 12:20 Відповісти
"Президент поставил задачу срочно решить этот вопрос - закрыть стихийные свалки, провести разъяснительную работу среди населения. Но вы же понимаете, что люди это делали на протяжении 200-300 лет, за год очень тяжело изменить их традиции"

Намекает на 2,3,4 срок?
Так нужно завод строить или провести разъяснительную работу среди населения?
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11.11.2020 12:20 Відповісти
...Эксперты отмечают, что многочисленные украинские эко-активисты активно митингуют под стенами отдельных производств и используют тему окружающей среды для политической борьбы - но никак не реагируют на такие болезненные для Украины темы, как наводнения на Закарпатье, неконтролируемые стихийные свалки или пожары в Чернобыльской зоне...., потому что за это "активистам" никто не платит...
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11.11.2020 12:22 Відповісти
а отечественные заводы точно будут такие же, как в ойропе? ну, якологичные...
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11.11.2020 12:24 Відповісти
Надо просто перестать мусорить!
Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 4236
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11.11.2020 12:24 Відповісти
Врешь ты, Рома! Украина утопает не "в мусоре", а в коррупции! И если бы не это, то и с мусором проблем бы не было.
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11.11.2020 12:24 Відповісти
Да и "мусора" у власти полно накопилось, вонь нестерпимая.
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11.11.2020 12:27 Відповісти
Vilniuse kak raz zapustili.Tut ona 40% dast otoplenija dlia goroda i elektricestvo takze budet vyrobatyvat gde to na 200000 Украина утопает в мусоре, решить проблему могут заводы по переработке отходов, – Абрамовский - Цензор.НЕТ 7054
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11.11.2020 12:34 Відповісти
Этим летом отдыхали в селе Сходница Львовской области. И все бы хорошо, но... Курортный поселок с гостиницами и сотнями мест размещения отдыхающих (квартиры и частные пансионаты) не имеет своей канализации. По ночам из сточных ям у домовладений местные жители (кстати, патриоты в вышиванках и флагами у дома), сливают нечистоты в местную речушку Тустань. Зловоние, грязь... Все в речку. Речка уносить куда-то ниже по течению. И так, оказывается, повсюду в Карпатах. Думаю, и по всей Украине тоже.
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11.11.2020 12:35 Відповісти
Потрібно заборонити звозити з Европи всякий хлам сюди, наприклад секон хенд одяг пошитий сінтетичною тканиною, також заборонити завизитти хлам бу техніки
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11.11.2020 12:50 Відповісти
300 лет не утопала, а теперь утопает?
Во всём мире мусоро перерабатывающие заводы зарабатывают деньги!
И только у нас, требуют денег.
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11.11.2020 13:47 Відповісти
а вы что только об этом узнали ????
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12.11.2020 12:14 Відповісти
 
 