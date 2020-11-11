Україна потопає у смітті, вирішити проблему можуть заводи з переробки відходів, - Абрамовський
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Україна потопає у смітті. Вирішити проблему могли б нові сучасні сміттєпереробні заводи, проте ні влада на місцях, ні численні екоактивісти не пояснюють громадянам України, що такі об'єкти повністю безпечні.
Так міністр екології Роман Абрамовський відреагував на запитання "Фокусу" з приводу річного міжнародного скандалу між Україною та Угорщиною, коли сміття із Закарпаття водами річки Тиса змило на територію сусідньої країни, пише Обозреватель.
"Ця ситуація повторюється з року в рік. Ми миттєво відреагували: виїхали в район паводків, організували МВС і Екологічну інспекцію, які провели аудит територій у заплаві річок. Вони знайшли величезну кількість стихійних звалищ, а це зона відповідальності місцевого самоврядування. Знаєте, в гірських районах люди думають, що вода підніметься і все винесе, тому звалища влаштовують на берегах річок, біля самої води. Навесні річки розливаються і забирають сміття. Але українські ріки не сміттєпроводи. Необхідно підвищувати свідомість людей. По суті, угорці виловили наше сміття, утилізували його", - пояснив Абрамовський.
Він зазначив: вища державна влада швидко відреагувала на скандальну ситуацію, а ось на місцях особливих змін не відбулося.
"Президент поставив завдання терміново вирішити це питання - закрити стихійні звалища, провести роз'яснювальну роботу серед населення. Але ви ж розумієте, що люди це робили протягом 200–300 років, за рік дуже важко змінити їхні традиції", - підкреслив міністр.
Він заявив, що ситуацію могло би змінити будівництво сучасних сміттєпереробних заводів у всіх регіонах України. Але цей процес гальмують протести місцевих жителів, яким ніхто не пояснив, що нові об'єкти не завдадуть їм жодної шкоди.
"У тому ж Закарпатті голова обласної адміністрації Олексій Петров намагався виділити земельну ділянку, щоб створити на ній безпечний полігон і побудувати завод з механіко-біологічної обробки сміття. В результаті люди запротестували, перекрили трасу з Мукачева на Ужгород. Тут є вина і обладміністрації, яка має проводити більш масштабну роз'яснювальну роботу. Перше, що потрібно пропагувати: сучасні технології переробки відходів екологічно безпечні, це стосується і викидів в атмосферу, і ароматики", - наголосив Абрамовський.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що екологія в Україні перетворилася на знаряддя політичного рейдерства: таку думку висловлюють професійні екологи. Експерти відзначають, що численні українські екоактивісти активно мітингують під стінами окремих виробництв і використовують тему навколишнього середовища для політичної боротьби - але ніяк не реагують на такі болючі для України теми, як повені на Закарпатті, неконтрольовані стихійні звалища або пожежі в Чорнобильській зоні.
Будь ласка, зачекайте...
Украинский завод по переработке мусора может быть построен не ближе чем на Луне.
Намекает на 2,3,4 срок?
Так нужно завод строить или провести разъяснительную работу среди населения?
Во всём мире мусоро перерабатывающие заводы зарабатывают деньги!
И только у нас, требуют денег.