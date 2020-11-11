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Новини Політика України
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Закарпаття (1580) Слуга народу (2544) Корнієнко (649)

Корнієнко про затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу" Попелича: партія очікує справедливого вироку

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Корнієнко про затримання на Закарпатті глави ОТГ від

Глава політичної сили "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія очікує справедливого розслідування і вироку у справі підозрюваного в отриманні хабаря новообраного глави Воловецької об'єднаної територіальної громади в Закарпатській області Михайла Попелича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram.

"Незалежно від партійної приналежності, хабарники й ті, хто розкрадає бюджети, мають бути суворо покарані. Ми не поділяємо чиновників на "своїх" і "чужих". "Слуга Народу" повністю підтримує справедливе розслідування справи та разом із усім суспільством очікує справедливих вироків за можливі корупцію і хабарництво", – наголосив Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що навіть ретельний відбір кандидатів не гарантує їх стовідсоткової доброчесності.

Також читайте: В ОП відреагували на затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу": Хабарники мають понести покарання попри партійну належність

"Однак ніхто не має "імунітету" від переслідувань за корупцію та інші злочини. Усі мають бути рівними перед законом. Цей принцип ми з командою Президента Зеленського відстоюємо з перших днів роботи. Саме тому впевнені у невідворотності покарання для всіх, хто спробує наживатися на бюджетних ресурсах", - зазначили в партії.

Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії "Слуга народу" главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
депутат Юрченко "из СИЗО" не даст соврать Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6912
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11.11.2020 11:29
+10
трындежь...
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11.11.2020 11:24
+8
По своєму Юрченку партія вже не очікує справедливого вироку.
До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
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11.11.2020 11:31
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трындежь...
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11.11.2020 11:24 Відповісти
депутат Юрченко "из СИЗО" не даст соврать Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6912
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11.11.2020 11:29 Відповісти
-И друзья, мечтая о том, что они купят, когда станут богачами, вышли из Пассанаура. Ипполит Матвеевич живо воображал себе покупку новых носков и отъезд за границу. (с)
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11.11.2020 12:26 Відповісти
Дадуть йому по попці і отпустять. Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 9762
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11.11.2020 11:24 Відповісти
Корниенко отметил, что даже тщательный отбор кандидатов не гарантирует их стопроцентной добропорядочности.

Тщательный отбор. Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 9823
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11.11.2020 11:27 Відповісти
Весь непотріб сміттєвий позбирали 🤣 .
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11.11.2020 11:31 Відповісти
Тщательная продажа мест в списках.
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11.11.2020 11:54 Відповісти
Козлы нашли козла поменьше и хотят отдать его на съедение. Вот и вся логика, ничего нового. Есть нюанс: от этого козлами они быть не перестанут.
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11.11.2020 11:28 Відповісти
Так тепер жеж можна незаконно збагачуватись ! "Конституційний" суд все "порішав" !
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11.11.2020 11:29 Відповісти
По своєму Юрченку партія вже не очікує справедливого вироку.
До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
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11.11.2020 11:31 Відповісти
Справедливый приговор- это исчезновение вашего зеленого балагана так резко и случайно, как его повозка прикатила во власть.
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11.11.2020 11:32 Відповісти
а кто вместо? советский народ на лучшее не потянет
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11.11.2020 12:11 Відповісти
Оне своих в обиду не дают
Это всяких там антоненков, можно держать в узилищах без доказательств, потому лишь только, что на них тыкнул пальчиком величайший
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11.11.2020 11:34 Відповісти
Бубочка зара вирішує .

Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 7225 . Корниенко о задержании на Закарпатье главы ОТГ от "Слуги народа" Попелича: партия ожидает справедливого приговора - Цензор.НЕТ 6234 .
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11.11.2020 11:36 Відповісти
Своих шестерок не можете посадить, куда вам до Пороха...
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11.11.2020 11:40 Відповісти
Секундочку. Как это "партия ожидает справедливого приговора"? Это, простите, - давление на суд и следственные органы! Не надо не на кого давить! И вот когда ВАШ взяточник останется безнаказанным (как 99,9% всех взяточников) вот тогда и поговорим о вашей работе МВД, судов и пр.
А ваши "образцово показательные посадки" можете для наших европейских друзей оставить. Нам втирать не надо!
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11.11.2020 11:43 Відповісти
Справедливый приговор... Понять, простить и отпустить?)
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11.11.2020 11:43 Відповісти
Та что партия? Народ с 2014 года ждет справедливых приговоров!
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11.11.2020 11:47 Відповісти
"по вере вашей будет вам" (с)
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11.11.2020 12:12 Відповісти
Неужто, пожизненное с конфискацией？
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11.11.2020 11:53 Відповісти
Надо срочно провести опрос.
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11.11.2020 11:55 Відповісти
Смішні: а чого партія Зе не скаже про те хто рекомендував, пропустив і вирішив дати тому голові отг фантік від Зе на вибори, де були керівники від Зе в області, губернатор, який очолює список Зе в області, куратори області від Зе і нардепи від Зе, що всі рулили списками і роздачею фантіків Зе на вибори? Хто з цих усіх достойних буде нести хоча б політичну відповідальність за такого вельми достойного кандидата? Цікаво правда ж, ждем
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11.11.2020 11:57 Відповісти
понять, отпустить, простить?
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11.11.2020 12:05 Відповісти
выговор без занесения и снятия с учета
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11.11.2020 12:14 Відповісти
 
 