Корнієнко про затримання на Закарпатті глави ОТГ від "Слуги народу" Попелича: партія очікує справедливого вироку
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Глава політичної сили "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що партія очікує справедливого розслідування і вироку у справі підозрюваного в отриманні хабаря новообраного глави Воловецької об'єднаної територіальної громади в Закарпатській області Михайла Попелича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення партії в Telegram.
"Незалежно від партійної приналежності, хабарники й ті, хто розкрадає бюджети, мають бути суворо покарані. Ми не поділяємо чиновників на "своїх" і "чужих". "Слуга Народу" повністю підтримує справедливе розслідування справи та разом із усім суспільством очікує справедливих вироків за можливі корупцію і хабарництво", – наголосив Корнієнко.
Корнієнко зазначив, що навіть ретельний відбір кандидатів не гарантує їх стовідсоткової доброчесності.
"Однак ніхто не має "імунітету" від переслідувань за корупцію та інші злочини. Усі мають бути рівними перед законом. Цей принцип ми з командою Президента Зеленського відстоюємо з перших днів роботи. Саме тому впевнені у невідворотності покарання для всіх, хто спробує наживатися на бюджетних ресурсах", - зазначили в партії.
Як повідомлялося, на Закарпатті СБУ затримала обраного від партії "Слуга народу" главу Воловецької ОТГ Михайла Попелича, якого підозрюють у вимаганні хабаря.
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Тщательный отбор.
До виборів браслетик наділи, зразу після виборів зняли.
Это всяких там антоненков, можно держать в узилищах без доказательств, потому лишь только, что на них тыкнул пальчиком величайший
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А ваши "образцово показательные посадки" можете для наших европейских друзей оставить. Нам втирать не надо!