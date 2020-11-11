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Новини Політика України
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Бойко (360) Зеленський (17439) Ляшко (976) Медведчук (1323) опитування (1404) Порошенко (13232) рейтинг (696) Смешко (40) соціологія (248) Тимошенко (4639) КМІС (267) Київський міжнародний інститут соціології (14) Рудик Кіра (104)

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якби президентські вибори відбулися в середині жовтня 2020 року, в першому турі найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента підтримують 25,3% серед усіх опитаних і 33,3% серед тих, хто визначився, за кого голосуватиме.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, планують проголосувати за:

  • Володимира Зеленського - 33,3%
  • Петра Порошенка - 17,3%,
  • Юлію Тимошенко - 11,1%,
  • Юрія Бойка - 10,5%,
  • Ігоря Смешка - 9,5%,
  • Віктора Медведчука - 8,8%,
  • Олега Ляшка - 4,6%,
  • Кіру Рудик - 0,4%.

Також читайте: Рейтинг партій: СН - 28%, "ЄС" - 21%, ОПЗЖ - 16,5%. Президентський рейтинг: Порошенко і Зеленський у другому турі, - опитування Центру Разумкова

Ще 4,4% проголосують за іншого кандидата.

Якщо порівнювати з даними опитування КМІС за квітень 2020 року, то рейтинг Зеленського впав із 40,9% до 33,3%. У всіх інших кандидатів рейтинг зріс.

Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС 01
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС 02
Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС 03

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав із 17 по 24 жовтня. Опитування здійснювалося методом CATI. Всього було опитано 1502 респонденти по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після опрацювання результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили декілька додаткових запитань. Всього повторно погодилися на інтерв’ю 1083 респонденти

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4380
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11.11.2020 11:37
+26
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5460 Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7914
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11.11.2020 11:40
+25
Рейтинг Зеленского за полгода упал с 40,9% до 33,3%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5710
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11.11.2020 11:41
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ЗЄ и "гетьман" понятия несовместимые. Гетьман в первую очередь- воин.
А оно трижды или четырежды дезертир и в армии вообще не служил.
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11.11.2020 12:50 Відповісти
Подивіться якою маніпуляцією займається той КМІС,поступово в рейтинг включає мертвечука типу в нього він є,в нього може 2% від сили набереться але точно не 8,потім партія жопоблока раз і на першому місті опинилась,хоча два дні назад в рейтингах на третьому плюс місцеві вибори це показали.
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11.11.2020 12:50 Відповісти
А де Пальчевський? Кіру Рудик поставили в таблицю рейтингу, а Пальчевського стерли. Велічайший політик після Зе і ви його не включили в таблицю. Жах.
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Ну Пальчевского видать решили вообще списать, бо он начал бубачьку критиковать.
Даже сам Гордон на него осерчал дюже. Покусился на самого величайшего, неблагодарный
Короче списали в утиль.
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11.11.2020 12:57 Відповісти
что за 8,8 % умственноотсталых за Медведчука?
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11.11.2020 13:01 Відповісти
Ну какой рейтинг, да за одну кадровую политику этого шоумена нужно глубоко зарыть.
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11.11.2020 13:23 Відповісти
Поярков о некрасивом поведении Зеленского и его окружения.
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11.11.2020 14:00 Відповісти
Кажись долбоящеры начинают что-то подозревать: за 1.5 года желающих голосовать за шута каломойши уменьшилось аж на 40%!
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11.11.2020 14:16 Відповісти
Надо смотреть по первому туру. Как был 31%, так и остался.
Не поменялся рейтинг.
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11.11.2020 18:43 Відповісти
Про «ампутированную совесть»

«С другой стороны, я вижу и то, что уже началось в соцсетях: реестровые «эксперты» от наших политических оппонентов радуются моей болезни. Это уже за гранью человечности. Что же - на мой взгляд, это люди с ампутированной совестью, и они доказывали это неоднократно. Мне нечего о них сказать. Кроме одного: зло возвращается обязательно и во сто крат», - написал Зеленский в Фейсбуке.
Возмущение отсутствием массовых проявлений сочувствия к себе, любимому, по поводу своей болезни - как минимум это довольно странно, как максимум - это граничит с психическим расстройством.
Если у Бубочки память как у рыбки гуппи, то я напомню:
- Ампутированная совесть - это когда у тебя на поле боя мучительной смертью трое суток умирает сержант Журавель, а ты "тримаєш цей процес під ОСОБИСТИМ (!!!) контролем".
- Ампутированная совесть - это когда ты во время войны откосил от четырех повесток в военкомат, а потом рассказываешь, что ответственные за сдачу Крыма будут наказаны.
- Ампутированная совесть - это когда ты в тяжелой экономической ситуации для страны, помогаешь бородатой бабушке выводить деньги из Привата в оффшоры, не платишь налоги, а сейчас последние соки выжимаешь из среднего и малого бизнеса.
- Ампутированная совесть - это когда ты отпускаешь убийц Майдана, отпускаешь убийц Александра Хараберюша, отпускаешь садистку Терезу, отпускаешь свидетеля и соучастника сбитого Боинга, взамен бросаешь в застенки спецназовца ССО Андрея Антоненко.
- Ампутированная совесть - это когда в твоей ОПе сливают спец.операцию по ЧВК "Вагнер", тебе открытым текстом в MI-6 говорят, что в твоем окружении имеется "крот", а ты - даже не чешешься.
- Ампутированная совесть - это когда ты, не имея ни малейшего представления как управлять государством - поперся в президенты.
- Ампутированная совесть - это когда ты получаешь страну с растущим производством, экономикой и ВВП, доводишь ее до ручки и не несешь за это никакой ответственности.
Вот, что называется ампутированной совестью, Вова.
А когда ты намеренно или по своему скудоумию, откровенно подыгрываешь нашему лютейшему врагу, неудивительно, что над твоей "короной" будут шутить и даже желать смерти. Это естественно и логично для тех, кому "Україна понад усе".
Кстати, о шутках.
- Ты высмеивал Майдан - "эбонитовыми палочками".
- Ты смеялся над оккупацией Крыма - "очистим Москву от проституток".
- Ты смеялся над войной на Донбассе - "зеленые человечки просто аккуратно передвигают границу".
- Ты смеялся над Украиной - "порно-актриса из фильмов для взрослых".
И теперь человек с насквозь прогнившей душонкой, рассказывает нам о совести...
Шутка года, млядь.
Тупая, несмешная шутка, Вова.
І.Лютий
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11.11.2020 21:56 Відповісти
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