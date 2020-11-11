Окупаційна влада закликає перехворілих на COVID-19 кримчан здавати плазму, щоб використовувати її в лікуванні: "Це нова методика, яку ми впроваджуємо"
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У Криму почали збір "антиковідної плазми" для лікування хворих на коронавірус.
Про це повідомив підконтрольний Росії міністр охорони здоров'я Криму Олександр Остапенко 11 листопада на засіданні оперативного штабу з протидії поширенню COVID-19, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
За його словами, заготівлю плазми у донорів проводить Центр крові в Криму.
"Переливання антиковідної вірусінактивованої плазми розглядається як один з методів лікування коронавірусной інфекції. У перехворілих пацієнтів утворюються антитіла, які допомагають нам боротися з хворобою і допомагають імунній системі людини. Це нова методика, яку ми впроваджуємо", - повідомив Остапенко.
Він закликав перехворілих на коронавірус кримчан з 18 до 54 років стати таким донором.
Глава управління Росспоживнагляду по Криму і Севастополю Наталя Пеньковська відзначає зростання смертності від коронавірусної інфекції на півострові. За її даними, за останні два тижні у нас зареєстровано 49 летальних випадків, в тому числі за останній тиждень - 28.
За минулу добу в Криму від коронавірусу померли ще три пацієнти, загалом за час пандемії від цієї інфекції, за даними кримської влади, померли 188 осіб.
Дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірус не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами. Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування в лавах російських військових і спецслужб.
Будь ласка, зачекайте...
Или они только сифилис у коров лечат?
А, даже сифилис не лечат?
Ахринеть.
Де они так брехать учатся