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суд (8039) Кірєєв Родіон (66) ДБР (2563)

Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі

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Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань в заочному арешті екссудді Родіона Кірєєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято на підставі висновку Конституційного Суду про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за неправосудні рішення не відповідає Конституції.

Зазначимо, Кірєєв вів справу Тимошенко в 2011 році щодо перевищення службових повноважень під час підписання в 2009 році газових угод з Росією. 11 жовтня цього ж року він засудив Тимошенко до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Кірєєв, який виніс вирок Тимошенко, став адвокатом у Москві

У квітні 2014 року Верховний суд України закрив газову справу Тимошенко через відсутність складу злочину. Кірєєву ж у 2014 році заочно були пред'явлені підозри у винесенні завідомо неправосудного рішення про арешт колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в 2011 році і порушення її права на захист.

Нагадаємо також, що в липні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук суддю Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва. Вища рада юстиції схвалила звільнення Кірєєва за порушення присяги.

У січні 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Кірєєва. 19 вересня 2017 року Апеляційний суд Києва дозволив затримати Кірєєва.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+15
печерский "судья Вовк".
К которому у зелечки никаких претензий.
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11.11.2020 11:42
+10
Т.е. Зебил уравнял себя с Бандюковичем. Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8384
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11.11.2020 11:41
+8
Украину погубят суды.
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11.11.2020 11:43
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Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 4513
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11.11.2020 11:40 Відповісти
Рука руку миє.
Цикотно їм, не хочуть прецедента створювати бо розуміють, що завтра вони можуть як Радіоша в біга податись 😀😀😀
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11.11.2020 11:50 Відповісти
Т.е. Зебил уравнял себя с Бандюковичем. Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 8384
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11.11.2020 11:41 Відповісти
печерский "судья Вовк".
К которому у зелечки никаких претензий.
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11.11.2020 11:42 Відповісти
Украину погубят суды.
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11.11.2020 11:43 Відповісти
да здгаствуєт наш суд! самий гуманий зяльоний суд в мірє!!!! урррряяя Суд отказал ГБР в заочном аресте беглого экс-судьи Киреева, приговорившего Тимошенко к 7 годам лишения свободы - Цензор.НЕТ 5039
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11.11.2020 11:44 Відповісти
ДБР теж впевнений шо Юлька вароффка.
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11.11.2020 11:47 Відповісти
Суд суддю за плече до страти не поволоче,
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11.11.2020 11:47 Відповісти
Кучка паразитов не даёт развиваться всей стране,но терпилам какая разница,суды ведь на освещённых и заасфальтированных улицах расположены
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11.11.2020 11:49 Відповісти
"суд дело Божье" (с)
безбожники не понимают справедливости в принципе
в этом суть
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11.11.2020 12:09 Відповісти
Зебіли, а хором затягнути, що "а прі вашеи Парашенкє..." слабо? Виявляється, а при Порошенку Кірєєв був злочинцем у розшуку. А при Зєлєнском - ось вам! 😁
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11.11.2020 11:52 Відповісти
Суд отказал осудить своего судью на основании выводов КС что статьи осуждающие судей не соответствуют Конституции !? Пипец ! Надо легализовать народные суды линча !
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11.11.2020 11:55 Відповісти
Напомните, пожалуйста, а какое крайнее ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ для активистов Майдана решение принял пЕЩЕРНЫЙ СУД?
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11.11.2020 11:56 Відповісти
Удивительно похож на Гарри Поттера . Такой же "чародей" .
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11.11.2020 11:56 Відповісти
Особенно рад за жулькопоклонников,проголосовавших за зеленского. Лох-это судьба
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11.11.2020 11:57 Відповісти
Сначала личная вендетта Януковича против Тимошенко (когда Киреева заставили). Потом личная вендетта Тимошенко ... т.к. Януковича достать было невозможно, то против Киреева. Пауки в банке.
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11.11.2020 12:03 Відповісти
Типо, воров нельзя судить?
Волнует другое, на каком основании ее выпустили.
Надеюсь, она ещё получит возможность досидеть остаток срока.
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11.11.2020 12:06 Відповісти
дело Тимошенко в 2011 году относительно превышения служебных полномочий во время подписания в 2009 году газовых соглашений с Россией. 11 октября этого же года он приговорил Тимошенко к семи годам лишения свободы.Источник: https://censor.net/ru/n3230340

А хтось доказав , що це рішення є незаконним ?
Звідьнення Тимошенко - чисто політична дія !
Треба відновити справедливість та відправити їїї досиджувати свій термін Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2855
Чи вона компенсувала нанесені Україні збитки ?
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11.11.2020 14:38 Відповісти
Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 1574 Юлія Тимошенко повідомила, що її команда припиняє опозиційність по відношенню до чинної влади
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11.11.2020 12:25 Відповісти
теперь все решения судов правосудны, даже неправосудные..., все зависит от тарифов...
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11.11.2020 12:25 Відповісти
Я відслідковувала весь процес суду .Сама дивилась договір,який тимошенко брехнею змусила підписати дубину.Дубина потім потрапив у лікарню з серцем.Турчинов був прем'єром.Це при ньому кабінет міністрів не дав добро на підписання невигідного для України договору про поставку газу за захмарними цінами.Цей кейс знову потрібно підняти і розслідувати на предмет корупційних дій тимошенко-путіна.А Кірєєв -молодчина.
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11.11.2020 12:27 Відповісти
Какой Турчинов, ты в своем уме?
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11.11.2020 12:41 Відповісти
віце-прем'єр Турчинов.
Москва, 19 січня 2009 року
19 січня, після наради в Києві за участі Ющенка, де Тимошенко розповіла про досягнуті домовленості з Путіним, вона вилетіла до російської столиці.
Олег Дубина, після прильоту Тимошенко до Москви, попрямував з нею до будинку уряду Росії, де повідомив їй, що не підписуватиме газові контракти без рішення Кабінету міністрів України.
"Ця розмова відбулася біля кабінету прем'єр-міністра Росії Путіна. Я спілкувався з Тимошенко один на один і свідків цієї розмови не було. Лише після відмови підписувати контракти Тимошенко надала мені директиви від 19 січня 2009 року, затверджені особисто нею, на яких стояла печатка Кабінету міністрів України", - розповів Дубина на допитах.
За даними слідства, Тимошенко вручила Дубині директиви близько 17 години. Як зізнався керівник "Нафтогазу" слідчому, отримавши директиви, він запитав у Тимошенко, чи затверджені вони рішенням уряду. Прем'єр на це відповіла: "Так, затверджені. 19 січня 2009 року. Турчинов це рішення урядом прийняв".
Дубина стверджує, що не мав підстав не довіряти словам Тимошенко та не міг зателефонувати комусь із членів уряду, щоб перевірити сказане прем'єр-міністром, оскільки вона постійно перебувала поряд.
Паралельно в Києві Олександр Турчинов справді збирав засідання Кабміну, на якому членам уряду роздали проект розпорядження уряду про схвалення директив і сам документ, який пізніше Тимошенко затвердила одноособово. Але оскільки Турчинов зрозумів, що більшості голосів за директиви не буде, він взагалі вирішив не ставити їх на голосування.
Фатальні директиви
За даними слідства, директиви, які Тимошенко представила Дубині як "директиви уряду", вона підготувала особисто 18 січня 2009 року в будівлі уряду, після чого дала їх надрукувати "невстановленим слідством особам". По справі спеціально допитувалися фахівці секретаріату Кабміну на предмет пунктуації та орфографічних помилок у директивах.
Їхню увагу привернуло те, що директиви були набрані різними за розміром шрифтами, деякі абзаци не мають центрування "по ширині", а в деяких місцях відсутні пробіли. "Зважаючи на кваліфікаційні вимоги до спеціалістів Кабінету міністрів, та вимоги до оформлення документів, жоден з операторів ніколи би не допустив такої кількості елементарних помилок", - ідеться у висновках слідства.
Як повідомив на допиті Ющенко, Тимошенко затвердила директиви зранку 19 січня, перед відльотом до Москви, тоді як уряд безрезультатно розглянув це питання лише в другій половині дня.
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11.11.2020 14:09 Відповісти
Делай что хочешь, выноси какие хочешь ( где больше бабок принесут) решение и никакой ответственности. Нах нужно такое "правосудие"?
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11.11.2020 12:28 Відповісти
Людей Портнова трогать низзя.
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11.11.2020 12:50 Відповісти
от Тимошенко он не спрячется нигде, даже через какое-то время (не спрячется) в рашке

но пока есть время он может написать мемуары Родион Киреев - незавидная участь шныря
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11.11.2020 17:51 Відповісти
 
 