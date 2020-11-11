Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі

Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань в заочному арешті екссудді Родіона Кірєєва.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.

Повідомляється, що таке рішення було прийнято на підставі висновку Конституційного Суду про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за неправосудні рішення не відповідає Конституції.

Зазначимо, Кірєєв вів справу Тимошенко в 2011 році щодо перевищення службових повноважень під час підписання в 2009 році газових угод з Росією. 11 жовтня цього ж року він засудив Тимошенко до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суддя Кірєєв, який виніс вирок Тимошенко, став адвокатом у Москві

У квітні 2014 року Верховний суд України закрив газову справу Тимошенко через відсутність складу злочину. Кірєєву ж у 2014 році заочно були пред'явлені підозри у винесенні завідомо неправосудного рішення про арешт колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в 2011 році і порушення її права на захист.

Нагадаємо також, що в липні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук суддю Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва. Вища рада юстиції схвалила звільнення Кірєєва за порушення присяги.

У січні 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Кірєєва. 19 вересня 2017 року Апеляційний суд Києва дозволив затримати Кірєєва.