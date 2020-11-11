Суд відмовив ДБР у заочному арешті екссудді-втікача Кірєєва, який засудив Тимошенко до 7 років позбавлення волі
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Печерський районний суд Києва відмовив Державному бюро розслідувань в заочному арешті екссудді Родіона Кірєєва.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріали суду.
Повідомляється, що таке рішення було прийнято на підставі висновку Конституційного Суду про те, що стаття Кримінального кодексу про відповідальність за неправосудні рішення не відповідає Конституції.
Зазначимо, Кірєєв вів справу Тимошенко в 2011 році щодо перевищення службових повноважень під час підписання в 2009 році газових угод з Росією. 11 жовтня цього ж року він засудив Тимошенко до семи років позбавлення волі.
У квітні 2014 року Верховний суд України закрив газову справу Тимошенко через відсутність складу злочину. Кірєєву ж у 2014 році заочно були пред'явлені підозри у винесенні завідомо неправосудного рішення про арешт колишнього прем'єра Юлії Тимошенко в 2011 році і порушення її права на захист.
Нагадаємо також, що в липні 2014 року Міністерство внутрішніх справ оголосило в розшук суддю Печерського районного суду Києва Родіона Кірєєва. Вища рада юстиції схвалила звільнення Кірєєва за порушення присяги.
У січні 2016 року Президент Петро Порошенко звільнив Кірєєва. 19 вересня 2017 року Апеляційний суд Києва дозволив затримати Кірєєва.
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Цикотно їм, не хочуть прецедента створювати бо розуміють, що завтра вони можуть як Радіоша в біга податись 😀😀😀
К которому у зелечки никаких претензий.
безбожники не понимают справедливости в принципе
в этом суть
Волнует другое, на каком основании ее выпустили.
Надеюсь, она ещё получит возможность досидеть остаток срока.
А хтось доказав , що це рішення є незаконним ?
Звідьнення Тимошенко - чисто політична дія !
Треба відновити справедливість та відправити їїї досиджувати свій термін
Чи вона компенсувала нанесені Україні збитки ?
Москва, 19 січня 2009 року
19 січня, після наради в Києві за участі Ющенка, де Тимошенко розповіла про досягнуті домовленості з Путіним, вона вилетіла до російської столиці.
Олег Дубина, після прильоту Тимошенко до Москви, попрямував з нею до будинку уряду Росії, де повідомив їй, що не підписуватиме газові контракти без рішення Кабінету міністрів України.
"Ця розмова відбулася біля кабінету прем'єр-міністра Росії Путіна. Я спілкувався з Тимошенко один на один і свідків цієї розмови не було. Лише після відмови підписувати контракти Тимошенко надала мені директиви від 19 січня 2009 року, затверджені особисто нею, на яких стояла печатка Кабінету міністрів України", - розповів Дубина на допитах.
За даними слідства, Тимошенко вручила Дубині директиви близько 17 години. Як зізнався керівник "Нафтогазу" слідчому, отримавши директиви, він запитав у Тимошенко, чи затверджені вони рішенням уряду. Прем'єр на це відповіла: "Так, затверджені. 19 січня 2009 року. Турчинов це рішення урядом прийняв".
Дубина стверджує, що не мав підстав не довіряти словам Тимошенко та не міг зателефонувати комусь із членів уряду, щоб перевірити сказане прем'єр-міністром, оскільки вона постійно перебувала поряд.
Паралельно в Києві Олександр Турчинов справді збирав засідання Кабміну, на якому членам уряду роздали проект розпорядження уряду про схвалення директив і сам документ, який пізніше Тимошенко затвердила одноособово. Але оскільки Турчинов зрозумів, що більшості голосів за директиви не буде, він взагалі вирішив не ставити їх на голосування.
Фатальні директиви
За даними слідства, директиви, які Тимошенко представила Дубині як "директиви уряду", вона підготувала особисто 18 січня 2009 року в будівлі уряду, після чого дала їх надрукувати "невстановленим слідством особам". По справі спеціально допитувалися фахівці секретаріату Кабміну на предмет пунктуації та орфографічних помилок у директивах.
Їхню увагу привернуло те, що директиви були набрані різними за розміром шрифтами, деякі абзаци не мають центрування "по ширині", а в деяких місцях відсутні пробіли. "Зважаючи на кваліфікаційні вимоги до спеціалістів Кабінету міністрів, та вимоги до оформлення документів, жоден з операторів ніколи би не допустив такої кількості елементарних помилок", - ідеться у висновках слідства.
Як повідомив на допиті Ющенко, Тимошенко затвердила директиви зранку 19 січня, перед відльотом до Москви, тоді як уряд безрезультатно розглянув це питання лише в другій половині дня.
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