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Одному з ватажків терористів так званого "МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Новини Цензор.НЕТ Події

Одному з ватажків терористів так званого

Служба безпеки України викрила одного з керівників так званого "МДБ ДНР", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, місцевий житель 2014 року приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань окупантів призначили його так званим "заступником начальника управління МДБ ДНР".

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на "посаді", зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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Автор: Наталя Джума
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Он наверное от страха обосрался и срочно помчался на подконтрольную территорию за новым загранпаспортом.
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11.11.2020 11:45 Відповісти
Звичайно,що "обгидився" теж "заочно"))))Казкові БЕділи Для
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11.11.2020 12:47 Відповісти
заочное подозрение, заочный приговор, заочный срок ,заочное искупление бггг
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11.11.2020 11:56 Відповісти
Ни ФИО ни фото..какой то невидимка )))
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11.11.2020 12:23 Відповісти
А был ли мальчик ?
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11.11.2020 13:51 Відповісти
капец!это шо?ЭТО КАК? интересно сколько идиоты всего могут продержаться у корыта?!
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11.11.2020 14:51 Відповісти
Могут ему разве-что,на член соли насыпать...Это всеравно,что яныка заочно осудили...
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11.11.2020 15:17 Відповісти
 
 