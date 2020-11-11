Одному з ватажків терористів так званого "МДБ ДНР" заочно повідомлено про підозру, - СБУ

Служба безпеки України викрила одного з керівників так званого "МДБ ДНР", який причетний до переслідування українських громадян на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донбасу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, місцевий житель 2014 року приєднався до лав незаконних збройних формувань. Ватажки угруповань окупантів призначили його так званим "заступником начальника управління МДБ ДНР".

Співробітники СБУ задокументували, що, перебуваючи на "посаді", зловмисник давав вказівки щодо незаконних затримань і ув’язнення українських громадян. Також він брав участь у допитах полонених і тортурах над ними.

Наразі фігурант переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території Донеччини.

Слідчі СБУ заочно повідомили зловмиснику про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство.

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