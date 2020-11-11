МОЗ ініціює запровадження "карантину вихідного дня" вже 14-15 листопада, якщо Кабмін встигне ухвалити постанову, - Ляшко

Міністерство охорони здоров'я ініціює запровадження "карантину вихідного дня" вже найближчими вихідними - 14-15 листопада.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо, передає Цензор.НЕТ.

"Карантин вихідного дня буде запроваджений після того, як буде ухвалена постанова Кабінету Міністрів України. Постанова Кабміну буде ухвалена після погодження всіма центральними органами виконавчої влади. Міністерством охорони здоров’я документ підготовлений, і ми ініціюємо введення карантину вихідного дня уже найближчими вихідними. Питання в тому, що поки не будуть узгодженні всі позиції, поки не будуть оцінені всі ризики, не проголосовано на засіданні Кабінету Міністрів України і постанова не буде опублікована, карантин не буде запроваджено", - заявив Ляшко.

Ляшко розповів, що МОЗ почне комунікацію щодо заходів, які передбачені на "карантин вихідного дня", після ухвалення постанови Кабміном. За його словами, зараз відомо, що серед заходів, які передбачаються, - обмеження прийому відвідувачів у певних сферах господарської діяльності з 00:00 суботи до 00:00 понеділка.

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"Це для того, щоб зробити перерву в ланцюжку поширення коронавірусної хвороби. Ми говоримо про те, що навіть два дні зменшення кількості контактів буде позитивно впливати на зменшення кількості хворих", - сказав головний санітарний лікар.

Ляшко додав, що заходи не зупинять COVID-19, але дозволять довше тримати цей баланс між економічними і протиепідемічними обмеженнями.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні запровадять карантин вихідного дня, працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, транспорт, автозаправні станції та ветеринарні аптеки.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти карантину вихідного дня.

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