Запровадження карантину вихідного дня може негативно вплинути на явку у другому турі місцевих виборів, - КВУ

У Комітеті виборців України (КВУ) побоюються, що впровадження в Україні жорстких карантинних заходів у вихідні дні значно зменшить явку виборців у другому турі місцевих виборів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава КВУ Олексій Кошель.

"Існує дуже велика ймовірність того, що запровадження карантину вихідного дня може позначитися на перебігу голосування, зокрема, це може спричинити зниження або навіть обвал явки під час проведення виборів", - сказав глава КВУ Олексій Кошель на прес-конференції в середу в Києві.

Глава КВУ закликав міністра охорони здоров'я Максима Степанова, головного санітарного лікаря Віктора Ляшка максимально акцентувати увага на чинниках безпеки для виборців.

"Тобто зараз у своїх повідомленнях для медіа вони говорять переважно про ризики для бізнесу. Надзвичайно важливо донести до виборців інформацію, що похід на виборчу дільницю мало чим відрізняється в плані безпеки від походу до супермаркету. Потрібно повідомити виборцям, що 15 листопада будуть дотримані заходи безпеки - соціальна дистанція, масковий режим, температурний режим. І ми також закликаємо виборців узяти з собою авторучки, щоб зменшити кількість контакту", - зазначив Кошель.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ні локдауну! - підприємці масово протестують у центрі Києва, перекрито вулицю Грушевського та Петрівську алею. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

За словами голови КВУ, це необхідно зробити, аби не допустити зменшення або обвалу явки.