Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Якщо б парламентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій. Найвищі шанси подолати 5-відсотковий бар'єр мають "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь" та Радикальна партія.
Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.
За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:
"Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,
"Європейська Солідарність" - 19,3%,
"Слуга народу" - 18,7%
"Батьківщина" - 9,3%
"Сила і честь" - 6,6%
Радикальна партія - 5,4%.
Якщо порівнювати з даними опитування КМІС за квітень 2020 року, то рейтинги ОПЗЖ і "ЄС" виросли з 15.8% до 22,1% і з 13,5% до 19,3% відповідно, а рейтинги "СН" і "Батьківщини" впали з 29.9 % до 18,7% і з 11,6% до 9,3% відповідно. Також незначно впав рейтинг "Сили і честь" з 6,9% до 6,6%, а Радикальної партії зріс з 4,9% до 5,4%.
Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респонденти по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після обробки результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили кілька додаткових питань. Всього повторно погодилися на інтерв'ю 1083 респонденти.
Будь ласка, зачекайте...
А потом еще удивляются - почему ОПЗЖ в лидерах?
Європейська Солідарність 14,3%
Слуга Народу 14,1%
ОПЗЖ 10,5%
За майбутнє 8,7%
Батьківщина 8,3%
Містечкові партії - да, відбирають в лідерів - але пропорційно в кожних. Тому позиціонування в лідерах ОПЗЖ і бойка з мертвечуком - явно вказує, що це опитування ними й замовлене, і під них підігнане.
два дня назад Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы - Центр Разумкова
27,9% - Слуга народа
21,2% - Европейская солидарность
16,5% - ОПЗЖ
8,2% - Батькивщина
https://news.liga.net/politics/news/reyting-partiy-sluga-naroda-lidiruet-v-radu-prohodyat-chetyre-politsily-tsentr-razumkova
тому що в ВР, якщо зробити перевибори зараз, то зайде більше опзж...
Ты давно простой нарит видел?
Обычный украинец жрет в три горла и бухает в четыри. Мозгов у него просто нет напроч.
Поэтому СН и ОПЗЖ.
А вот те, про кого говоришь ты - тупое жлобье, неспособное к обучению.
На одну бабушку, ковыряющую себе бурячек для жиденького супа, ты увидишь пару десятков здоровенных жлобов с пивом и водкой.
Так что не надо спекулировать.
Так гірше того - ті, хто вже реально випробували "руській мір" на собі, очевидно отримали від того непідроблене задоволення, і зараз лише підтвердили справжність та серйозність своїх вподобань.Це зайвий раз доводить істінність гіпотези про те, що совкова мутація набула стан сталої форми, себто такої, яка без негуманних заходів ніколи не зникне. Тому лякати тих мутантів жахами "руськава міра" є все одно, що лякати, наприклад, кота сосискою.
С чем можно поздравить агентов Кремля Зеленского и Ермака.
Короче, 22% - это аморальное, ущербное, тупое население.....
Отанніх п"ять років агент російських спецслужб Порошенко боровся у Львову з популізмом
У мене до львів"ян просте питання:ну і як жити ви стали краще?11років як не зайдеш в аптеку,в магазин,на базар,ціни ростуть і навіть не збираються зупинятись.
Може це така політика "патріотично"грабувати? - я не знаю.
Але точно знаю,що такого не було за часів прем"єрства Ю.Тимошенко...
Юлия Тимошенко, кстати, уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах.
Можно было бы предположить, что Юлию Тимошенко попросили поддержать бюджет крупные бизнес-игроки, чьи интересы учтены в правительственном проекте. Например, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, каждый из которых имеет богатый опыт отношений с предводительницей «Батькивщины». Но публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.
В ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».
Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.
https://www.dsnews.ua/politics/brak-po-raschetu-deystvitelno-li-timoshenko-otdala-batkivshchinu-vo-franshizu-bankovoy-06112020-405332
https://news.24tv.ua/****************************************************************************************************************
Суд США обязал вернуть $19 млн, потраченных Тимошенко на «Тамифлю». Правительство Тимошенко использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег». Нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины «Тамифлю» и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года. Использование оффшорных компаний и поддельных контрактов привело к «растрате и нецелевому использованию государственных средств и обогащению группы лиц». https://lb.ua/news/2011/05/25/98157_sud_ssha_obyazal_vernut_19_mln_.html
https://focus.ua/ukraine/78332?fbclid=IwAR1xHavXuNC3l3730bOhq3a7leVkoOwxk2Rr0bIiEYDR6ndJmTeFefdvH3s
**
«Копали» під Тимошенко - «нарили» на чинного міністра Митника
https://www.radiosvoboda.org/a/2163334.html
Стор. 20: ТИМОШЕНКО: Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росі.
Стор. 32: ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю...
Текст стенограми викладений на сайті РНБО
Якби тоді послухали цю путінську шмондю, то ти падаль московська, зараз разом з жулькою перед кадировим раком стояв би.
А от на рахунок попадьї Турчінова і агента російських спецслужб Порошенко,все теж зрозуміло.
"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
П. Порошенко у травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів).
**
«Партія регіонів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року
як Партія регіонального відродження України і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.
[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці»,
«Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження
«Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко;
до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Вікіпедія.
Апостол Матфей, например был мытарем. И что?
И не нужно взращивать влажные фантазии про "лишение избирательного права на 5..10...50 лет жителей оккупированных территорий". Уверена, что власти, которые будут при этом моменте, да при поддержке (или даже давлении) "толерантной Европы" напротив объявят досрочные выборы, чтобы "не ущемлять в праве вернувшихся украинцев"
Бо як мені відомо ОПЗЖ - 5 місце,а ЄС - 6місце...
До последнего времени рейтинги этого грёбаного озимого поколения держались только на визуальной картинке киношного Голобородька.
Сейчас - фсё! Пирамидка посыпалась, и сколько бы штатные подоляки и ермаки не взывали к эмпатии в отношении потерпевшего, голого короля не спасёт никакая Конча-Заспа.
Но! ОПЗЖ молчала и ждала, ждала и молчала. На ближайшие годы на ринге останутся только две политические силы - московиты во главе с Медведчуком и европейцы во главе с Порошенко.
СН, «Голос», «Батькивщина», Шарий - забудьте. Временная подтанцовка и стремление продать себя подороже, но никакой самостоятельности.
Не люблю быть пафосным, но это будет «последняя битва» за Украину.
Европа или Малороссия.
Цивилизация или скрепы.
Вышиванка или косоворотка.
Международная ситуация пока благосклонна к нам, этим также необходимо воспользоваться.
Динамика хорошая, но работы ещё до чёрта - не расслабляемся.
Helgi Sharp
Если их вести не-туда, хождение евреев по пустыне покажется одним мгновением.
Евреи за 40 лет, мы уже 30 бродим.
Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1 процента украинцев, которые намерены прийти на участки и определились с партией.
@den_kazansky
· 3 год
Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
https://twitter.com/den_kazansky/status/1326460195816558593
Этот Небоженко, спикер Медведчуковских зомбоящиков, врать не будет!
Небоженко: Медведчук - будущий первый вице-премьер ...
politics.znaj.ua › 167851-nebozhenko-medvedchuk-bu...
Ихняя партия опзж на 3 месте 16 %.