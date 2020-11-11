УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9952 відвідувача онлайн
Новини Політика України
15 438 199
опитування (1404) рейтинг (696) соціологія (248) КМІС (267) Київський міжнародний інститут соціології (14)

Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рейтинг

Якщо б парламентські вибори відбувалися на початку листопада 2020 року, до парламенту потрапили б шість партій. Найвищі шанси подолати 5-відсотковий бар'єр мають "Опозиційна платформа - За життя", "Європейська Солідарність", "Слуга народу", "Батьківщина", "Сила і честь" та Радикальна партія.

Про це свідчать дані опитування КМІС, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, серед тих, хто має намір взяти участь у виборах і визначився з вибором, підтримка партій становить:

"Опозиційна платформа - За життя" - 22,1%,

"Європейська Солідарність" - 19,3%,

"Слуга народу" - 18,7%

"Батьківщина" - 9,3%

"Сила і честь" - 6,6%

Радикальна партія - 5,4%.

Також читайте: Рейтинг Зеленського за пів року впав із 40,9% до 33,3%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Якщо порівнювати з даними опитування КМІС за квітень 2020 року, то рейтинги ОПЗЖ і "ЄС" виросли з 15.8% до 22,1% і з 13,5% до 19,3% відповідно, а рейтинги "СН" і "Батьківщини" впали з 29.9 % до 18,7% і з 11,6% до 9,3% відповідно. Також незначно впав рейтинг "Сили і честь" з 6,9% до 6,6%, а Радикальної партії зріс з 4,9% до 5,4%.

Рейтинг слуг народу вперше впав нижче ОПЗЖ і Європейської Солідарності, - опитування КМІС 01
Рейтинг слуг народу вперше впав нижче ОПЗЖ і Європейської Солідарності, - опитування КМІС 02
Рейтинг слуг народу вперше впав нижче ОПЗЖ і Європейської Солідарності, - опитування КМІС 03
Рейтинг слуг народу вперше впав нижче ОПЗЖ і Європейської Солідарності, - опитування КМІС 04
Рейтинг слуг народу вперше впав нижче ОПЗЖ і Європейської Солідарності, - опитування КМІС 05

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології протягом жовтня-листопада 2020 року. Польовий етап тривав з 17 по 24 жовтня. Опитування проводилося методом CATI. Всього було опитано 1502 респонденти по всій Україні, за винятком окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і без урахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,6%. Після обробки результатів, протягом 5-8 листопада респондентів повторно опитували, щоб поставили кілька додаткових питань. Всього повторно погодилися на інтерв'ю 1083 респонденти.

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+34
Просто скоро в рейтингах появятся комуняки и единососы
показати весь коментар
11.11.2020 12:06
+33
Голосуют не за людей с ОПЗЖ, там реально одни ушлепки, а голосуют за Рашу, и им всё равно кто там в партии.
показати весь коментар
11.11.2020 12:06
+26
ага) не хватает "перемоги пальчевського" Рейтинг партий: ОПЗЖ - 22,1%, "ЕС" - 19,3%, "СН" - 18,7%, "Батькивщина" - 9,3%, "Сила и честь" - 6,6%, Радикальная партия - 5,4%, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9297
показати весь коментар
11.11.2020 12:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Потому что стоят в сторонке,даже тут зажопники под зебильо косят
показати весь коментар
11.11.2020 12:18 Відповісти
Стоят как китайцы на берегу реки.
показати весь коментар
11.11.2020 12:22 Відповісти
Зачем им напрягаться. Всю грязную работу поливания гавном за них выполняют ЕС.
А потом еще удивляются - почему ОПЗЖ в лидерах?
показати весь коментар
11.11.2020 15:43 Відповісти
Ясно)зажопники опрос заказали
показати весь коментар
11.11.2020 12:17 Відповісти
та так оно и есть.народ просто е анутый как не за Зеуродов так за жопников голосуют
показати весь коментар
11.11.2020 19:31 Відповісти
"Слугу Народа" можно уже сбрасывать со счетов, это одноразовая партия.
показати весь коментар
11.11.2020 12:17 Відповісти
Так давно уже ясно, что использованая, просто срок не подошел к списанию.
показати весь коментар
11.11.2020 12:24 Відповісти
Опрос Ляшко оплатил ?
показати весь коментар
11.11.2020 12:18 Відповісти
Ждём новых партий конкурентов ОПЗЖ.
показати весь коментар
11.11.2020 12:19 Відповісти
коммунисты возродятся...и поведут народ в светлое будущее...)
показати весь коментар
11.11.2020 12:28 Відповісти
Кому не зрозуміло, що ці рейтинги - туфта? Особливо, з огляду на останні дані з ЦВК по виборам депутатів облрад, де лідери набирають:
Європейська Солідарність 14,3%
Слуга Народу 14,1%
ОПЗЖ 10,5%
За майбутнє 8,7%
Батьківщина 8,3%
Містечкові партії - да, відбирають в лідерів - але пропорційно в кожних. Тому позиціонування в лідерах ОПЗЖ і бойка з мертвечуком - явно вказує, що це опитування ними й замовлене, і під них підігнане.
показати весь коментар
11.11.2020 12:25 Відповісти
На місцевих виборах більше оріентувались не на партійність, а на особистість.
показати весь коментар
12.11.2020 06:03 Відповісти
Пётр Алексеич будет к ним в оппозиции...будет их с трибуны клеймить позором, а Бойко с Медвечуком будут возмущаться ...))
показати весь коментар
11.11.2020 12:25 Відповісти
В стране в которой 6-й год идет война - 22% за ОПЗЖ. Даже с учетом левых результатов - зрителей Newsone и 112 на улицах достаточно много, достаточно проехать в общественном транспорте. Необучаемые упыри.
показати весь коментар
11.11.2020 12:25 Відповісти
адиннарот
показати весь коментар
11.11.2020 12:56 Відповісти
нарид...
показати весь коментар
11.11.2020 15:52 Відповісти
Это фейк и заказуха от медведучка накрутка от помойки КМИС.

два дня назад Рейтинг партий: Слуга народа лидирует, в Раду проходят четыре политсилы - Центр Разумкова

27,9% - Слуга народа

21,2% - Европейская солидарность

16,5% - ОПЗЖ

8,2% - Батькивщина

https://news.liga.net/politics/news/reyting-partiy-sluga-naroda-lidiruet-v-radu-prohodyat-chetyre-politsily-tsentr-razumkova
показати весь коментар
12.11.2020 00:18 Відповісти
ОПЗЖ(опять зєльоним жопа)...слава сіфілітіку *****
показати весь коментар
11.11.2020 12:26 Відповісти
Радикальная партия? Это там где шлюшко даже в раду не прошел? О да😷
показати весь коментар
11.11.2020 12:26 Відповісти
Та ну ладно) насмішили...тільки ж вибори пройшли і опзж там де і Ж...
показати весь коментар
11.11.2020 12:27 Відповісти
Короче пздц Украине, если ето правда. Я не перестаю удивляться как можно голосовать за Жопоблок которые разворовали страну и привели окупантов и войну? Как можно голосовать за рыгов которые на кадом углу кричат как радуются окупации крыму и дамбасу и за то чтобы Украины небыло? Может во всем виноват коронавирус который поражает моск? Рейтинг партій: ОПЗЖ - 22,1%, "ЄС" - 19,3%, "СН" - 18,7%, "Батьківщина" - 9,3%, "Сила і честь" - 6,6%, Радикальна партія - 5,4%, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 3069
показати весь коментар
11.11.2020 12:27 Відповісти
Нет это всеобщий идиотизм от зомбоящика возникший до пандемии...
показати весь коментар
11.11.2020 15:55 Відповісти
Тільки повні дУрні можуть довіряти висерам наших вітчизняних продажніх "соціолухів". От скажіть, ота марчуківська (а насправді мертвечуківська) "сила і честь" щось десь і колись набрала суттєве на якихось виборах? НІ. Чи може її пропагують у ЗМІ? НІ. Чи може вона загальновідома і популярна хочаб на місцевому рівні? НІ, про неї взагалі майже нікому і нічого не відомо. Оце вам і відповідь щодо "об'єктивності" цих псевдо-"рейтингів".
показати весь коментар
11.11.2020 12:27 Відповісти
а, зрозуміло, чому песики і петики волають за дострокові вибори
тому що в ВР, якщо зробити перевибори зараз, то зайде більше опзж...
показати весь коментар
11.11.2020 12:29 Відповісти
А шо Зебильная партия ужу все? Зажопники теперь в тренде.
показати весь коментар
11.11.2020 12:29 Відповісти
https://censor.net/ua/news/3230098/reyityng_partiyi_sn_28_yes_21_opzj_165_prezydentskyyi_reyityng_poroshenko_i_zelenskyyi_u_drugomu_turi тут якось більш правдиво,видно в кміс гарно жопоблок помастив,бо щось дуже рейтинг в жопоблоку за два дні зріс!
показати весь коментар
11.11.2020 12:30 Відповісти
Який сенс ризикувати на війні своїм життям за тих хто обирає для себе прокаацапсську мразоту?
показати весь коментар
11.11.2020 12:32 Відповісти
С таким электоратом мы даже Роисе уже не очень нужны.
показати весь коментар
11.11.2020 12:43 Відповісти
Кто питается отбросами? Эти жирные красные хари, которые в двери не пролазят?

Ты давно простой нарит видел?
показати весь коментар
11.11.2020 12:55 Відповісти
Я народ каждый день вижу. И "жирная красная харя" будет как раз если питаться всякими отбросами, если вместо дорогого мяса есть дешевый паштет, если вместо дорогих сладких фруктов есть дешевый сладкий сахар, также ожирение один из признаков какой-нибудь болезни, а значит и медицина никакая.
показати весь коментар
11.11.2020 13:02 Відповісти
Не надо сказок.
Обычный украинец жрет в три горла и бухает в четыри. Мозгов у него просто нет напроч.
Поэтому СН и ОПЗЖ.
показати весь коментар
11.11.2020 13:07 Відповісти
Эти украинцы и в Украине с хлеба на воду не перебивались.

А вот те, про кого говоришь ты - тупое жлобье, неспособное к обучению.
показати весь коментар
12.11.2020 02:16 Відповісти
Если ты давно не видел "просто на рот", то зайди часиков в 20:00-21:00 в АТБ.

На одну бабушку, ковыряющую себе бурячек для жиденького супа, ты увидишь пару десятков здоровенных жлобов с пивом и водкой.

Так что не надо спекулировать.
показати весь коментар
11.11.2020 13:01 Відповісти
Путь в Европу ограничился олигархической системой, всё остальное - мелочи.
показати весь коментар
11.11.2020 12:58 Відповісти
Це ****...ь ! Скільки даунів, манкуртів, любителів "рузького міра", фсб-ів та гру-ів на нашій території , які за жопоблок . ЖАХ!!!
показати весь коментар
11.11.2020 12:38 Відповісти
Слуги взлетели на нейтральной риторике Зеленского: не нужно спешить в НАТО, решит референдум, завершаем войну и так далее. Ну и увидели шанс на борьбу с коррупцией. С нейтральным курсом все сложно (кому-то не нравится "НАТО без альтернативы", кому-то "прекратить стрелять" и так далее), а борьбы с коррупцией вообще не получилось, поэтому часть избирателей ушла к четко расставляющим ориентиры партиям - "ЕС" и оппоблоку. Избиратели не верят в их способность бороться с коррупцией и даже уверены, что они - коррупционеры, но принимают это ради их политического курса. То есть, в противовес зеленским "не важно на каком языке, лишь хорошая и освещенная дорога" - "не важно, сколько крадет, лишь бы в НАТО / не в НАТО вел страну".
показати весь коментар
11.11.2020 12:42 Відповісти
получается 22% тоже хотели бы попробовать жесткий анальный секс с русскомирцами как "гордый народ дамбаса".
показати весь коментар
11.11.2020 12:44 Відповісти
"22% тоже хотели бы попробовать..."
Так гірше того - ті, хто вже реально випробували "руській мір" на собі, очевидно отримали від того непідроблене задоволення, і зараз лише підтвердили справжність та серйозність своїх вподобань.Це зайвий раз доводить істінність гіпотези про те, що совкова мутація набула стан сталої форми, себто такої, яка без негуманних заходів ніколи не зникне. Тому лякати тих мутантів жахами "руськава міра" є все одно, що лякати, наприклад, кота сосискою.
показати весь коментар
11.11.2020 14:20 Відповісти
Переход с лайт-версии врагов Украины в виде СН к стронг-версии в виде ОПЗЖ успешно совершен.

С чем можно поздравить агентов Кремля Зеленского и Ермака.
показати весь коментар
11.11.2020 12:46 Відповісти
Похоже так и есть.ЗЕленую прокладку пришло время менять.Оманского ослика на кремлевскую лошадь.
показати весь коментар
11.11.2020 12:51 Відповісти
Идиотов, которые тянут мазу за ОПЗЖ, не смущает тот факт, что Рабинович был приговорён к 14 годам за хищения, из которых отсидел 8-м !?
Короче, 22% - это аморальное, ущербное, тупое население.....
показати весь коментар
11.11.2020 12:47 Відповісти
Слуги прекрасно справились со своей задачей!!! "Многоходовочка" для реанимации рыгов у кацапов срабатывает. Жаль, что у нас только 27% украинцев и 73% кацапомалоросов. Целуйте фикус и поливайте папу мелким почерком!!!
показати весь коментар
11.11.2020 12:48 Відповісти
Количество умных и патриотически настроенных граждан чуть уступает количеству явных врагов государства. Все остальное - просто биомасса, способная только жрать и испражняться
показати весь коментар
11.11.2020 12:54 Відповісти
Бидло неспроможне вчитися на власних помилках. Худобі байдуже хто нею поганяє головне щоб шару переконливо обіцяв.
показати весь коментар
11.11.2020 12:55 Відповісти
Убого. Креативный кризис у пригожинских.
показати весь коментар
11.11.2020 13:02 Відповісти
Увидел кацапа с самолайком - отправил в мусоргского.
показати весь коментар
11.11.2020 13:07 Відповісти
Весной 2021 досрочные парламентские, осенью - президентские.
показати весь коментар
11.11.2020 13:01 Відповісти
Враховуючи дані опитування можна припустити, що у наступній Верховній Раді більшість буде у такому складі: екс риги ОПЗЖ + Слуга народу + Батьківщина. Сила і честь може офіційно в коаліцію і не увійде, але буде співпрацювати.
показати весь коментар
11.11.2020 13:06 Відповісти
У Львові немає партіі"Батькивщина"в міський раді вже 11 років.
Отанніх п"ять років агент російських спецслужб Порошенко боровся у Львову з популізмом
У мене до львів"ян просте питання:ну і як жити ви стали краще?11років як не зайдеш в аптеку,в магазин,на базар,ціни ростуть і навіть не збираються зупинятись.
Може це така політика "патріотично"грабувати? - я не знаю.
Але точно знаю,що такого не було за часів прем"єрства Ю.Тимошенко...
показати весь коментар
11.11.2020 13:17 Відповісти
Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.

Юлия Тимошенко, кстати, уже отдала свою «Батьківщину» во франшизу Банковой - именно для создания коалиций в местных советах.
Можно было бы предположить, что Юлию Тимошенко попросили поддержать бюджет крупные бизнес-игроки, чьи интересы учтены в правительственном проекте. Например, Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, каждый из которых имеет богатый опыт отношений с предводительницей «Батькивщины». Но публичная поддержка со стороны «Батькивщины» была нужна не правительству, а Банковой. То есть это была демонстрация лояльности не столько к Шмыгалю, сколько к президенту Владимиру Зеленскому и ко всей Зе-власти. А объединяющей скрепой для Тимошенко и Зеленского стала обоюдная неприязнь к Петру Порошенко.

В ряде регионов «Батькивщина» отдала свои организации во франшизу более богатым конкурентам. Не будем перечислять все случаи, но приведем пример, о котором рассказал мэр Днепра Борис Филатов: по его словам, член группы «За будущее» Антон Яценко «выгодно купил у Тимошенко франшизу на Черкасскую областную организацию».

Сейчас, похоже, можно говорить уже о франшизе на высшем уровне. Не на уровне некоторых местных парторганизаций, а на уровне всей партии.

Оппозиционной «Батькивщины» больше нет. А есть вторая колонна или, возможно, запасной аэродром «слуг народа» и их бенефициаров.
https://www.dsnews.ua/politics/brak-po-raschetu-deystvitelno-li-timoshenko-otdala-batkivshchinu-vo-franshizu-bankovoy-06112020-405332
показати весь коментар
11.11.2020 13:45 Відповісти
Закупівлі непрацюючих інкубаторів для немовлят, фейкових швидких та "Таміфлю" від свинячого грипу втричі дорожче цін виробника - це все історії Юлії Тимошенко.
https://news.24tv.ua/****************************************************************************************************************

Суд США обязал вернуть $19 млн, потраченных Тимошенко на «Тамифлю». Правительство Тимошенко использовало «классические международные механизмы по отмыванию денег». Нецелевое использование бюджетных средств, завышение цен при государственных закупках, в том числе и вакцины «Тамифлю» и другие нарушения с 2008 до начала 2010 года. Использование оффшорных компаний и поддельных контрактов привело к «растрате и нецелевому использованию государственных средств и обогащению группы лиц». https://lb.ua/news/2011/05/25/98157_sud_ssha_obyazal_vernut_19_mln_.html
показати весь коментар
11.11.2020 13:52 Відповісти
Порошенко рассказал, что лично договорился о поставках «Тамифлю» с производителем
https://focus.ua/ukraine/78332?fbclid=IwAR1xHavXuNC3l3730bOhq3a7leVkoOwxk2Rr0bIiEYDR6ndJmTeFefdvH3s
показати весь коментар
11.11.2020 13:57 Відповісти
Як завжди вийшли на однопартійця П.Порошенко і закрили справу.
**

«Копали» під Тимошенко - «нарили» на чинного міністра Митника
https://www.radiosvoboda.org/a/2163334.html
показати весь коментар
11.11.2020 14:03 Відповісти
Що ти носишся з цією кремлівською зозулею, як дурень зі ступою. Відправляй вже цю стару пердю на пенсію к чортовій матері.... або до Лазаренка, буде обом що про "молодість Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 8244 свою згадати".
показати весь коментар
11.11.2020 14:24 Відповісти
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4864
показати весь коментар
11.11.2020 16:13 Відповісти
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4742
показати весь коментар
11.11.2020 16:15 Відповісти
Послухай мурло, читай стенограму засідання РНБО від 28 лютого 2014 року.

Стор. 20: ТИМОШЕНКО: Не можна говорити про термінове членство в НАТО, це викличе ще більшу агресію Росі.
Стор. 32: ТИМОШЕНКО: Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю...

Текст стенограми викладений на сайті РНБО
Якби тоді послухали цю путінську шмондю, то ти падаль московська, зараз разом з жулькою перед кадировим раком стояв би.
показати весь коментар
11.11.2020 21:08 Відповісти
муко.що ти постиш сірожу лещенко засцяну ганчірку Пінчука?
А от на рахунок попадьї Турчінова і агента російських спецслужб Порошенко,все теж зрозуміло.
"Жоден військовий, який був у Криму, жоден військовий у Генеральному штабі не знає про жодні накази (чинити опір окупантам). Ми зробили запит до Міністерства оборони і отримали відповідь, що розвідувальних відомостей про порушення повітряного простору в Криму, про застосування збройних сил РФ, про розпорядження (тодішнього в.о. президента Олександра) Турчинова про застосування Збройних сил, наказів якихось немає. Відповідь така: всі ці матеріали були знищені в 2016 - 2017 роках. Нам так відповіли в Міноборони", - розповів Замана. https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/u-genshtabi-znischili-materiali-pro-vtorgnennya-rosii-do-krimu-dokument.htm?fbclid=IwAR0SxDjiVctk-mOlo5oujlwX1T71TfO_UcImjePVd_yPNR67mCEgUqejrs8
показати весь коментар
12.11.2020 12:43 Відповісти
Это результат проваленной информационной политики против пророссийской шоблы.Порошенко уже на этом прогорел,теперь Зебил встает на те же грабли
показати весь коментар
11.11.2020 13:09 Відповісти
А,що тут дивного просто засновник"ПР"П. Порошенко має надію стати знову Президентом.

П. Порошенко у травні 2000-го створив фракцію Солідарність, згодом - однойменну партію. Остання восени того року ввійшла до Партії регіонального відродження «Трудова солідарність України» (згодом - Партія регіонів).
**
«Партія регіонів» (скорочено «ПР» або «регіони») - проросійська політична партія, створена 26 жовтня 1997 року
як Партія регіонального відродження України і брала участь в українських парламентських виборах 1998 року під цією ж назвою.
[9][10] Основним наступником партії стала «Опозиційна платформа - за життя» (ОПЗЖ).
У 2000 році партії «Партія регіонального відродження України», «Партія солідарності України», «Партія праці»,
«Всеукраїнська партія пенсіонерів» і партія «За красиву Україну» об'єдналися в Партію регіонального відродження
«Трудова солідарність України», співголовами якої стали лідери об'єднаних партій Володимир Рибак, Валентин Ландик та Петро Порошенко;
до президії новоствореної об'єднаної партії увійшли Микола Азаров, Юхим Звягільський та Леонід Черновецький.
Вікіпедія.
показати весь коментар
11.11.2020 13:10 Відповісти
Ты - идиот, Вова.
Апостол Матфей, например был мытарем. И что?
показати весь коментар
11.11.2020 16:45 Відповісти
Ну,ну зроби ще з агента російських спецслужб і засновника "ПР" Порошенко Іісуса Хреста...
показати весь коментар
12.11.2020 12:36 Відповісти
Точно! Это Порошенко подбросил тебе в трусы распятого мальчика, который там и насрал!
показати весь коментар
12.11.2020 16:01 Відповісти
А теперь представьте - вот завтра, по мановению волшебной палочки, к нам вернулись Донбасс и Крым... И 3-4 миллиона избирателей, которые повально проголосуют за ОПЗЖ. Какие тогда будут результаты выборов?
И не нужно взращивать влажные фантазии про "лишение избирательного права на 5..10...50 лет жителей оккупированных территорий". Уверена, что власти, которые будут при этом моменте, да при поддержке (или даже давлении) "толерантной Европы" напротив объявят досрочные выборы, чтобы "не ущемлять в праве вернувшихся украинцев"
показати весь коментар
11.11.2020 13:12 Відповісти
Походу, на следующих выборах мудрый нарид назначит мессией мертветчука ... А это уже реальная гражданская война.
показати весь коментар
11.11.2020 13:14 Відповісти
Спочатку оприлюдніть результати місцевих виборів,а потім тягніть агентів ФСБ Медведчука і Порошенко на лідерів опитування .
Бо як мені відомо ОПЗЖ - 5 місце,а ЄС - 6місце...
показати весь коментар
11.11.2020 13:26 Відповісти
Сулима, перелогинся
показати весь коментар
11.11.2020 14:24 Відповісти
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 142
показати весь коментар
11.11.2020 16:20 Відповісти
Вперед в Европу))
показати весь коментар
11.11.2020 13:32 Відповісти
Одним в Европу другим в заЖопу
показати весь коментар
11.11.2020 13:44 Відповісти
Всё, «слуги» - ходячие политические трупы.

До последнего времени рейтинги этого грёбаного озимого поколения держались только на визуальной картинке киношного Голобородька.
Сейчас - фсё! Пирамидка посыпалась, и сколько бы штатные подоляки и ермаки не взывали к эмпатии в отношении потерпевшего, голого короля не спасёт никакая Конча-Заспа.
Но! ОПЗЖ молчала и ждала, ждала и молчала. На ближайшие годы на ринге останутся только две политические силы - московиты во главе с Медведчуком и европейцы во главе с Порошенко.
СН, «Голос», «Батькивщина», Шарий - забудьте. Временная подтанцовка и стремление продать себя подороже, но никакой самостоятельности.
Не люблю быть пафосным, но это будет «последняя битва» за Украину.
Европа или Малороссия.
Цивилизация или скрепы.
Вышиванка или косоворотка.
Международная ситуация пока благосклонна к нам, этим также необходимо воспользоваться.
Динамика хорошая, но работы ещё до чёрта - не расслабляемся.

Helgi Sharp
показати весь коментар
11.11.2020 13:48 Відповісти
Качество человеческого материала в Украине катастрофическое, считаю, что это результат трудовой эмиграции, 5-7 млн сравнительно адекватных, молодых людей, могли существенно повлиять на рейтинг проукраинских сил, но с другой стороны, их можно считать предателями Украины, эти эмигранты могли бы существенно повлиять на ход реформ, но шкурные мнтересы оказались сильнее патриотических настроений.
показати весь коментар
11.11.2020 13:52 Відповісти
Это показатель, чего хотят украинцы!
Если их вести не-туда, хождение евреев по пустыне покажется одним мгновением.
Евреи за 40 лет, мы уже 30 бродим.
показати весь коментар
11.11.2020 13:53 Відповісти
Кацапы в экстазе дают заголовки проросийская партия самая популярная у нас-"Украинская политическая партия «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ), которую критики называют пророссийской, стала самой популярной у избирателей. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии, передает портал «Гордон».

Если бы выборы в Верховную Раду проходили сейчас, то за ОПЗЖ проголосовали бы 22,1 процента украинцев, которые намерены прийти на участки и определились с партией.
показати весь коментар
11.11.2020 13:54 Відповісти
це показує, що українці хоч сракою, але думають!!!
показати весь коментар
11.11.2020 13:57 Відповісти
Снова фигурирует здесь эта кацапская недопартиия "Сила и честь".
показати весь коментар
11.11.2020 14:45 Відповісти
Денис Казанський

@den_kazansky

· 3 год

Краматорськ. Голова ТВК від "Слуги народу" Роман Байрак, який працює на кандидата в мери від ОПЗЖ Олександра Гончаренка, вирубає члена ТВК від "Голосу" В'ячеслава Бєляєва, який намагається завадити фальсифікаціям. "Слуги", ваші люди у ТВК - топ. Не хочете нічого прокоментувати?
https://twitter.com/den_kazansky/status/1326460195816558593
показати весь коментар
11.11.2020 14:49 Відповісти
Рулить "русскоязычное юго-восточное быдло".
показати весь коментар
11.11.2020 15:34 Відповісти
А ось тут сивочолий прихильник не пихти протів вітру.
показати весь коментар
11.11.2020 16:35 Відповісти
Ого! в Юльки аж 9,3% я думал она уже на уровне Ляшка.
показати весь коментар
11.11.2020 15:58 Відповісти
Рейтинг "слуг народу" вперше впав нижче ОПЗЖ і "Європейської Солідарності", - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2750
показати весь коментар
11.11.2020 16:09 Відповісти
Да-да-да!
Этот Небоженко, спикер Медведчуковских зомбоящиков, врать не будет!


Небоженко: Медведчук - будущий первый вице-премьер ...
politics.znaj.ua › 167851-nebozhenko-medvedchuk-bu...


показати весь коментар
11.11.2020 16:50 Відповісти
амфаш є@ануте,де ти бачило хочаб раз В.Небоженко на каналах агентів російських спецслужб медведчука і порошенко?
показати весь коментар
12.11.2020 12:31 Відповісти
На левой груди Порощенко - профиль Путина, а на правой - Небоженко в анфас!
показати весь коментар
12.11.2020 15:58 Відповісти
сколько ж сепарни и совкопитеков. каналы медведчука успешно зомбачат людей
показати весь коментар
11.11.2020 18:54 Відповісти
Якщо люди тупорилі, то чому б їх не позомбувати?
показати весь коментар
11.11.2020 19:05 Відповісти
Народ, надо мочить ОПЗЖ, а эти "Слуги" уже сами усрались, их критикуй не критикуй всё равно за них уже никто непроголосует.
показати весь коментар
11.11.2020 19:36 Відповісти
Заказуха от медведчука, нету у кремлевской партии Опзж 22%. КМИС это помойка.
Ихняя партия опзж на 3 месте 16 %.
показати весь коментар
12.11.2020 00:12 Відповісти
ОПЗЖ НЕ ПРОЙДЕТ !!!!
показати весь коментар
12.11.2020 09:16 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 