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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Офіс президента направив до Кабміну на формальне погодження на посаду губернатора Одеської області Сергія Гриневецького.
Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедіс".
"Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедіс" і злив Кауфману всі суди. От такий вимальовується "одеський союз"", - зазначає нардеп.
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