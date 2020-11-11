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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - "слуга народу" Дубінський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, -

Офіс президента направив до Кабміну на формальне погодження на посаду губернатора Одеської області Сергія Гриневецького.

Про це повідомив нардеп "Слуги народу" Олександр Дубінський, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Гриневецький близький до одеського бізнесмена Кауфмана, який також стоїть за тютюновою монополією "Тедіс".

"Як ви пам'ятаєте, нещодавно Антимонопольний комітет відпустив 3.5 млрд гривень штрафу "Тедіс" і злив Кауфману всі суди. От такий вимальовується "одеський союз"", - зазначає нардеп.

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ОП планує призначити главою Одеської ОДА людину Кауфмана Гриневецького, - слуга народу Дубінський 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
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11.11.2020 12:40
+6
О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
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11.11.2020 12:32
+6
Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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11.11.2020 13:19
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Ты чьих будешь , Дубинский ?
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11.11.2020 12:31 Відповісти
Гриневецький це старий радянський партійний функціонер, це фактично росія та ФСБ. Крім того родина братів Гриневецький володіє зерновими терміналами, заводом та причалами по перевалці топічних мастил та пальмової олії Дельта-Вілмар і ще купою іншого бізнесу. Фактично родина Гриневецьких це мафія, місцеві олігархи, одні з найпотужніших олігархів на півдні України. Призначати Гриневецького губернатором це те саме що робити собі постріл в ногу! Але це добре, чим скорше Зеленський політично збанкрутує, тим скорше цей маразм закіниться.
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11.11.2020 13:03 Відповісти
О) уже и "собачий рот" в аппазиции к ОП ОП планирует назначить главой Одесской ОГА человека Кауфмана Гриневецкого, - "слуга народа" Дубинский - Цензор.НЕТ 8600
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11.11.2020 12:32 Відповісти
Одні етнічні українці: Кауфман, Гриневецький, Дубінський......
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11.11.2020 12:40 Відповісти
сефарди проти ашкеназів. Місце дії: xxL*ндія_73%.
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11.11.2020 13:02 Відповісти
"Человек" Коломойского против человека Кауфмана. Обалдеть!
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11.11.2020 12:51 Відповісти
если тупой собачий рот недоволен - значит не так уж и пло кандидат
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11.11.2020 12:52 Відповісти
Новое лицо - никогда не был главой Одесской ОГА и вот опять.
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11.11.2020 13:19 Відповісти
А кого же назначить смотрящим в Адессе?? Только Кауфмана Гриневецкого!
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11.11.2020 14:18 Відповісти
Обратите внимание - в статье все участники описуемых событий только жиды. Ни одного человека нежидовской национальности. Возникает вопрос - в какой стране мы живем?
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11.11.2020 16:12 Відповісти
А вы так голосовали.
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11.11.2020 18:06 Відповісти
мудрий нарід
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11.11.2020 18:07 Відповісти
Я просто в шоке! Гриневецкого опять назначать? Опять пойдёт распродажа земель вокруг Одессы?
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11.11.2020 17:35 Відповісти
 
 