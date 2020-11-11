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Новини Політика України
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Зеленський (17439) Київ (13835) будівництво (761) петиція (262) Окружний адмінсуд Києва (377) Лерос Гео (381)

Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Лерос про рішення ОАСК щодо

Петиція до президента Володимира Зеленського щодо ОАСК вже давно набрала необхідні для її розгляду 25 тис. голосів.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав нардеп, якого виключено зі СН, Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатись будівельним свавіллям. Можна продовжувати думати, що це ніяк не пов’язано.

P.S. Як приклад, петиція до президента щодо ОАСК вже давно набрала 25 тис., але на плівках Вовка ми почули, чому Зеленському потрібні саме такі суди", - заявив Лерос.

Лерос про рішення ОАСК щодо будинку-монстра на Подолі: Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям 01
Лерос про рішення ОАСК щодо будинку-монстра на Подолі: Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям 02

Також читайте: Голова ОАСК Вовк про оголошення його в розшук: НАБУ продовжує влаштовувати цирк

Нагадаємо, 1 вересня Вища рада правосуддя вирішила не відстороняти скандального суддю Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка з посади у зв'язку з притягненням до кримінальної відповідальності.

Раніше Генпрокурор Ірина Венедіктова підписала подання про відсторонення від посади Вовка і суддів Окружного адмінсуду.

17 липня 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру голові Окружного адміністративного суду міста Києва, його заступнику та ще п'ятьом суддям цього суду, а також голові Державної судової адміністрації України.

21 липня в НАБУ повідомили, що в межах кримінального провадження, за яким Національне антикорупційне бюро в п'ятницю проводило обшуки в Окружному адміністративному суді столиці, про підозри повідомили вже 12 особам.

Голова Окружного адміністративного суду Києва Вовк називає ці звинувачення замовленням "іноземних агентів", які нібито намагаються захопити судову владу.

Судді Окружного адмінсуду Києва заявили про "безпрецедентний тиск" і попросили втрутитися президента Володимира Зеленського.

Деяким суддям, яких НАБУ викликало на допит, в ОАСК не змогли вручити повістки, тому що судді перебувають у відпустці.

11 серпня НАБУ оголосило в розшук голову ОАСК Вовка, його заступника, трьох суддів цього суду та двох ексчленів ВРП. Вовк у відповідь заявив: "Я в Україні, не ховаюся, готовий прибути в НАБУ на допит".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Волчьи суды тоже киевская власть контролирует?
ПреЗедент НЕ ХОЧЕТ разгонять волчий суд, зашкваренный дикими решениями и в пользу Коломойского, но гибридный правдоборец Гео гибридно борется за правду.
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11.11.2020 12:39
+9
такое ощущение что мэра в киеве избираю "по приколу". то наркомана черновецкого два раза подряд, то отбитого тугодума витальку два раза
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11.11.2020 12:41
+6
Зебилоид, а сможешь хером на рояли залабать?
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11.11.2020 12:36
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Зебилоид, а сможешь хером на рояли залабать?
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11.11.2020 12:36 Відповісти
А ти меломан. Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 7917
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11.11.2020 12:40 Відповісти
Волчьи суды тоже киевская власть контролирует?
ПреЗедент НЕ ХОЧЕТ разгонять волчий суд, зашкваренный дикими решениями и в пользу Коломойского, но гибридный правдоборец Гео гибридно борется за правду.
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11.11.2020 12:39 Відповісти
І цей вас зрадив. Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 4627
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11.11.2020 12:41 Відповісти
Він нашим і не був.
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11.11.2020 12:46 Відповісти
дайте ссылку на статьи законодательства, дающие право президенту контролировать и разгонять суды
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11.11.2020 12:42 Відповісти
В даному випадку мова про НАМІР. ПреЗедент із штанів вискакує, хоче розігнати КС.
Згідно якого закону?
А вовчий суд чіпати відмовляється.
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Я боюсь что если не решить вопрос с КС, то он просто отменит любые решения по ОАСК.
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11.11.2020 13:00 Відповісти
Його потрібно вирішувати правовими методами.
І на вовчий суд можна знайти управу, але Буратінка на це не піде, бо цей суд обслуговує Бєню, видаючи протизаконні рішення на його користь.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
В правовому полі України вирішити питання т.зв "кс" неможливо. Щоправда, є дуже надійний, зі 100%-овою гарантією, варіянт київських ліхтарів, але Ви ж розумієте, що для цього треба мати громадянську волю. Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям" - Цензор.НЕТ 1526
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11.11.2020 13:10 Відповісти
такое ощущение что мэра в киеве избираю "по приколу". то наркомана черновецкого два раза подряд, то отбитого тугодума витальку два раза
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11.11.2020 12:41 Відповісти
Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 1140

Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 9040
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11.11.2020 12:43 Відповісти
не только лишь все могут совать свое дело в чужой нос, но мало кто может)))
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11.11.2020 12:47 Відповісти
Лерос о решении ОАСК по "дому-монстру" на Подоле: "Сначала вы выбираете властью киевскую мафию, а потом суды начинают заниматься строительным беспределом" - Цензор.НЕТ 4441
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Чим старішаж Кличко, тим все менше схожий на українця.
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11.11.2020 14:07 Відповісти
Черновецкий - это не просто наркоман, он вор в особо крупных размерах. Украсть у города место для трамвайной остановки - такого не было ни до, ни после.
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11.11.2020 12:45 Відповісти
Какой остановки?
У тебя белочка?
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11.11.2020 12:52 Відповісти
сходи на валы и посмотри, киевлянин буев.
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11.11.2020 13:48 Відповісти
Это ты, явно из мухосранска.
На валах все остановки на своем месте, даже рядом с переходом для таких, как ты слепых.
Это раз.
Второе - Черновецкий не мер уже 8 лет.
Овощи его убрали из ревности, чтобы не дать перерезать ленточку на стадионе и метро на теремки, которое он построил.
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11.11.2020 13:57 Відповісти
Юра, не надо переходить на личности, тем более оскорблять.
Я имею в виду остановку (бывшую) скоростного трамвая "Воздухофлотская" - это как имнимум.
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11.11.2020 13:53 Відповісти
Тоді Вам запитання, схоже з тим, що Ви поставили Аллі_Новосад: який стосунок В.Кличко має до ухвал судів? Лерос про рішення ОАСК щодо "будинку-монстра" на Подолі: "Спочатку ви обираєте владою київську мафію, а потім суди починають займатися будівельним свавіллям" - Цензор.НЕТ 8509
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11.11.2020 13:12 Відповісти
Из-за этого дома мы не можем пользоваться подземными переходами. Уже решайте, туда или сюда. Или зпускайте дом и открывайте переход (он и будущим жильцам в первую очередь нужен), или разбирайте верхние этажи и запускайте остаток, или сноисте этот дом полностью. Лично мне все равно, что вы с этим домом сделаете, но переход надо открыть по-любому.
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11.11.2020 12:44 Відповісти
Этот переход для начала надо отремонтировать.
Им уже лет 10 никто, кроме бомжей не пользуется.
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11.11.2020 13:09 Відповісти
Неправда, что никто не пользовался. Мы с семьей этим переходом иногда пользовались и пользуемся (незакрытой частью), хотя не бомжи. Там всегда есть люди.
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11.11.2020 13:18 Відповісти
Бомжи тоже люди, но от них дурно пахнет.
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11.11.2020 13:31 Відповісти
"Им уже лет 10 никто, кроме бомжей не пользуется." - это ваша фраза, и я с этим не согласен, ибо мы с семьей этим переходом пользуемся, но не бомжи (не входим в этот класс людей).
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11.11.2020 13:33 Відповісти
если мне надо идти на Житний рынок из метро - как мне идти иначе чем через этот переход? обновить, расширить - и будет нормальный переход. Никаких бомжей я там не наблюдаю.
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11.11.2020 13:49 Відповісти
Тю, выход из метро в районе контрактового дома и мимо церкви - прямо к двери рынка.
И путь короче и приятней.
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11.11.2020 13:53 Відповісти
Никогда бы не подумал, что от метро до рынка, которые по одну сторону валов, кто то ходит через подземный переход.
Иван Сусанин не ваш родственник?
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11.11.2020 14:20 Відповісти
Они же немного тупорылые в Мацкве или где там эти боты сидят, спроси его сколько выходов из м. Контрактова площа - запутаются сразу
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11.11.2020 16:25 Відповісти
Весь город завален этими недостроями. Не город и вечная недолугая стройплощадка. Уже или не стройте вообще и пусть хоть трава растет, или уже достраивайте хоть что есть.
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11.11.2020 13:53 Відповісти
не могу представить украинцев без мафии, коррупции и проституции. такое было возможно только после чисток и террора и то временно.
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11.11.2020 13:57 Відповісти
Кличко самый лучший мер (Киева) за отчётный период.
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11.11.2020 16:23 Відповісти
 
 