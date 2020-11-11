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Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту

Москва виступає проти ведення військових дій і того, щоб десь доводилося вдаватися до введення миротворців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців), ось чого хотіла б Москва", - передає РІА "Новости" відповідь Пєскова на питання журналістів, чи хотіла б Москва на якихось умовах ввести миротворців на Донбас, як це сталося в Карабасі.

Раніше віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив про те, що Київ вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.

Також читайте: "Це скоріше окупанти" - екскомандувач сил США в Європі Ходжес про "російських миротворців" у Карабасі

Нагадаємо, у вересні 2017 року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія підтримує введення на Донбас міжнародної миротворчої місії.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+27
тобто окупаційних військ під видом абдрачєнцєв дамбаса вам не достатньо...
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11.11.2020 12:44
+24
Необходимо срочно договариваться о введении миротворцев НАТО на востоке.
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11.11.2020 12:43
+24
Смерть москалям!
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11.11.2020 12:44
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Необходимо срочно договариваться о введении миротворцев НАТО на востоке.
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11.11.2020 12:43 Відповісти
Ты же с головой дружишь, значит должен понимать что ***** не даст етого сделать? А вот росийские войска еще с 2014 года ждут с белой краской в руках чтобы зайти в Украину под видом *миротворцев*.
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11.11.2020 12:50 Відповісти
это в 2014 они могли еще зайти. сейчас даже и белая краска с голубыми касками им не поможет. Потери будут колоссальные. + запад еще санкций подкинет и еще больше оружия.
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11.11.2020 13:34 Відповісти
невозможно официально ввести миротворцев, если нет согласия официально признанного в мире руководства страны.
до тех пор пока официальный Киев не согласится на введение миротворцев - все другие вооруженные люди, откуда бы они не были и к какой бы армии не принадлежали - считаются вне закона, их можно уничтожать без последствий.
Что касается своей армии - РФ ее и так ввела на Донбасс. Еще в 14 году. и все еще там находится.
Выгнать их оттуда можно только когда совпадут 2 позиции: сильная армия Украины и ослабление РФ.
Укреплять армию и ждать момента, как это сделали айзеры.
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11.11.2020 13:54 Відповісти
так для кацов это было бы делом техники. признали бы они днр/лнр и по из "зову" ввели бы они своих "миротворцев", прикрываясь тем, что киевская хунта истребляет гражданское население. для дела еще бы несколько раз грохнули по маршрутке какой-нибудь или троллейбусной остановке, сняли бы еще пару роликов про распятых мальчиков и вперед. и никакая Европа им не указ. Европа же не пойдет воевать против рашки на Донбассе. только лишь озабоченность в очередной раз выскажет. это только Запад руководствуется международными договорами. а рашка крутит этим международным правом как ей вздумается. Укреплять армию нужно, при чем ставку нужно делать на разработку высокоточного оружия. и искать реальных военных союзников на Западе как айзеры нашли их в лице турков. Без турков ничего бы сейчас не выйшло в Алиева в Карабахе.
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11.11.2020 14:17 Відповісти
***** что то может пока у него есть деньги
Лишить его этих денег очень просто (только и Европа с Украиной
должны понести убытки)
а этого никто не хочет
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11.11.2020 13:35 Відповісти
Что то вы не верно выразились))) Ждут, что бы сменить одни свои подразделения "которыхтамнет", на другие, которые там бы уже были официально... Или еще проще... Как в Приднестровье... Те же самые, только надписи на касках дорисовали...
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11.11.2020 13:47 Відповісти
там в рашке служат дауны
Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту - Цензор.НЕТ 4167
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11.11.2020 16:30 Відповісти
тобто окупаційних військ під видом абдрачєнцєв дамбаса вам не достатньо...
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11.11.2020 12:44 Відповісти
Смерть москалям!
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11.11.2020 12:44 Відповісти
Всім!
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11.11.2020 15:39 Відповісти
Всім!!!
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11.11.2020 15:41 Відповісти
Кацапе, бояри нет, вали домой.
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11.11.2020 12:48 Відповісти
истребить кацапов и память о них. по моему лучший вариант. не станет кацапсин, не станет и "гражданских" конфликтов.
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11.11.2020 12:51 Відповісти
назначить лиса охранником курятника...
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11.11.2020 12:53 Відповісти
Закончить войну со свинособакией, ты хотело сказать, развалить изнутри, планомерно уничтожать бурятов и челябинцев
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11.11.2020 13:05 Відповісти
сформулируйте, пожалуйста, причины этого конфликта - хотя бы ка Вы видете
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11.11.2020 13:23 Відповісти
и шо тебе не такъ,пёсъ ?
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11.11.2020 13:47 Відповісти
а что он хоть написал - а то я даже прочесть не успел ?
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11.11.2020 14:40 Відповісти
Фотку наших воинов на фоне гитлеровского флага...
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11.11.2020 16:56 Відповісти
Расскажи это мамкам своих зашкваренных ихтамнетов, которые пришли в Украину по ПРИКАЗУ от 20 февраля 2014-го года... Адреса дать?) Пообщаешься с ними...
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11.11.2020 13:52 Відповісти
забрать своих "граждан" типа моторыл обратно за поребрик.
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11.11.2020 13:36 Відповісти
без международного мандата такие "миротворцы" со времен второй мировой войны имеют четкое и однозначное название - оккупанты
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11.11.2020 12:45 Відповісти
В Приднестровье "миротворцы" вроде как по мандату ООН зашли, а по факту все равно оккупанты.
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11.11.2020 12:48 Відповісти
не, по мандату есенге)
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11.11.2020 12:54 Відповісти
если бы у молдаван были яйца - давно бы и Приднестровье забрали и в Румынию вошли бы.
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11.11.2020 13:56 Відповісти
Пора 2 млн "кормильцев" с их пенсией посадить на бюджет раши , чтобы на "миротворцев" средств не хватило .
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11.11.2020 12:46 Відповісти
Тю, а кто их сюда пустит ?
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Догадайся . Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 7725
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11.11.2020 12:50 Відповісти
Вони там з 2014 року блукають. Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 8013
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11.11.2020 12:52 Відповісти
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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11.11.2020 12:55 Відповісти
А разве не для етого расширяется Серая Зона чтобы ввести росийских *миротворцев*? Все к тому и ведут росийские окупанты и украинские колаборанты.
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11.11.2020 12:48 Відповісти
главное шо тупой избиратель, - "зробивший це разом", нипричем
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11.11.2020 12:50 Відповісти
Вот должен согласится. Меня такие мысли посещали. Теперь пазлы складываются. Кравчуки... фокины... ермаки. Все идет к тому, что казлорылым разрешать в таком качестве зайти. Да... по сути они уже там. Только нашивки помятнять и каски в голубой покрасить.
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11.11.2020 14:08 Відповісти
угу, верим...
Вы там аж подссыкиваете от таких возможностей Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 1087
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11.11.2020 12:48 Відповісти
Можно конечно гордиться победой в ВОВ, не имея ни малейшего к ней отношения, кроме родственного, особенно если посмотреть, как живут победители и как побеждённые. Можно конечно гордиться полётом в космос Гагариным и латать на МКС дыры с утечкой воздуха скотчем. В то время, как глава Роскосмоса вместо реальных дел, занят шлягерами . Можно регистрировать сколько угодно вакцин от ковида, когда нет даже одной по настоящему рабочей. Это всё понты. Настоящих дел нет, ОДКБ, очередной понт. На деле Путин спасовал перед Алиевым и Эрдоганом и на большее он не способен.
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11.11.2020 12:49 Відповісти
Все верно, только что такое ВОВ?
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11.11.2020 12:53 Відповісти
Да всё ты понял. Человек писал с позиции типичного россиянина, а у них, как известно, в ходу не ВМВ, а ВОВ. Посему, не обезьянничай.
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11.11.2020 13:02 Відповісти
ВОВ=== каждый год мы ходим... нет... каждый год на 9мая включи КацапИнформ - и поймешь хде ВОВ.
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11.11.2020 14:04 Відповісти
Так "мы ходим" не 9 мая, а 8, как вся Европа... И не с "дедывоевательными" флагами и оружием, а с букетами цветов и свечами, поминая павших... Не с воплями "УРя-а-а!!!, а с молитвами за "упокоившихся"...
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11.11.2020 15:07 Відповісти
Они так 2ю гражданскую назьівают.
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11.11.2020 17:03 Відповісти
Вопрос к Пескову: Почему СССР напало на немецких миротворцев под Сталинградом в 1942 году???
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Гитлер не додумался. Назвался б миротворцем и гуляй до Урала)
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11.11.2020 12:51 Відповісти
Все будет как тебе скажут. Теперь банкует байден😷
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11.11.2020 12:52 Відповісти
а нам бы как не хотелось, козляра...
а то пихаете своих миротворцев немеряно везде, где вас не звали...и прокляли...
Песков о введении российских миротворцев на Донбасс: Не хотелось бы прибегать к такому инструменту - Цензор.НЕТ 9020

...
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11.11.2020 12:53 Відповісти
А шо ж кадыровцев и прочих путинских кавказцев не вписали? Они там первыми задвухсотились. Побрезговали?
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11.11.2020 13:13 Відповісти
так! ))) пришейте мне еще религиозный фанатизм и нетерпение к... ))))
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11.11.2020 13:58 Відповісти
В Карабах вы временно ввели миротворце и с позволения нового хозяина региона - Эрдогана.
До тех пор пока Эрдоган не помог зачистить Карабах война тлела, выматывая обе стороны, кацапы никаких миротворцев не вводили, а лишь подогревали конфликт и продавали оружие обеим сторонам. Эрдоган лавочку прикрыл и временно дал кацапам, полностью окруженный Степанакерт, чтобы обеспечили возврат армян на историческую родину.
В Украине то же самое. Кацапам выгодно изматывание Украины. Кацапские войска уже давно присутствуют на Донбассе и завершение войны возможно только вышвыриванием свинособак с территории ОРДЛО.
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11.11.2020 12:55 Відповісти
Хтось цього скота про щось просив? Як загарбник, сторона конфлікту, може бути миротворцем? Косять під ідіотів.
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11.11.2020 12:56 Відповісти
Тю, та хай *******. Воно ж ******. У нього й робота така.
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11.11.2020 13:02 Відповісти
Врёшь собака!
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11.11.2020 13:06 Відповісти
Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту - Цензор.НЕТ 6847
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11.11.2020 13:08 Відповісти
А и не прибегай, побереги инструмент, бо обломаем по самое нехочу. Луганчанин.
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11.11.2020 13:17 Відповісти
Лукавить Пєсков. В дійсності їм не хочеться виводити своїх "миротворців" з Донбасу навіть і під тиском санкцій.
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11.11.2020 13:20 Відповісти
мыль сраку мразь усатая, еще немного и миротворцев нужно будет вводить в вашу срану, по самые помидоры.
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11.11.2020 13:23 Відповісти
будете ждать несколько лет этих миротворцев, Алиев не дождался пришлось самим...
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11.11.2020 13:55 Відповісти
Не напрягайся моксель, скоро старик Байден заселится в Белый Дом, даст подсрачник идиоту-имбицилу Трампу и тогда посмотрим шо ты закукарекаешь петушара ватная. А вообще кацапы готовьте вазелин, разминайте жопы - будет больно)
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11.11.2020 14:01 Відповісти
чикатилло заявил что он пацифист и коллекционер бабочек, и что он вообще против насилия. также он выступил против того чтобы прибегать к такому инструменту как расследование убийств и изнасилований женщин и детей правоохранительными органами
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11.11.2020 14:05 Відповісти
Опять Письков пургу несет!
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11.11.2020 16:59 Відповісти
Зеленский бы одобрил росийских миротворцев на Донбассе
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11.11.2020 18:50 Відповісти
Российские "миротворцы" на Донбассе, это как армянские "миротворцы" в Карабахе.
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11.11.2020 19:33 Відповісти
 
 