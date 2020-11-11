Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту
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Москва виступає проти ведення військових дій і того, щоб десь доводилося вдаватися до введення миротворців.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.
"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців), ось чого хотіла б Москва", - передає РІА "Новости" відповідь Пєскова на питання журналістів, чи хотіла б Москва на якихось умовах ввести миротворців на Донбас, як це сталося в Карабасі.
Раніше віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив про те, що Київ вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.
Нагадаємо, у вересні 2017 року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія підтримує введення на Донбас міжнародної миротворчої місії.
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до тех пор пока официальный Киев не согласится на введение миротворцев - все другие вооруженные люди, откуда бы они не были и к какой бы армии не принадлежали - считаются вне закона, их можно уничтожать без последствий.
Что касается своей армии - РФ ее и так ввела на Донбасс. Еще в 14 году. и все еще там находится.
Выгнать их оттуда можно только когда совпадут 2 позиции: сильная армия Украины и ослабление РФ.
Укреплять армию и ждать момента, как это сделали айзеры.
Лишить его этих денег очень просто (только и Европа с Украиной
должны понести убытки)
а этого никто не хочет
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
Вы там аж подссыкиваете от таких возможностей
а то пихаете своих миротворцев немеряно везде, где вас не звали...и прокляли...
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До тех пор пока Эрдоган не помог зачистить Карабах война тлела, выматывая обе стороны, кацапы никаких миротворцев не вводили, а лишь подогревали конфликт и продавали оружие обеим сторонам. Эрдоган лавочку прикрыл и временно дал кацапам, полностью окруженный Степанакерт, чтобы обеспечили возврат армян на историческую родину.
В Украине то же самое. Кацапам выгодно изматывание Украины. Кацапские войска уже давно присутствуют на Донбассе и завершение войны возможно только вышвыриванием свинособак с территории ОРДЛО.