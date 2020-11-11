Пєсков про введення російських миротворців на Донбас: Не хотілося б вдаватися до такого інструменту

Москва виступає проти ведення військових дій і того, щоб десь доводилося вдаватися до введення миротворців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Взгляд", про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков.

"Москва не хотіла б, щоб десь велися бойові дії, щоб доводилося вдаватися до такого інструменту (як введення миротворців), ось чого хотіла б Москва", - передає РІА "Новости" відповідь Пєскова на питання журналістів, чи хотіла б Москва на якихось умовах ввести миротворців на Донбас, як це сталося в Карабасі.

Раніше віцепрем'єр України Олексій Резніков заявив про те, що Київ вивчає можливість запрошення миротворців ОБСЄ на окуповані Росією території Донбасу.

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Нагадаємо, у вересні 2017 року президент Росії Володимир Путін заявив, що Росія підтримує введення на Донбас міжнародної миротворчої місії.