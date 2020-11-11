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ВАКС засудив депутата Полтавської облради Прядка і заступника начальника обласного КП Гнєздова до 4,5 років в'язниці

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

ВАКС засудив депутата Полтавської облради Прядка і заступника начальника обласного КП Гнєздова до 4,5 років в'язниці

Вищий антикорупційний суд оголосив обвинувальний вирок депутату Полтавської обласної ради та заступнику начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм".

Про це повідомляє пресслужба САП, інформує Цензор.НЕТ.

Як наголошується, у травні 2017 року депутата обласної ради та заступника начальника одного з відділів Полтавського обласного комунального підприємства "Полтавафарм" було викрито на наданні 35 тис. гривень неправомірної вигоди заступнику начальника відділу оперативних розробок та організації агентурно-оперативної роботи ГУ Нацполіції в Полтавській області. За цю "винагороду" депутат, який на той момент також був виконувачем обов’язків директора ПОКП "Полтавафарм", та заступник начальника намагались пришвидшити проведення обстежень та надання спеціальних дозволів на використання об'єктів комунального підприємства для робіт, пов’язаних з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Апеляційна палата ВАКС відсторонила від посади главу Харківського окружного адмінсуду Панченко, впійману під час передачі $3 тис. хабаря

Розглянувши матеріали справи та заслухавши доводи сторін, колегія суддів ВАКС підтримала позицію прокурора САП та визнала вказаних осіб винуватими у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

Вироком суду депутата та службовця комунального підприємства засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі.

Крім того, вироком суду конфісковано в дохід держави 35 тис. гривень неправомірної вигоди.

Вирок набирає законної сили через тридцять днів з дня його проголошення, якщо не буде внесено апеляційної скарги.

За інформацією Transparency International, йдеться про депутата Валерія Прядка і колишнього заступника начальника одного з відділів КП "Полтавафарм" Руслана Гнєздова.

ВАКС засудив депутата Полтавської облради Прядка і заступника начальника обласного КП Гнєздова до 4,5 років вязниці 01

ВАКС засудив депутата Полтавської облради Прядка і заступника начальника обласного КП Гнєздова до 4,5 років вязниці 02

Автор: Анастасія Потіха
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35 штук гривен взятки давал? понятно что поймали, такой копеечной взяткой он глубокого обидел чувство собственного достоинства мента, которому давал взятку. дал бы хотя б 5 штук зелени, все получилось бы
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11.11.2020 13:15 Відповісти
А сколько тогда должен получить, например, Беня за хищения из Привата?
Сто тысяч пожизненных?
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11.11.2020 13:17 Відповісти
Изю Коломойчук надо просто выдать Гамерике.
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11.11.2020 13:22 Відповісти
Стесняюсь спросить: С отсрочкой или сразу в тюрьму? А то как-то замяли для ясности.
Апелляции?

Отдельная камера со всеми удобствами и через пол-года актировочка с "неизлечимой болезнью". Или вы уже успели реформировать пенитерцианую систему, а мы просто не заметили?
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11.11.2020 13:33 Відповісти
Решение суда вступает в силу после апелляции!
Так, что пока будет гулять на свободе.....
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11.11.2020 13:39 Відповісти
Это даже не смешно. ВЫСШИЙ суд приговаривает какого-то сраного депутата облсовета за взятку в 35 тыщ на 5 лет, а в каждом городе фонтаны стоят из 3-х кирпичей и 2-х сосков по 4-10 миллионов или асфальт по 3 млн за километр, и хоть бы что. Посягнул на мусорское святое, наркоту и прекурсоры, понятно, но зачем же ВАКС решает такую мелочь? Эту страну победит только всплеск национализма и повешанные без разбора менты, прокуроры и судьи, и то, раза с третьего
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11.11.2020 14:39 Відповісти
 
 