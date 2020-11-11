НКРЕКП хоче в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії після того, як в 1,5 раза підняли зарплати, - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для бізнесу до 309 грн/МВт в 2021 році.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 11 листопада 2020 року, після чого проект постанови буде розміщений на сайті Комісії для отримання зауважень і пропозицій.

У 2020 році тариф на передачу електроенергії підвищувався кілька разів: в липні ціна злетіла з 155 до 240 грн / МВт, тобто на 54%. Друге підвищення, ще на 30%, заплановано на 1 грудня. Таким чином, за рік тариф на передачу струму виріс більш ніж удвічі. Крім того, регулятор встановлює на весь 2021 рік пільговий тариф на передачу електроенергії для підприємств "зеленої металургії" в розмірі 91,73 грн/МВт, що втричі нижче за звичайний тариф.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу та промисловості звернулися в НКРЕКП і Кабінет Міністрів з проханням не підвищувати тариф на передачу. У відкритих листах вони звертали увагу влади на те, що промисловість України тільки за перші пів року зазнала понад 70 мільярдів гривень збитків через коронакризу. Підвищення тарифів змусить бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або й зовсім закриватися. При цьому для себе НКРЕКП запросила підвищення зарплат. Так, в проекті держбюджету на 2021 рік вказується, що витрати на утримання регулятора мають зрости більш ніж на 200 мільйонів гривень. "У НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 раза зростають зарплати! У 2020 році бюджет комісії становив 487,5 мільйонів грн, а в 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн. Майже 90% всього фонду піде на підвищення зарплат", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат Олексій Кучеренко.