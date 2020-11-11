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НКРЕКП хоче в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії після того, як в 1,5 раза підняли зарплати, - Кучеренко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

НКРЕКП хоче в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії після того, як в 1,5 раза підняли зарплати, - Кучеренко

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) пропонує підвищити тариф на передачу електроенергії для бізнесу до 309 грн/МВт в 2021 році.

Відповідне рішення комісія прийняла на засіданні 11 листопада 2020 року, після чого проект постанови буде розміщений на сайті Комісії для отримання зауважень і пропозицій.

У 2020 році тариф на передачу електроенергії підвищувався кілька разів: в липні ціна злетіла з 155 до 240 грн / МВт, тобто на 54%. Друге підвищення, ще на 30%, заплановано на 1 грудня. Таким чином, за рік тариф на передачу струму виріс більш ніж удвічі. Крім того, регулятор встановлює на весь 2021 рік пільговий тариф на передачу електроенергії для підприємств "зеленої металургії" в розмірі 91,73 грн/МВт, що втричі нижче за звичайний тариф.

Нагадаємо, раніше представники бізнесу та промисловості звернулися в НКРЕКП і Кабінет Міністрів з проханням не підвищувати тариф на передачу. У відкритих листах вони звертали увагу влади на те, що промисловість України тільки за перші пів року зазнала понад 70 мільярдів гривень збитків через коронакризу. Підвищення тарифів змусить бізнес або скорочувати персонал, або знижувати обсяги виробництва, або й зовсім закриватися. При цьому для себе НКРЕКП запросила підвищення зарплат. Так, в проекті держбюджету на 2021 рік вказується, що витрати на утримання регулятора мають зрости більш ніж на 200 мільйонів гривень. "У НКРЕКП в розпал кризи в 1,5 раза зростають зарплати! У 2020 році бюджет комісії становив 487,5 мільйонів грн, а в 2021 році вони запросили відразу 713,6 млн грн. Майже 90% всього фонду піде на підвищення зарплат", - написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook народний депутат Олексій Кучеренко.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
В чем преуспела Зекоманда,так это в разведении мышей.Раньше они сожрали зерно Госрезерва и половину бюджета,зарплату учителей в 4000 баксов,а теперь вывели новый вид "энергетические мыши"
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11.11.2020 12:55
+2
НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2926
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11.11.2020 12:58
+1
Видно так тяжело передавать энергию, работают и день и ночь без отдыха. А передают интересно чем, возят в машине аккумуляторы? Другой причины повышения передачи я не вижу.
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11.11.2020 13:53
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Це перемога? А де там бостууга?
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11.11.2020 12:51 Відповісти
... бот с утюґа? НКРЕКП хоче в 2 рази підвищити тарифи на передачу електроенергії після того, як в 1,5 раза підняли зарплати, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 9422
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11.11.2020 13:27 Відповісти
Пусть все платежки его зебуинов ему шлют
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11.11.2020 13:32 Відповісти
счастья всем и процветания в следующем году ! НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 868
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11.11.2020 12:53 Відповісти
В чем преуспела Зекоманда,так это в разведении мышей.Раньше они сожрали зерно Госрезерва и половину бюджета,зарплату учителей в 4000 баксов,а теперь вывели новый вид "энергетические мыши"
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11.11.2020 12:55 Відповісти
НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 2926
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11.11.2020 12:58 Відповісти
А, гыгыгы, буржуев напрягли, ура!!11

(платит за макароны) - своочи олигархи, че подорожало все это вот и то вот там то? НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 4716
(Клятый Порох) НКРЭКУ хочет в 2 раза повысить тарифы на передачу электроэнергии после того, как в 1,5 раза подняли зарплаты, - Кучеренко - Цензор.НЕТ 5265
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11.11.2020 13:10 Відповісти
Коломойский, Ахметов ... пойдут разгружать вагоны, что бы оплатить повышенные тарифы?
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11.11.2020 13:39 Відповісти
Видно так тяжело передавать энергию, работают и день и ночь без отдыха. А передают интересно чем, возят в машине аккумуляторы? Другой причины повышения передачи я не вижу.
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11.11.2020 13:53 Відповісти
+експлуатують в основному мережі побудовані ще за совка.
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23.11.2020 11:40 Відповісти
Пральна! 73% лохов должны страдать!
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11.11.2020 13:54 Відповісти
зарплаты подняли, а пенсии? ну не с...ки?
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11.11.2020 14:58 Відповісти
 
 